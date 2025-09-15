Vlasnik Rolling Stonea i Billboarda tuži Google radi jedne značajke: “Krade nam promet i prihode”

Borivoje Dokler 15. ruj 2025. 11:24
Iz Penske Medije ističu da Google njihove web stranice uključuje u rezultate pretraživanja samo ako smije koristiti njihove članke u AI sažecima .foto: Justin Sullivan/Getty Images via AFP

Ovo je prvi put da neki veliki američki izdavač tuži Google radi AI Overviewsa. Penske Media tvrdi da se u otprilike 20 posto Googleovih pretraga koje vode na njihove stranice sada prikazuju AI sažeci, a očekuje se da će taj udio rasti.

Vlasnik časopisa Rolling Stone, Billboard i Variety podnio je u petak tužbu protiv Googlea, tvrdeći da tehnološki div koristi njihove novinarske tekstove u sažecima generiranima umjetnom inteligencijom bez pristanka i time smanjuje promet na njihovim internetskim stranicama.

Tužba koju je Penske Media podnijela saveznom sudu u Washingtonu, prva je koju je jedan veliki američki izdavač podnio protiv Googlea, zbog AI-generiranih sažetaka koji se sada pojavljuju na vrhu rezultata pretraživanja, piše CNN.

Novinske kuće već mjesecima upozoravaju da nove značajke, uključujući Googleov “AI Overviews”, odvlače promet s njihovih stranica, čime se narušavaju prihodi od oglašavanja i pretplata.

Penske, obiteljski medijski konglomerat na čijem je čelu Jay Penske i koji mjesečno privlači 120 milijuna online posjetitelja mjesečno, tvrdi da Google njihove web stranice uključuje u rezultate pretraživanja samo ako smije koristiti njihove članke u AI sažecima. Bez takve prakse, Google bi morao plaćati izdavačima pravo na ponovno objavljivanje njihova rada ili na korištenje sadržaja za treniranje svojih AI sustava, stoji u tužbi. Dodaje se da je Google mogao nametnuti takve uvjete zahvaljujući dominaciji u pretraživanju, pozivajući se na prošlogodišnji nalaz saveznog suda da tehnološki div drži gotovo 90 posto udjela u američkom tržištu pretraživača.

“Imamo odgovornost proaktivno se boriti za budućnost digitalnih medija i očuvati njihov integritet, a sve to je ugroženo trenutačnim postupcima Googlea”, poručili su iz Penskog. Tvrtka tvrdi da se u otprilike 20 posto Googleovih pretraga koje vode na njihove stranice sada prikazuju AI sažeci, a očekuje se da će taj udio rasti. Dodaje se i da su njezini prihodi od partnerskih programa do kraja 2024. pali za više od trećine u odnosu na vrhunac, jer je promet s pretraživanja opadao.

Tvrtka za online obrazovanje Chegg također je u veljači tužila Google, tvrdeći da njegovi AI sažeci smanjuju potražnju za originalnim sadržajem i potkopavaju im konkurentnost.

Reagirajući na tužbu, Google je u subotu poručio da AI sažeci korisnicima pružaju bolje iskustvo i šalju promet prema širem spektru internetskih stranica.

“S AI Overviewima ljudi smatraju pretraživanje korisnijim i više ga koriste, stvarajući nove prilike da se sadržaj otkrije. Braniti ćemo se od ovih neutemeljenih tvrdnji”, rekao je glasnogovornik Googlea Jose Castaneda.

