Uprava Panamskog kanala računa na ukapljeni naftni plin

Uprava Panamskog kanala očekuje više brodova s ukapljenim naftnim plinom (LNP) i poljoprivrednim proizvodima koji bi trebali kompenzirati smanjenu aktivnost u svjetskoj trgovini u 2026. godini, rekao je direktor Ricaurte Vasquez.

“LNP je proizvod koji će biti još vrijedniji u idućih 20 do 25 godina”, rekao je Vasquez na Međunarodnoj pomorskoj konferenciji u Houstonu.

Američke carine i promjene u trgovinskoj politici potaknuli su tranzit u Panamskom kanalu, posebno u trećem tromjesečju budući da mnogi špediteri otpremaju robu znatno prije božićne sezone kako bi izbjegli još oštrija trgovinska ograničenja.

Udio američkog LNP-a u tranzitu prema Aziji ponovo je premašio 95 posto, rekao je Vasquez. Još u 2023/2024. godini bio se spustio na samo 80 posto budući da je tranzit ograničen zbog teške suše.

Uprava sada traži tvrtku koja bi u zoni kanala izgradila cjevovod za ukapljeni naftni plin kapaciteta dva milijuna barela dnevno, s planiranim rokom otvaranja u 2030. godini kako bi proširila poslovanje na to tržište, a Vasquez napominje da su interes pokazale brojne američke tvrtke.

Kanalu bi na ruku išla i promjena u tranzitu pojedinih žitarica, uključujući i kinesku kupnju soje, dodao je.

Prihod drugog najprometnijeg međuoceanskog plovnog puta u svijetu uvećan je u fiskalnoj godini koja je završila u rujnu za 14 posto, na 5,8 milijardi dolara, signalizirajući oporavak nakon stagnacije u 2023/2024. U 12 mjeseci do kraja rujna kanalom su prošla 13.404 broda, za 19,3 posto više nego u prethodnoj fiskalnoj godini.

Rezultati su kanalu osigurali snažnu financijsku poziciju uoči planiranih ulaganja u proširenje kapaciteta i očuvanje konkurentnosti koja bi trebala krenuti u 2026. godini, istaknula je uprava početkom listopada.

Uprava sada računa na veći obujam ukapljenog naftnog plina i poljoprivrednih proizvoda u tranzitu koji bi po njihovim računicama trebali nadoknaditi očekivani smanjeni prihod zbog slabije svjetske trgovine.

Obujam robe u tranzitu trebao bi se do početka listopada 2026. smanjiti za 8,4 posto, na 449 milijuna tona, izračunali su, jer će neke kategorije plovila, uključujući i brodove za ukapljeni prirodni plin, manje koristiti kanal.