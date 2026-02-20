Vrhovni sud proglasio Trumpove carine nezakonitima

Predsjednik Donald Trump nije imao ovlasti nametnuti svoje opsežne carine nazvane “Dan oslobođenja”, presudio je Vrhovni sud u petak, čime je srušena predsjednikova ključna gospodarska politika u slučaju za koji je sam Trump tvrdio da je “jedan od najvažnijih ikada”.

Suci su s omjerom 6-3 presudili protiv Trumpovih carina, zaključivši da Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA), na koji se Trump pozvao kako bi uveo carine, ne daje predsjedniku ovlast za nametanje opsežnih carina.

Odluka suda donesena je nakon što su dva niža suda presudila protiv Trumpove administracije i proglasila carine nezakonitima, iako su one ostale na snazi dok je Vrhovni sud razmatrao slučaj. Presuda suda, čini se, ima i retroaktivnu primjenu, što znači da bi kompanije vjerojatno mogle tražiti povrat milijuna dolara koje su već platile na ime carina — proces za koji je sud tijekom usmene rasprave priznao da će vjerojatno biti “zbrka”.

Hoće li kompanije dobiti povrat carina?

Bijela kuća još nije odgovorila na zahtjev za komentar, no Trump je često oštro kritizirao mogućnost da Vrhovni sud poništi njegove carine, tvrdeći da bi presuda protiv njega široko naštetila američkom gospodarstvu.

Odluka Vrhovnog suda sada će vjerojatno potaknuti navalu kompanija koje će pokušati osigurati povrat već plaćenih carina. Više od 1.000 kompanija unaprijed je podnijelo tužbe tražeći povrat novca u slučaju da carine budu ukinute, a ti postupci sada bi vjerojatno mogli krenuti dalje, dok se očekuje i podnošenje novih tužbi nakon objave presude.

I dalje nije jasno na koji bi se način točno mogli isplaćivati povrati carina i hoće li kompanije morati izričito zatražiti povrat putem suda ili bi Trumpova administracija mogla automatski izdati određene povrate. U mišljenju suda izričito se ne navodi ništa o tome kako bi povrati trebali biti provedeni, što bi u budućnosti moglo dovesti do kaotične situacije dok niži sudovi pokušavaju razriješiti to pitanje.

U svom izdvojenom mišljenju protiv odluke suda u petak, sudac Brett Kavanaugh upozorio je na “ozbiljne praktične posljedice” koje će proizaći iz odluke suda u vezi s postupkom povrata, istaknuvši da većina sudaca u svom mišljenju nije rekla “ništa” o tome “treba li i, ako treba, na koji način Vlada pristupiti vraćanju milijardi dolara koje je prikupila od uvoznika. No taj će proces vjerojatno biti ‘zbrka.’”

Alison Durkee, novinarka Forbes (link na originalni tekst)