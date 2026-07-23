Jaz u plaćama i dalje velik: Evo koliko žene godišnje zarade manje od muškaraca

Žene koje rade u Europskoj uniji gube 358 milijardi eura godišnje zbog razlike u plaćama među spolovima, što iznosi gotovo 3900 eura po osobi, budući da je nekoliko europskih zemalja propustilo rok za Direktivu bloka o transparentnosti plaća.

Razlika u plaćama između spolova u EU-u je stvarna i, prema brojkama, skupa je.

Prema Eurostatu, bruto satnica žena u prosjeku je 11,1% manja od satnice muškaraca, što znači da za svakih 100 eura koje muškarac zaradi u EU-u, žena zaradi samo 88,9 eura.

Godišnje gledano, razlika postaje jasnija jer prosječna žena u EU-u prima gotovo 3900 eura manje plaće od muškaraca godišnje, prema procjenama Europske konfederacije sindikata (ETUC), također temeljenim na podacima Eurostata.

To znači da 92,5 milijuna žena koje rade u EU-u zajedno gube više od 358 milijardi eura godišnje.

“Troškovi mjera transparentnosti plaća mali su za tvrtke, ali ova analiza pokazuje da će neaktivnost nacionalnih vlada radnice koštati milijarde izgubljenih plaća“, izjavila je glavna tajnica ETUC-a Esther Lynch.

Direktiva EU-a o transparentnosti plaća obuhvaća poduzeća s najmanje 100 zaposlenika, pa ova procjena odražava žensku radnu snagu, koja uključuje 43 milijuna žena.

Luksemburg je jedina zemlja u Europskoj uniji u kojoj žene zarađuju više od muškaraca, otprilike 474 eura više godišnje.

Prosječna zaposlena žena gubi više od 5000 eura godišnje u Finskoj (7592 eura), Austriji (6854 eura), Njemačkoj (6049 eura) i Švedskoj (5116 eura), na temelju podataka iz 2025. godine.

Godišnji gubitak je također iznad prosjeka EU-a (3.881 eura) u Estoniji (4.967 eura), Francuskoj (4.536 eura), Češkoj (4.499 eura) i Irskoj (4.129 eura), a sve su iznad razine od 4.000 eura.

Procijenjeni gubici iznose 3.684 eura u Nizozemskoj, 3.487 eura u Slovačkoj, 3.405 eura na Cipru, 3.181 eura u Mađarskoj, 2.856 eura u Latviji, 2.591 eura u Grčkoj, 2.404 eura u Litvi, 2.245 eura u Sloveniji i 2.005 eura u Španjolskoj.

Najniži iznos je u Belgiji, samo 322 eura. Ispod praga od 1000 eura nalazi se i u Rumunjskoj i Poljskoj.

Među velikom četvorkom EU-a, Italija ima najnižu razinu, s 1.557 eura.

Koliko žene zarade manje od muškaraca svake godine? (2025.); Izvor: Izračun Europske konfederacije sindikata (ETUC) na temelju podataka Eurostata

Direktiva EU-a o transparentnosti plaća može napraviti razliku

Direktiva EU-a o transparentnosti plaća ima za cilj povećati transparentnost plaća i riješiti problem razlike u plaćama među spolovima. Trebala je stupiti na snagu do 7. lipnja 2026., ali je većina država članica propustila rok.

“Ovo je potpuno neprihvatljivo kada žene već desetljećima pate od diskriminacije u plaćama. Vrijeme je isteklo za kulturu tajnosti koja je omogućila da uprave u kojima dominiraju muškarci tako dugo prolaze nekažnjeno zbog diskriminacije u plaćama“, izjavila je Lynch.

Procjene ETUC-a pokazuju da bi utjecaj bio značajan, čak bi i 10% manja razlika napravila veliku razliku jer bi prosječna zaposlena žena tada zarađivala oko 672 eura više godišnje.

Najveći dobitak bio bi u Francuskoj, s 1.069 eura, a zatim u Irskoj s 1.033 eura.

Zaposlena žena bi također bila plaćenija u Finskoj (963 €), Njemačkoj (867 €), Italiji (847 €) i Danskoj (802 €).

Godišnji dobitak bio bi najniži u Poljskoj, 221 euro, budući da je razlika u plaćama između spolova u toj zemlji manja.

Zamjenica glavnog tajnika ETUC-a Isabelle Schömann također je rekla da svaka vlada koja nastavi izbjegavati svoju zakonsku odgovornost za provedbu ove direktive može očekivati ​​da će biti izvedena pred sud.

Razlika u plaćama žena i muškaraca (2024.); Izvor: Eurostat

Razlika u plaćama između spolova unutar EU-a značajno varira, u rasponu od -0,8% u Luksemburgu do 18,8% u Estoniji.