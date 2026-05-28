Umjetna inteligencija mijenja globalnu trgovinu i povećava pritisak na Europu

Novo istraživanje kompanija ACREDIA i Allianz Trada pokazuje da globalni AI boom mijenja raspodjelu moći, infrastrukturu i stvaranje vrijednosti.

Umjetna inteligencija ubrzano postaje nova pokretačka snaga globalne trgovine. Najnovija analiza ACREDIA Grupe i Allianz Tradea pokazuje da AI transformira ne samo tehnologiju, već i cijele opskrbne lance, trgovinske tokove i geopolitičke odnose zavisnosti. Europa pritom riskira gubitak utjecaja uslijed jačanja globalnih tehnoloških blokova.

Prema istraživanju, globalna trgovina proizvodima koji su povezani s umjetnom inteligencijom gotovo se učetverostručila u posljednjih deset godina – s približno 1 bilijuna američkih dolara na 3,8 bilijuna dolara. Proizvodi i infrastruktura povezani s AI-em danas čine oko 15 posto ukupne svjetske robne razmjene. Azija pritom kontrolira velik dio lanca vrijednosti – od poluvodiča i tehnologija za pohranu podataka do podatkovnih centara.

“Globalna utrka za umjetnu inteligenciju odavno je postala utrka za infrastrukturom, podacima i ekonomskim utjecajem“, objašnjava Michael Kolb, glavni izvršni direktor ACREDIA Grupe. „Tko kontrolira čipove, podatkovne centre i platforme, u budućnosti će kontrolirati i značajan dio globalnog stvaranja vrijednosti.“

Europi prijeti zaostajanje

Studija posebno kritično promatra poziciju Europe u globalnoj AI utrci. Dok Sjedinjene Američke Države ulažu milijarde u cloud infrastrukturu, računalne kapacitete i digitalne platforme, Europa značajno zaostaje. Prema analizi, operativni kapacitet europskih podatkovnih centara iznosi tek četvrtinu američkog.

Istodobno raste europska zavisnost o američkim tehnološkim pružateljima usluga. Već danas američki hyperscaleri dominiraju velikim dijelom europske cloud i podatkovne infrastrukture. Uz sve širu primjenu AI usluga, milijarde eura mogle bi se svake godine prelijevati iz Europe prema američkim pružateljima usluga.

“Europa riskira da od industrijskog središta postane digitalni podstanar“, upozorava Michael Kolb. „Ta zavisnost više ne utječe samo na tehnologiju, već sve više i na konkurentnost, inovacije i gospodarski suverenitet.“

Opskrbni lanci postaju geopolitički rizik

Analiza također pokazuje koliko je globalno stvaranje vrijednosti u području umjetne inteligencije koncentrirano u svega nekoliko regija. Tajvan, Južna Koreja, Kina i SAD imaju ključne uloge u proizvodnji poluvodiča, memorijskih tehnologija visokih performansi i AI infrastrukture. Političke napetosti ili trgovinski sukobi stoga bi mogli imati velik utjecaj na cijene, dostupnost i opskrbne lance.

Istodobno, utjecaj država diljem svijeta značajno raste. Izvozne kontrole, tehnološke sankcije i višemilijardni programi subvencija dodatno pojačavaju globalnu konkurenciju. Prema studiji, trenutno je u svijetu na snazi više od 3.600 mjera industrijske politike povezanih s AI tehnologijama.

“AI opskrbni lanci sve više postaju geopolitičko središte globalnog gospodarstva“, kaže Kolb. „Tvrtke danas moraju mnogo šire promišljati rizike – od sirovina i dobavljača do tokova podataka i digitalne infrastrukture.“

Globalnu trgovinu očekuju velike promjene

Studija zaključuje da globalna trgovina prolazi kroz strukturnu transformaciju. Sama učinkovitost više nije dovoljna – strateška otpornost, tehnološki suverenitet i politička stabilnost postaju ključni čimbenici konkurentnosti.

Opskrbni lanci postaju regionalniji, tehnologija sve više politična, a digitalna infrastruktura strateški instrument moći.

“Era isključivo učinkovite globalizacije bliži se kraju“, zaključuje Michael Kolb. „Tvrtkama danas nisu potrebni samo stabilni opskrbni lanci, već i snažne strategije upravljanja rizicima i tehnologijom kako bi dugoročno ostale konkurentne.“