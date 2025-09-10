Von der Leyen: Europa se mora moći brinuti za svoju obranu i sigurnost

Europa mora biti u stanju brinuti se za vlastitu obranu i sigurnost, ovo mora biti trenutak neovisnosti Europe, rekla je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom govoru o stanju Unije.

“Ovo mora biti trenutak neovisnosti Europe. Vjerujem da je to misija naše Unije, biti u stanju brinuti se za vlastitu obranu i sigurnost, preuzeti kontrolu nad tehnologijama i energijom koje će pokretati naša gospodarstva”, rekla je Ursula von der Leyen u govoru pred zastupnicima Europskog parlamenta na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.

Istaknula je da se uprava sada crtaju borbene linije za novi svjetski poredak temeljen na moći.

“Dakle, da, Europa se mora boriti. Za svoje mjesto u svijetu u kojem su mnoge velike sile ili ambivalentne ili otvoreno neprijateljski raspoložene prema Europi. Svijet imperijalnih ambicija i imperijalnih ratova. Svijet u kojem se ovisnosti nemilosrdno koriste kao oružje. I upravo zbog svih tih razloga mora se pojaviti nova Europa”, rekla je predsjednica Komisije

Zajam za obnovu Ukrajine

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predložila je u srijedu zajam za obnovu Ukrajine koristeći kao jamstvo zamrznutu rusku imovinu.

“Moramo hitno raditi na novom rješenju za financiranje ratnih napora Ukrajine na temelju imobilizirane ruske imovine, s kojom možemo osigurati Ukrajini osigurati zajam za reparacije”, rekla je. .

Dodala je da taj novac ostaje i dalje ruska imovina, a da će Ukrajina vratiti zajam tek kad Rusija plati reparacije. “ Novac će pomoći Ukrajini već danas, ali će biti ključan i srednjoročno i dugoročno za sigurnost Ukrajine. Na primjer, financiranje jakih ukrajinskih oružanih snaga kao prve linije sigurnosnih jamstava”, rekla je von der Leyen.

Posebni gosti tijekom govora predsjednice Komisije o stanju Unije u Europskom parlamentu bili su ukrajinski tinejdžer, kojeg su ruske vlasti otele i njegova baka koja je sve učinila da ga dobije natrag.

“Molim vas, pridružite mi se u odavanju počasti Saši, Ljudmili i neumoljivoj borbi Ukrajine za slobodu”, rekla je von der Leyen nakon što je ispričala dirljivu priču o otetom djetetu iz Mariupolja.

Tada 11-godišnji dječak Saša u ruskim je napadima na Mariupolj bio ranjen, a nakon ulaska ruskih vojnika u grad odveden je zajedno s majkom. Kasnije su ga odvojili od majke, rekavši mu da će ići u Rusiju, “da će imati rusku majku, rusku putovnicu, rusko ime te poslali u Donjeck”, rekla je von der Leyen.

Međutim, Saša je bio uporan, negdje ne putu zamolio je nepoznatu osobu da mu posudi telefone s kojeg je nazvao baku. “Baba, vodi me doma”, nakon čega je baka Ljudmila krenula na opasni put i preko Poljske, Litve, Latvije, Rusije došla do okupiranog dijela Ukrajine i odvela svoga unuka.

“Svako ukrajinsko dijete mora biti vraćeno”, rekla je von der Leyen te najavila da će zajedno s Ukrajinom i drugim partnerima organizirati sastanak na vrhu Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske djece.

Napori na zaustavljanju rata u Ukrajini

Govoreći o naporima na zaustavljanju rata i postizanju pravednog i trajnog mira za Ukrajinu, von der Leyen je rekla nešto što se može shvatiti kao vrlo blaga kritika načina na koji američki predsjednik Donald Trump tretira to pitanje i njegova dočeka ruskog predsjednika Vladimira Putina s crvenim tepihom na razgovor na Aljasci.

