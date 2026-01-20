United Group uspješno dovršila refinanciranje obveznica u iznosu od 1,5 milijardi eura

United Group B.V., vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, objavila je da je uspješno dovršila refinanciranje obveznica u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi eura, čime je značajno ojačala svoju kapitalnu strukturu i financijsku fleksibilnost.

Snažan interes investitora omogućio je Grupi značajno povećanje iznosa nove emisije obveznica s promjenjivom kamatnom stopom (FRN) na 1.130 milijuna eura, kao i refinanciranje postojećih PIYC PIK obveznica. Transakcijom je ostvareno smanjenje troškova FRN obveznica za 100 baznih bodova, dok je trošak PIYC PIK obveznica smanjen za 112,5 baznih bodova. Time su ostvarene godišnje uštede na kamatama od približno 15 milijuna eura, uz istodobno produljenje ročnosti duga Grupe.

Ovaj uspjeh nadovezuje se na uspješno refinanciranje obveznica u iznosu od 400 milijuna eura, dovršeno u prosincu 2025., kao i na nedavno objavljene rezultate za treće tromjesečje, koji su potvrdili nastavak rasta prihoda i prilagođene EBITDAaL dobiti, uz dodatno smanjenje financijske zaduženosti.

Zajedno, ovi događaji potvrđuju kontinuiranu podršku imatelja obveznice Grupe i snažnu potražnju za kreditnim instrumentima United Group na europskom obvezničkom tržištu dužničkog kapitala, kao i visoku razinu povjerenja u strategiju, izglede za rast i financijske rezultate.

Stan Miller, glavni izvršni direktor United Group, izjavio je: “Izuzetno smo zadovoljni ishodom ove transakcije. Osim što smo smanjili troškove financiranja, ona predstavlja i dodatnu potvrdu povjerenja naših ulagatelja u obveznice te se nadovezuje na pozitivan zamah ostvaren nakon snažnih rezultata u trećem tromjesečju. Ovakav ishod odražava naš disciplinirani pristup upravljanju kapitalnom strukturom i dodatno jača financijsku fleksibilnost Grupe, omogućujući nam nastavak provedbe strategije na ključnim tržištima Europske unije, ubrzanje rasta te stvaranje dugoročne vrijednosti za sve naše dionike.“

J.P. Morgan je djelovao kao globalni koordinator i fizički bookrunner, dok su BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG i UniCredit Bank GmbH sudjelovali kao zajednički globalni koordinatori i bookrunneri.