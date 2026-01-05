Venezuela smanjuje proizvodnju nafte, skladišta puna

Venezuelanska državna naftna kompanija PDVSA počela je smanjivati proizvodnju budući da je američka blokada zaustavila izvoz pa se bareli gomilaju u skladištima, rekli su izvori za Reuters.

Washington je u prosincu blokirao tankere u najnovijoj u nizu kaznenih mjera koje su krenule još 2015. godine, za mandata predsjednika Baracka Obame.

Prije nešto više od deset godina SAD je Venezuelu proglasio “prijetnjom za nacionalnu sigurnost”, uz sankcije skupini venezuelanskih dužnosnika zbog, kako su naveli, podrivanja demokratskih procesa i kršenja ljudskih prava. Meta mjera nije energetski sektor ni venezuelansko gospodarstvo, poručio je tada kabinet Baracka Obame.

Obamin nasljednik u Bijeloj kući Donald Trump uveo je pak za prvog mandata, u proljeće 2019. godine, embargo na venezuelansku naftu, zabranivši domaćim kompanijama kupnju nafte od PDVSA i od njezinih podružnica. Tvrtke iz drugih zemalja riskirale su pak pristup američkom bankovnom sustavu.

Na početku drugog mandata u Bijeloj kući Trump je pak Chevronu produljio dozvolu za poslovanje u Venezueli, a crno zlatno kupovale su kroz nekoliko mjeseci i zemlje poput Španjolske.

Krajem prošle godine Bijela kuća ponovo je pojačala blokadu venezuelanskog naftnog sektora, a Trump je za vikend najavio i naftnu “karantenu”.

Puna skladišta

Prema riječima neimenovanih izvora, PDVSA je u takvim uvjetima zatražila smanjenje proizvodnje od kompanija kojima upravlja u suradnji sa stranim partnerima, uključujući poduzeće Petrolera Sinovensa, osnovano u suradnji s kineskom državnom naftnom kompanijom CNPC.

Zahtjev obuhvaća i kompanije Petropiar i Petroboscan, koje venezuelanska tvrtka vodi u suradnji s američkim Chevronom, te Petromonagas, rekli su izvori.

Petromangasom su ranije zajednički upravljali PDVSA i ruska državna naftna kompanija Roszarubezhneft, a sada tom kompanijom upravlja samo PDVSA, napominje Reuters.

PDVSA i CNPC nisu odmah odgovorili na Reutersov upit da komentiraju situaciju. Iz Chevrona su u nedjelju rekli da i dalje posluju “u potpunom skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima”, ne navodeći pojedinosti.

Radnici u Sinovensi u nedjelju su se pripremali za isključivanje oko 10 skupova naftnih bušotina na zahtjev PDVSA, rekao je jedan od izvora, budući da su skladišta prepuna ekstra teške nafte i da nema ‘razrjeđivača’ za naftu.

No, bušotine mogu u kratkom roku ponovo krenuti s vađenjem nafte, dodao je izvor.

Jednim dijelom Sinovensine proizvodnje Venezuela inače servisira dug prema Kini. No, dva supertankera pod kineskom zastavom na putu prema Venezueli prekinula su plovidbu krajem prosinca, pokazuju LSEG‑ovi podaci.

U Petromonagasu radnici su počeli smanjivati proizvodnju krajem prošlog tjedna dok cjevovodom ponovo ne počnu pristizati ‘razrjeđivači’, rekao je drugi izvor.

Chevron pak još nije smanjivao proizvodnju budući da ima nešto mjesta za skladištenje zaliha, osobito u Petropiaru, a tankeri i dalje utovaruju naftu. Međutim, ni Chevronova plovila nisu od četvrtka isplovila iz venezuelanskih voda, a skladišni kapaciteti u Petroboscanu ograničeni su, što bi u konačnici moglo dovesti do smanjivanja, rekao je drugi izvor.

Nafta čeka u lukama

PDVSA muku muči s nastavkom poslovanja u uvjetima pritiska iz Washingtona, ali infrastruktura kompanije nije stradala u američkim napadima tijekom vikenda. Uz blokade tankera i niže cijene, kompaniju muči i popravak IT sustava nakon kibernetičkih napada u prosincu, rekli su zaposlenici.

Venezuelanska ministrica nafte Delcy Rodriguez, koja je privremeno preuzela predsjedničku dužnost, rekla je u prosincu da će Venezuela nastaviti proizvoditi i izvoziti naftu usprkos američkim mjerama.

No američki pritisak prisilio je PDVSA da naftu od kraja prošle godine skladišti na tankerima i da zakoči isporuke iz glavne luke Jose. Ako napunjeni tankeri ne budu mogli napustiti luke, daljnja smanjenja proizvodnje bit će neizbježna, objašnjavaju poslovni čelnici i stručnjaci iz naftnog sektora.

Nakon što je napunila više od 45 posto ukupnog kopnenog skladišnog kapaciteta od 48 milijuna barela te loživo ulje usmjerila u otvorene otpadne bazene, PDVSA je prije dva tjedna sirovu naftu i goriva počela skladištiti u tankerima na moru. Trenutno se više od 17 milijuna barela nalazi na brodovima koji čekaju isplovljavanje, pokazuju podaci portala TankerTrackers.com.

U nedjelju nijedan tanker nije pristao u luku Jose radi utovara nafte, bilo za izvoz, bilo za domaću opskrbu, navodi se na portalu TankerTrackers.com.

PDVSA je u drugoj polovini prošle godine pojačala uvoz prijeko potrebne ‘lake’ nafte kojom razrjeđuje domaću naftu s vrlo visokim udjelom sumpora, no u prosincu joj je američka blokada donijela probleme u dopremi nafte iz Rusije.

Najveće svjetske rezerve

U studenom je Venezuela proizvodila oko 1,1 milijun barela nafte dnevno, od čega je izvozila njih 950 tisuća, no isporuke su u prosincu zbog američkih mjera otprilike prepolovljene, na oko 500 tisuća barela nafte dnevno, pokazuju preliminarni podaci temeljeni na kretanju brodova.

U Venezueli se nalazi oko 17 posto svjetskih rezervi nafte, odnosno 303 milijarde barela, više nego u vodećoj članici Organizacije zemalja‑izvoznica nafte (OPEC), Saudijskoj Arabiji, pokazuju podaci londonske udruge stručnjaka za energetiku Energy Institute.

Najveći dio tih rezervi čini teška nafta u regiji Orinoco u središnjoj Venezueli.

Tijekom 1970-ih Venezuela je proizvodila čak 3,5 milijuna barela nafte dnevno, što je tada predstavljalo preko sedam posto svjetske proizvodnje. Tijekom 2010-ih proizvodnja je pala ispod dva milijuna barela nafte dnevno, a prošle godine na oko 1,1 milijun barela nafte dnevno, odnosno tek jedan posto svjetske proizvodnje.

Godine 2019. venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro i ministrica nafte Delcy Rodriguez najavili su petogodišnji plan koji je predviđao veću proizvodnju minerala u ulozi alternative proizvodnji nafte.

Venezuela je članica utemeljiteljica OPEC‑a, zajedno s Iranom, Irakom, Kuvajtom i Saudijskom Arabijom.