“Nije bilo lako gledati prizore s Aljaske”, rekla je von der Leyen, ne spominjući Trumpovo ime.



Dodala je da su nekoliko dana poslije toga europski čelnici otišli u Washington u znak potpore predsjedniku Volodimiru Zelenskom i da osiguraju jamstva, gdje je postignut određeni napredak.

Izrazila je solidarnost s Poljskom nakon što je u njezin zračni prostor upalo desetak ruskih dronova.

“Europa je solidarna s Poljskom. Putinova poruka je jasna, a naš odgovor također mora biti jasan”, rekla je. Dodala je da želi financijski podržati istočne članice EU-a da nadziru i brane svoje granice od potencijalne ruske agresije.

Rekla je da EU u koordinaciji s partnerima radi na 19. paketu sankcija protiv Rusije te da se, između ostaloga, razmatra brže postupno odustajanje od ruskih fosilnih goriva, daljnje sankcioniranje brodova iz ruske tzv. flotu u sjeni, kao i trećih zemalja, koji pomažu Rusiji u zaobilaženju sankcija.

Istaknula je da će Europa “braniti svaki centimetar svojeg teritorija” te najavila da će sljedećem samitu EU-au predstaviti plan za pokretanje novih zajedničkih projekata u obrani, s konkretnim ciljevima za 2030. godinu do kada bi Europa trebala postati dovoljno snažna za vlastitu obranu.

Potpora proširenju EU i Gazi

Predsjednica Komisije zauzela se za nastavak procesa proširenja, koji se treba temeljiti na zaslugama.

“Samo ujedinjena, i ponovno sjedinjena, Europa može biti neovisna. Veća i snažnija Unija jamstvo je sigurnosti za sve nas i I zbog toga je budućnost Ukrajine, Moldove i zapadnog Balkana u našoj Uniji. Ujedinimo Europu još jednom!”, rekla je von der Leyen.

Predsjednica Komisije najavila je oštriji pristup prema Izraelu zbog stanja u Gazi. Dobar dio zastupnika bio je odjeven u crveno u znak potpore žrtvama u Gazi.

Posebno je osudila izgladnjivanje koje se koristi kao oružje.

“Glad koju uzrokuje čovjek ne može nikako biti ratno oružje. Za dobrobit te djece, za dobrobit čitavog čovječanstva, to se mora zaustaviti”, rekla je.

Najavila je suspenziju bilateralne potpore Izraelu te da će predložiti sankcije protiv ekstremističkih izraelskih ministara i nasilnih doseljenika, kao i djelomičnu suspenziju sporazuma o pridruživanju u pitanjima koja se odnose na trgovinu. Pritom je rekla kako je svjesna da će o tim pitanjima biti teško postići potrebnu većinu među državama članicama.

Gospodarstvo i konkurentnost

Von der Leyen je najavila veća ulaganja u digitalne i čiste tehnologije, jačanje konkurentnosti, pojednostavljenje zakonskih propisa kako bi se smanjio administrativni teret za gospodarstvo.

Rekla je da Komisija za inovativna poduzeća priprema takozvani 28. režim, jedinstveni nadnacionalni pravni okvir za mala i srednja poduzeća kako bi se na taj način izbjegle prepreke koje predstavljaju različiti nacionalni propisi u državama članicama.

Također je najavila prijedlog za dovršenje jedinstvenog europskog tržišta do 2028. godine.

Rekla je da su prema procjeni MMF-a unutarnje prepreke na jedinstvenom tržištu jednake carinama od 45 posto na robu i 110 posto na usluge.

“Zato ćemo predstaviti plan za jedinstveno tržište do 2028. godine, za područja kao što su kapital, usluge, energetika telekomunikacije, 28. režim i ‘peta sloboda’, tj. slobodno kretanje znanja i inovacija”, rekla je.

Najavila je da će Komisija predložiti paket od 1,8 milijardi eura za poticanje proizvodnje baterija u Europi.

