Val stečajeva u Njemačkoj na kraju 2025.

Njemački sudovi zaprimili su prosincu čak 15,2 posto više zahtjeva kompanija za pokretanjem stečajnog postupka nego na kraju 2024. godine, pokazali su preliminarni podaci statističkog ureda.

U studenom broj zahtjeva bio je veći za 5,7 posto, a u listopadu za 6,5 posto.

Izračun uključuje samo zahtjeve za koje je stečajni sud već donio prvu presudu, podsjećaju statističari. Podaci za cijelu prošlu godinu nisu objavljeni.

Istraživači s Leibnizovog Instituta za ekonomska istraživanja u Halleu (IWH) nedavno su u analizi procijenili da su zahtjev za stečajem lani podnijele 17.604 tvrtke, najviše u 20 godina.

Čak i tijekom financijske krize 2009. godine brojka je bila oko pet posto niža, naglasili su u IWH-u.

Tvrtke su po tumačenju stručnjaka instituta propadale zbog dugotrajnih posljedica koronakrize i zbog politike kamatnih stopa, a danak je uzelo i posrnulo njemačko gospodarstvo.

Kompanije obično podnose zahtjev otprilike tri mjeseca prije presude, a sudovi su u listopadu, po konačnim rezultatima, registrirali 2.108 stečajeva pravnih osoba, za 4,8 posto više nego u istom mjesecu 2024. godine.

Potraživanja vjerovnika iznosila su 2,6 milijardi eura, u usporedbi s 3,8 milijardi eura u listopadu 2024. kada je stečaj zatražilo “više gospodarski značajnih poduzeća”, objašnjavaju statističari raskorak između većeg broja zahtjeva i manjeg iznosa.

Najviše stečajeva zabilježeno je u listopadu u sektorima prometa, skladištenja i ugostiteljstva, bilježe statističari.