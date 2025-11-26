Višak u robnoj razmjeni EU-a sa SAD-om smanjen u trećem tromjesečju

Višak Europske unije u robnoj razmjeni sa Sjedinjenim Američkim Državama znatno je smanjen u trećem tromjesečju, uz napomenu europskog statističkog ureda da je na početku godine zabilježio najvišu razinu otkada objavljuju podatke.

U razdoblju od srpnja do rujna trgovinski višak EU‑a u robnoj razmjeni sa SAD‑om iznosio je 40,8 milijardi eura, izračunali su statističari, i bio je manji za 13,3 posto nego u proljetnom kvartalu.

Usporedba s prvim tromjesečjem pokazuje otprilike upola manji plus, uz napomenu statističara da je iznos od 81,2 milijarde eura u razdoblju od siječnja do ožujka bio najveći otkada objavljuju podatke.

Početak godine obilježio je skok isporuka u SAD, napominju statističari, budući da su kompanije požurile s narudžbama kako bi preduhitrile najavljene američke carine.

U razdoblju od srpnja do rujna Unija je najveći višak bilježila u trgovini kemikalijama i povezanim proizvodima te strojevima i vozilima, od 23,0 milijarde odnosno od 19,6 milijardi eura.

Slijede sektor ostalih industrijskih proizvoda te sektor hrane i pića, pokazuju podaci Eurostata.

Višak u trgovini kemikalijama, tradicionalno snažnom europskom izvoznom sektoru, smanjen je ipak i u trećem, ali i u drugom tromjesečju, kad je iznosio 24,7 milijardi eura. Početkom godine bio je u očekivanju carina poskočio na 54,1 milijardu eura, napominju statističari.

Manjak u robnoj razmjeni sa SAD‑om Unija je u trećem tromjesečju bilježila u kategoriji energenata, od 14,3 milijarde eura, te u kategoriji sirovina, od 1,4 milijarde eura, pokazuju podaci Eurostata.

Minus u trgovini energentima ipak je osjetno manji nego na početku godine kada je bio iznosio 17,9 milijardi eura.