Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija

Prema novom istraživanju HSBC-a, jedne od najvećih bankarskih i financijskih institucija na svijetu, bogati poduzetnici žele se preseliti, ali ne nužno iz razloga kojeg biste očekivali.

Banka je tijekom travnja i svibnja ove godine anketirala 2939 vlasnika tvrtki s najmanje 2 milijuna dolara imovine za ulaganje ili ukupnom neto vrijednošću od 20 milijuna dolara. Čak 57% izjavilo je da razmatra dodavanje novog mjesta stanovanja u sljedećih 12 mjeseci, u odnosu na 55% u prošlogodišnjem istraživanju. Želja za putovanjima veća je među poduzetnicima generacije Z, a nešto više od tri četvrtine u toj skupini izjavilo je da razmatra preseljenje.

Na pitanje o razlozima preseljenja u novu zemlju, samo trećina svih ispitanika navela je poreznu uštedu kao motivator. Porezne uštede zauzele su osmo mjesto, iza ostalih čimbenika kao što su sigurnost i zaštita (47%) i bolje mogućnosti obrazovanja (52%). Najpopularniji razlozi za preseljenje, sa po 67%, bili su proširenje poslovanja na nova tržišta ili pristup novim investicijskim prilikama. Želja za boljom kvalitetom života zauzela je gotovo treće mjesto sa 63%.

Porezi, navodi se u izvješću, među većinom poduzetnika se ne čine odlučujućim faktorom za preseljenje.

Izvješće dolazi u trenutku kada prijedlog poreza na bogatstvo dobiva na popularnosti u Francuskoj i usred strahova da će nedavne porezne promjene u Ujedinjenom Kraljevstvu uzrokovati odljev bogatih, prenosi CNBC.

Izvor: HSBC

Ispitanici su najčešće navodili Singapur (12%) ili Ujedinjeno Kraljevstvo (10%) kao potencijalne destinacije, dok Japan i Švicarska dijele treće mjesto s 9%. Unatoč tome što je istraživanje provedeno nakon objave sveobuhvatnih carina američkog predsjednika Donalda Trumpa početkom travnja, u SAD bi se preselilo 8% ispitanika, što je isti postotak kao i prošle godine. Međutim, SAD se našao na petom mjestu kao potencijalna destinacija za preseljenje.

U ovogodišnjem izvješću navodi se da je Japan dobio na popularnosti među azijskim poduzetnicima, dok su francuski poduzetnici najzadovoljniji životom u svojoj zemlji jer je samo 39% pokazalo interes za preseljenje.

Švicarska je bila jedina zemlja u kojoj je bolja kvaliteta života važnija (57%) od pristupa investicijskim prilikama (49%) ili širenja poslovanja (48%).

Iako poduzetnici češće razmatraju preseljenje iz poslovnih razloga, češće navode brige oko prilagodbe novom okruženju (40%) nego oko ponovnog uspostavljanja poslovanja (36%).