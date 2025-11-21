“Vikendi, odmor i razumijevanje prema kolegama su luksuz koji si ne možemo priuštiti.” Biste li radili u ovoj uspješnoj tvrtki?

Direktor uspješnog startupa poručuje zaposlenicima da je misija tvrtke iznad njihovog privatnog života. Uvjeren je da se trebaju usredotočiti isključivo na rezultate, bez “sporosti, udobnosti ili osjećaja”.

Tvrtka koju je osnovao Sam Altman, poznata po Orbu – metalnoj kugli veličine odbojkaške lopte koja skenira šarenice kako bi dokazala da je osoba čovjek – imala je jasnu poruku za zaposlenike: radite vikendima i zanemarite sve što nije vaš posao — za dobrobit čovječanstva. Tijekom sastanka svih zaposlenika u siječnju, izvršni direktor startupa Tools for Humanity, Alex Blania, iznio je svoja očekivanja.

“Nećemo propasti, niti ćemo završiti kao prosječan rezultat, i to je ono što želimo i jedino do čega mi je stalo svaki dan, i jedino do čega bi i vama trebalo biti stalo svaki dan, i ništa drugo ne bi trebalo biti važno”, rekao je Blania, prema snimci u koju je Business Insider imao uvid. “Ako vas zanima nešto drugo i ako želite nešto drugo, jednostavno ne biste trebali biti ovdje. Tako je jednostavno”. Misija tvrtke je izgraditi globalni sustav digitalnog identiteta koji može potvrditi tko je čovjek u svijetu kojim sve više dominira umjetna inteligencija. Blania je rekao da tvrtka postoji isključivo kako bi ostvarila taj cilj — i da je sve ostalo distrakcija.

Samo nužno se priča

“Ne zanimaju nas politika, ne zanimaju nas DEI inicijative, ne zanima nas ništa osim kako ostvariti misiju kroz zasluge, izvedbu i izvrsnost”, rekao je Blania, koji je zaposlenicima također rekao da je nedavno prisustvovao inauguraciji predsjednika Donalda Trumpa u Washingtonu.

Nekoliko “timskih vrijednosti” prikazanih na televizoru u uredu startupa u San Franciscu odražavalo je Blanijinu poruku, pokazuje video iz veljače koji je vidio Business Insider. “Mi smo vrlo (vrlo) marljivi. Smatramo da je ovo jedinstven projekt i da je uspjeh važan za čovječanstvo”, pisalo je. “Zbog toga radimo vikendima, uvijek smo dostupni i guramo koliko god nam okolnosti dopuštaju. Kao rezultat toga, prkosimo izgledima, dosežemo brzinu bijega i uspijevamo u misiji.” Druge vrijednosti uključivale su upozorenje da tvrtka ne “tolerira sporost i udobnost”, kao i da “nema mjesta za pričalice, ideologiju ili politiku. Nemamo vremena brinuti o tuđim osjećajima; kažemo ono što treba biti rečeno.”

Za dobrobit čovječanstva

Vrijednosti je napisao Blania, prema bivšem zaposleniku. “Transparentnost organizacije oko njezinih vrijednosti i načela djelovanja rezultirala je stvaranjem tima koji je strastven i usredotočen na svoju sve hitniju misiju osiguravanja da svaki čovjek ima koristi od doba umjetne inteligencije”, rekao je glasnogovornik Tools for Humanity za Business Insider.

Trenutačne temeljne vrijednosti uključuju optimizam oko projekta, osobnu odgovornost i jasno razmišljanje. Filozofija tvrtke odražava širi korporativni trend prema ‘hardcore’ kulturi.