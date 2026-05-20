Velike tehnološke tvrtke žele privući najbolje stručnjake. Evo tko su oni i koliko ih plaćaju

Industrija umjetne inteligencije u nastajanju stvorila je tržište rada kakvo Silicijska dolina nije vidjela od dot-com procvata, osim što ovaj put možda samo nekoliko stotina ljudi trenutno može graditi granične sustave umjetne inteligencije u velikim razmjerima.

OpenAI, Meta, Google DeepMind, Anthropic, xAI, Safe Superintelligence i novi i sve veći broj startupova u području umjetne inteligencije natječu se u privlačenju visokokvalificiranih talenata.

Kao rezultat toga, u posljednje dvije godine pojavila su se izvješća o naknadama vrijednim devet znamenki, ogromnim dodjelama vlasničkog kapitala i kampanjama zapošljavanja koje su osobno vodili izvršni direktori poput Marka Zuckerberga i Sama Altmana.

Neke brojke koje kruže internetom su osporavane ili neprovjerene, stoga se ovaj članak usredotočuje na najvažnije pojedince čiju su vrijednost za zapošljavanje i potražnju na tržištu vjerodostojno izvijestile velike publikacije ili osobno potvrdile osobe uključene u pregovore, prenosi Euronews.

U nastavku donosimo pet najpoznatijih inženjera i istraživača umjetne inteligencije u današnjem svijetu, bez posebnog redoslijeda, čije priče odražavaju različite vrste nadmetanja koja se odvijaju unutar industrije umjetne inteligencije.

Ilya Sutskever

Malo je osoba u sektoru umjetne inteligencije koje ulijeva više poštovanja od izraelsko-kanadskog računalnog znanstvenika Ilye Sutskrevera.

Kao suosnivač i bivši glavni znanstvenik OpenAI-a, Sutskever je pomogao u ostvarivanju otkrića iza GPT modela i smatran je jednim od ključnih intelektualnih arhitekata procvata generativne umjetne inteligencije.

Prije OpenAI-a, radio je u Google Brainu, koji je bio prethodnik Google DeepMinda, i doprinio je nekim od temeljnih otkrića koja su pomogla u pokretanju revolucije dubokog učenja.

Nakon dramatične krize upravljanja OpenAI-jem 2023. godine, koja je uključivala privremeno smjenjivanje Sama Altmana s mjesta izvršnog direktora, Sutskever je na kraju napustio tvrtku i suosnovao Safe Superintelligence (SSI) 2024. godine.

SSI je odmah postao jedan od najpraćenijih AI startupova na svijetu, i unatoč tome što još nije izdao komercijalni proizvod, privatno je procijenjen na oko 32 milijarde dolara (27,5 milijardi eura) u 2025. godini.

Ilya Sutskever; Foto: Afp

Kasnije je objavljeno da je Meta istraživala pokušavala zaposliti talente povezane s ovom tvrtkom tijekom inicijative Marka Zuckerberga za zapošljavanje u području umjetne inteligencije 2025. godine.

Prošli tjedan, Sutskever je također potvrdio da posjeduje udio od 7 milijardi dolara (6 milijardi eura) u OpenAI-ju tijekom svog svjedočenja na suđenju između Elona Muska i tvorca ChatGPT-a. Sutskeverova vrijednost proizlazi iz neobično rijetke kombinacije znanstvenog kredibiliteta, iskustva u radu na graničnim modelima i liderskih sposobnosti. Mnogi investitori smatraju ga jednom od rijetkih osoba sposobnih voditi istraživačku organizaciju na razini općeg udjela u industriji (AGI).

Mira Murati

Još jedan veliki talent koji je napustio OpenAI bila je bivša glavna tehnološka direktorica Mira Murati, koja je napustila tvrtku 2024. godine.

Albansko-američka inženjerka i poslovna direktorica odigrala je središnju ulogu tijekom lansiranja ChatGPT-a, DALL-E-a i GPT-4, pojavljujući se kao jedno od javnih lica AI revolucije. Također je prethodno radila kao viša voditeljica proizvoda u Tesli.

Nakon što je napustila OpenAI, Murati je pokrenula Thinking Machines Lab, koji je brzo privukao bivše istraživače OpenAI-a i postala glavni novi igrač u ekosustavu startupova u području umjetne inteligencije.

Baš kao i Sutskeverov SSI, tvrtka još nije izdala proizvod, ali navodno je ubrzo nakon lansiranja postigla vrijednost veću od 5 milijardi dolara (4,3 milijarde eura). Usredotočuje se na suradnju ljudi i umjetne inteligencije umjesto isključivo na izradu potpuno autonomnih AI sustava.

Tek prošli tjedan, Thinking Machines Lab je predstavio svoje “modele interakcije” koje će ljudi navodno moći u potpunosti kontrolirati govorom i koji imaju, između ostalog, izvorni pristup korisničkom zaslonu, čineći iskustvo sučelja navodno besprijekornim.

Mira Murati; Foto: Afp

Meta je također agresivno pokušala regrutirati elitne istraživače povezane s Murati i Thinking Machines Labom, budući da je startup uspio okupiti inženjere koji su radili na ChatGPT-u, Character.ai-ju, Mistralu, PyTorchu, kao i drugim AI modelima i okvirima.

Njezina strateška vrijednost proizlazi iz činjenice da je postala jedna od rijetkih rukovoditeljica sposobnih privući vrhunske istraživače u velikim razmjerima.

Alexandr Wang

Za razliku od Sutskevera i Murati, koji su bili u OpenAI-ju, a zatim otišli kako bi pokrenuli vlastite startupove, kinesko-američki inženjer druge generacije Alexandr Wang istaknuo se kao osnivač, a zatim prešao u Metu.

