Unatoč zaokretu Trumpa, tenzije nisu smanjenje. “Vrijeme uljepšavanja je gotovo. Moramo mu se suprostaviti”

U četvrtak se u Bruxellesu održava izvanredni summit EU-a na kojem se razmatra odgovor na Trumpove prijetnje i zaokret u transatlantskim odnosima.

Europske vlade došle su do teškog zaključka: Amerikanci su sada negativci. Dok se čelnici 27 zemalja EU-a u četvrtak okupljaju u Bruxellesu na izvanrednom summitu, ta je procjena prevladavajuća u gotovo svim europskim prijestolnicama, prema riječima diplomata EU-a. Ti dužnosnici dolaze iz zemalja koje imaju različite povijesne razine sklonosti prema Sjedinjenim Državama, a jasno su dali do znanja da je takav način razmišljanja posebno izražen u državama koje su dosad imale najčvršće veze s Washingtonom, piše POLITICO.

Osjećaj nelagode i skepticizma i dalje traje, a summit će se održati unatoč tome što je Donald Trump kasno u srijedu izjavio da je postigao dogovor oko Grenlanda i da ipak neće uvesti carine europskim zemljama – što dodatno naglašava da se okupljanje pretvorilo u nešto mnogo više od reakcije na najnoviji ispad. Namjere američkog predsjednika u vezi s Grenlandom, koje je ranije tog dana iznio u Davosu u Švicarskoj, zahtijevajući “hitne pregovore” kako bi dobio otok, bile su posljednja kap za mnoge čelnike. Tijekom prve godine njegova drugog mandata držali su se nade da se njihovi najgori strahovi o zemlji koja je od 1945. jamčila europsku sigurnost ipak neće ostvariti.

No vrijeme za uljepšavanje stvarnosti “je završilo” i “došlo je vrijeme da se suprotstavimo Trumpu”, rekao je za BBC radio Anders Fogh Rasmussen, bivši glavni tajnik NATO-a i nekadašnji danski premijer.

Kako će EU odgovoriti

Nekoliko izaslanika s kojima je POLITICO razgovarao, reklo je da se osobno osjećaju izdanima, pri čemu su neki studirali i radili u SAD-u ili se zalagali za jačanje transatlantskih veza.

“Naš američki san je mrtav”, rekao je diplomat EU-a iz zemlje koja je bila među najistaknutijim zagovornicima transatlantskih odnosa. “Donald Trump ga je ubio.”

Kolektivno osvještavanje Europe vjerojatno će biti vidljivo na summitu, i to ne samo u mogućim odlukama o pripremi uzvratnih trgovinskih mjera protiv SAD-a, ako Trump ponovno promijeni stav i nastavi s polaganjem prava na Grenland.

To će se također očitovati u izjavama koje će čelnici međusobno iznositi iza zatvorenih vrata, a potom i javno. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nagovijestio je to u govoru u Davosu, rekavši da Europa ima “vrlo snažne alate” i da ih “mora koristiti kada je se ne poštuje i kada se ne poštuju pravila igre”. Trumpov govor u Davosu, tijekom kojeg je autonomni danski otok nazvao “našim teritorijem”, nimalo nije smirio tenzije 24 sata prije užurbano organiziranog okupljanja čelnika u belgijskoj prijestolnici, na kojem će raspravljati o svom sljedećem odgovoru na raspadanje poslijeratnog poretka.

Svijet se promijenio

Iako je Trump isključio uporabu vojne sile za preuzimanje Grenlanda, vlade EU-a to nisu doživjele kao povlačenje, s obzirom na oštrinu njegova jezika prema Europi općenito i jasnu potvrdu njegovih namjera, prema riječima dvojice diplomata EU-a.

Trump je naposljetku povukao prijetnju uvođenja carina osam europskih zemalja za koje je smatrao da mu stoje na putu u vezi s Grenlandom, no u tom trenutku, stvari su već otišle predaleko.

“Nakon previranja posljednjih dana, sada bismo trebali pričekati i vidjeti kakvi će se konkretni dogovori postići između glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea i Trumpa”, rekao je njemački potpredsjednik vlade Lars Klingbeil za njemačku televiziju ZDF. “Bez obzira na to kakvo se rješenje sada pronađe za Grenland, svi moraju shvatiti da ne možemo sjediti skrštenih ruku, opustiti se i biti zadovoljni.”

Trenutak kada je američki predsjednik u subotu zaprijetio carinama bio je onaj u kojem je raskol “postao stvaran”, rekao je jedan diplomat EU-a.

“Možda nam ovaj potez kupi nekoliko mjeseci, možda je riječ o nečemu trajnijem”, rekao je drugi, osvrćući se na Trumpovo povlačenje. “Mislim da će Trumpov današnji govor dati povoda za razmišljanje u većini, ako ne i u svim prijestolnicama, bez obzira na carine.”

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sažela je raspoloženje u govoru u Davosu u utorak. “Svijet se trajno promijenio”, rekla je. “Moramo se promijeniti s njim.”