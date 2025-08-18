Višak u europskoj robnoj razmjeni u lipnju oštro pao 

Višak u robnoj razmjeni eurozone i EU‑a sa svijetom u lipnju je oštro pao, odražavajući znatno lošije rezultate u sektoru kemikalija, pokazale su prve procjene europskog statističkog ureda.

U lipnju je višak u robnoj razmjeni eurozone iznosio 7 milijardi eura i bio je 57,6 posto manji nego u svibnju kad je poskočio na 16,5 milijardi eura.

EU je pak u šestom ovogodišnjem mjesecu ostvario višak u robnoj razmjeni sa svijetom od 8,0 milijardi eura, za 38,5 posto manji nego u svibnju, kad je, prema revidiranim podacima, trgovinski višak dosegnuo 13,0 milijardi eura.

Lošiji rezultat na oba područja odražava prije svega skok u uvozu kemikalija i srodnih proizvoda.

U odnosu na prošlogodišnji lipanj, trgovinski višak eurozone potonuo je za 66,2 posto, dok je trgovinski višak EU‑a umanjen za 60,6 posto.

Prema godišnjoj usporedbi, lošiji rezultat u eurozoni uzrokovalo je smanjenje viška u trgovini kemikalijama te strojevima i vozilima, ali i manjak u trgovini drugim industrijskim proizvodima, navodi Eurostat.

U Uniji su pak smanjenje viška u trgovini strojevima, vozilima i kemikalijama te manjak u trgovini drugim industrijskim proizvodima prevagnuli nad pozitivnim utjecajem ublaženog minusa u trgovini energijom, ističu iz statističkog ureda.

Pad izvoza

Izvoz robe iz eurozone porastao je u lipnju za 0,4 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, na 237,2 milijarde eura, pokazali su izračuni Eurostata.

U odnosu na prethodni mjesec, vrijednost isporuka iz eurozone u lipnju je pala za 2,4 posto.

Vrijednost uvoza poskočila je pak na godišnjoj razini za 6,8 posto, na 230,2 milijarde eura. Na mjesečnoj razini uvećana je za 3,1 posto, izračunali su statističari.

Isporuke robe iz EU‑a dosegnule su u lipnju vrijednost od 213,7 milijardi eura, jednako kao i u istom prošlogodišnjem mjesecu. U odnosu na svibanj, vrijednost izvoza pala je za 2,3 posto, pokazali su izračuni Eurostata.

Vrijednost uvoza robe u EU porasla je pak na godišnjoj razini za 6,4 posto, na 205,7 milijardi eura, dok je u odnosu na prethodni mjesec, prema sezonski prilagođenim podacima, porasla za 2,9 posto.

SAD glavno izvozno tržište

I u lipnju je glavno odredište robe iz Europske unije bio SAD, usprkos padu vrijednosti isporuka za 10,3 posto na godišnjoj razini, na 40,2 milijarde eura.

Vrijednost uvoza robe iz SAD‑a u EU poskočila je pak za 16,4 posto u odnosu na prošlogodišnji lipanj i iznosila je 30,6 milijardi eura.

Tako je trgovinski višak EU‑a u robnoj razmjeni s SAD‑om u lipnju iznosio 9,6 milijardi eura, gotovo dvostruko manje nego u istom razdoblju lani, pokazali su podaci statističkog ureda.

Najviše je u lipnju EU uvozio iz Kine, uz skok vrijednosti isporuka za 16,7 posto, na 46,4 milijarde eura.

Vrijednost europskog izvoza na kinesko tržište pala je pak za 12,7 posto u odnosu na prošlogodišnji lipanj i iznosila je 16,9 milijardi eura.

U robnoj razmjeni s Kinom EU je bilježio manjak od 29,5 milijardi eura, za 44,6 posto dublji nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, pokazali su podaci Eurostata.