Priuštivo stanovanje

Predsjednica Komisije najavila je da će do kraja godine predstaviti prvi europski plan za priuštivo stanovanje.

“Brojke pokazuju bolnu istinu. Cijene stambenih nekretnina porasle su za više od 20 posto od 2015. U pet godina broj izdanih građevinskih dozvola smanjio se za više od 20 posto. To je više od stambene krize, to je socijalna kriza koja kida društveno tkivo Europe, oslabljuje našu koheziju i prijeti i našoj konkurentnosti”, rekla je.

Plan bi trebao uključivati reviziju pravila o državnim potporama kako bi države članice mogle pomagati mjere za rješavanje stambenog pitanja.

Automobilska industrija

Što se tiče budućnosti automobilske industrije, koja je pod velikim pritiskom kineske konkurencije, rekla je da “budućnost električna” i da treba osigurati cjenovno pristupačne europske automobile.

“Stoga bismo trebali ulagati i u mala, povoljna vozila, ne samo za europsko tržište, nego i zbog sve veće potražnje u svijetu. Zato ćemo u suradnji s industrijom predložiti novu inicijativu za male priuštive automobile. Smatram da bi Europa trebala imati vlastiti e-automobil”, rekla je von der Leyen.

Čelnica Komisije je u Europskom parlamentu branila sporazum sa SAD-om kao “najbolji mogući”, koji predviđa 15-postotne carine na većinu europskih proizvoda koji se izvoze na američke tržište, dok će većina američkih proizvoda ulaziti na europsko tržište bez carina.



Rekla je da je Europska unija dobila niže carine od svojih izravnih konkurenata, što europska poduzeća dovodi u relativnu prednost.

“Trgovinski odnos sa SAD-om nam je najvažniji, Svake godine u SAD izvezemo robe u vrijednosti većoj od 500 milijardi eura, o čemu ovise milijuni radnih mjesta. Kao predsjednica Komisije nikada se neću igrati s radnim mjestima ili egzistencijom ljudi”, rekla je.

Napomenula je da su u trgovinski sporazum s južnoameričkim blokom Mercosur uključene zaštitne mjere za europske poljoprivrednike.

Potpora medijima i i borba protiv dezinformacija

Von der Leyen je najavila novi Program za otpornost medija, za potporu neovisnom novinarstvu i medijskoj pismenosti.

“U nekim zajednicama u Europi tradicionalni su mediji u velikim poteškoćama. U mnogim se ruralnim područjima odlaska po lokalne novine sjećaju s nostalgijom. Zbog toga imamo brojne medijske pustinje u kojima dezinformacije cvatu”, rekla je.

Što se tiče dezinformacija na društvenim mrežama i zaštiti maloljetnika, von der Leyen je rekla kako vjeruje da “roditelji, a ne algoritmi, trebaju odgajati našu djecu”.

Stoga će Komisija pratiti što se po tom pitanju poduzima u svijetu i predložiti najbolje mjere.

Odlučivanje konsenzusom

Europska unija često je kritizirana zbog sporosti u odlučivanju, a za to se često okrivljuje pravilo o jednoglasnom odlučivanju u najvažnijim pitanjima, što ostavlja mogućnost bilo kojoj članici da blokira donošenja odluka.

“Vjerujem da u nekim područjima, primjerice u vanjskoj politici, moramo prijeći na odlučivanje kvalificiranom većinom. Vrijeme je da se oslobodimo okova jednoglasja”, rekla je.

Von der Leyen se zauzela za što brži dogovor zajedničkog sustava za vraćanje nelegalnih migranata. Samo 20 posto nelegalnih migranata koji nemaju pravo na međunarodnu zaštitu doista se vrate.

Također je istaknula da Europa preuzme nadzor i odlučuje tko može ući na njezin teritorij, a ne krijumčari ljudima koji na tome izvrsno zarađuju.