Wang je pokrenuo Scale AI još 2016. godine, tvrtku koja je izgradila kritičnu infrastrukturu za sustave strojnog učenja putem alata za označavanje podataka, evaluaciju i procjenu modela.

Scale AI se ugradio u generativni AI ekosustav suradnjom s vladama, poduzećima i vodećim AI laboratorijima. Meta je 2025. godine navodno stekla 49% udjela bez prava glasa u tvrtki za 14,3 milijarde dolara (12,3 milijarde eura), procijenivši je na 29 milijardi dolara (25 milijardi eura).

Alexandr Wang je doveden na vodeću poziciju u Meta Superintelligence Labsu, odjelu za umjetnu inteligenciju tvrtke Marka Zuckerberga.

Navodno je njegova plaća među najvećima u povijesti Silicijske doline s osnovnom plaćom od milijun dolara (860.000 eura), bonusima od više milijuna dolara i ulaganjem u kapital od 100 milijuna dolara (86 milijuna eura) do 150 milijuna dolara (129 milijuna eura) tijekom pet godina.

Alexandr Wang; Foto: Afp

Taj je potez široko protumačen kao dio Zuckerbergovog pokušaja ubrzanja Metinih AI mogućnosti nakon što je tvrtka u javnoj percepciji zaostajala za OpenAI-jem.

Za razliku akademskih istraživača, Wang je postao vrijedan zbog svog operativnog razumijevanja načina na koji se grade i skaliraju granični sustavi umjetne inteligencije. Njegova stručnost obuhvaća infrastrukturu, skupove podataka, evaluaciju i organizacijsku provedbu.

Ovo sveobuhvatno znanje sve je važnije kako sustavi umjetne inteligencije postaju veći i skuplji za podučavanje i upravljanje.

Demis Hassabis

Demis Hassabis; Foto: Afp

Slično Wangu, Demis Hassabis također je započeo svoj put u sektoru umjetne inteligencije kao osnivač prije nego što je prešao u veliku tehnološku tvrtku.

Britanski inženjer grčkog, ciparskog, kineskog i singapurskog podrijetla godinama je gradio DeepMind u jednu od vodećih svjetskih organizacija za istraživanje umjetne inteligencije, koja je postala poznata po otkrićima, uključujući AlphaGo, model koji je savladao drevnu kinesku društvenu igru ​​Go, i AlphaFold koji predviđa strukture proteina.

Godine 2024., model AlphaFold2 riješio je 50 godina star izazov točno predviđajući trodimenzionalne strukture proteina, što je dovelo do toga da Hassabis dobije Nobelovu nagradu za kemiju 2024. godine.

DeepMind je izvorno osnovan u Londonu, a Google ga je preuzeo 2014. godine, što je dovelo do stvaranja Google DeepMinda koji i danas posluje kao glavna divizija za umjetnu inteligenciju ove velike tehnološke tvrtke.

Točna konačna kupoprodajna cijena nikada nije službeno potvrđena, ali izvješća pokazuju da je kupljena za između 400 milijuna dolara (344 milijuna eura) i 650 milijuna dolara (559 milijuna eura) u vrijeme kada je umjetna inteligencija još uvijek bila daleka pomisao u tehnološkom sektoru.

Hassabisova osnovna plaća nije javno objavljena, ali kao izvršni direktor Google DeepMinda, njegova ukupna godišnja naknada procjenjuje se na milijune.

Navodno je zaradio posebne nagrade za uspješnost, poput značajnog bonusa od 3 milijuna dolara (2,58 milijuna eura) za svoja postignuća u projektu Gemini AI. Procijenjena neto vrijednost Hassabisa iznosi približno 600 milijuna dolara (516 milijuna eura).

Nakon što je lansiranje ChatGPT-a intenziviralo utrku u naoružanju umjetnom inteligencijom, Google je pod Hassabisovim vodstvom konsolidirao više svojih napora u području umjetne inteligencije oko Google DeepMinda. Tvrtka se odjednom našla u agresivnijoj konkurenciji s OpenAI-jem, Anthropicom i Metom, kako za talente, tako i za javnu relevantnost.

Hassabis zauzima jedinstveno vrijednu ulogu jer kombinira status osnivača, elitne znanstvene kvalifikacije i organizacijsko vodstvo.

Zadržavanje ključnih istraživača DeepMinda postalo je strateški ključno za Google kako su očekivanja o naknadama u industriji umjetne inteligencije rasla.

Andrej Karpathy

Andrej Karpathy zaokružuje popis kao još jedan suosnivač OpenAI-a.

Nakon što je pomogao u pokretanju velike tvrtke za umjetnu inteligenciju, slovačko-kanadski računalni istraživač postao je voditelj odjela za umjetnu inteligenciju u Tesli, gdje je od 2017. do 2022. godine vodio razvoj autonomnih sustava vožnje temeljenih na neuronskim mrežama.

Karpathy se kasnije nakratko vratio OpenAI-u prije pokretanja Eureka Labsa 2024. godine.

Nije objavljena privatna procjena vrijednosti tvrtke jer se bavi neovisnim obrazovnim i startup inicijativama.

Međutim, Karpathyjeva neto vrijednost procjenjuje se na između 50 milijuna dolara (43 milijuna eura) i 150 milijuna dolara (129 milijuna eura) zbog njegovih prethodnih poslova.

Karpathy ostaje jedna od strateški najvrijednijih figura u području umjetne inteligencije zbog svoje sposobnosti oblikovanja zajednica programera i privlačenja talenata zahvaljujući svom povijesnom utjecaju u inženjerskoj kulturi.