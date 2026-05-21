Vlasnik Reeboka kupio legendarni brend traperica u poslu vrijednom milijardu dolara

Kontoor Brands prodao je poznati brend traperica kako bi se fokusirao na brže rastuće brendove poput Wranglera, dok Authentic Brands dodatno širi svoj modni imperij.

Kontoor Brands objavio je u četvrtak da je pristao prodati svoj brend traperica Lee kompaniji Authentic Brands Group za iznos do milijardu dolara, dok proizvođač odjeće nastoji pojednostaviti poslovanje i ulaganja usmjeriti na brže rastuće brendove poput Wranglera.

Kompanija je priopćila da posao uključuje početnu vrijednost od 750 milijuna dolara, uz mogućih dodatnih 250 milijuna dolara vezanih uz buduće poslovne rezultate brenda Lee pod vlasništvom Authentica.

Authentic Brands Group, vlasnik portfelja modnih i lifestyle brendova među kojima su Reebok i Guess, u srijedu je imenovao Matta Maddoxa novim izvršnim direktorom kompanije, nasljednikom Jamieja Saltera.

Morgan Stanley djeluje kao financijski savjetnik Kontoor Brandsa, dok je odvjetnička kuća Foley & Lardner pravni savjetnik u transakciji.

Zaključenje posla očekuje se u drugoj polovici 2026. godine.