VW najavljuje milijardu eura ulaganja u umjetnu inteligenciju

Njemački automobilski div Volkswagen priprema mjere koje bi trebale osigurati efikasniju proizvodnju i smanjiti troškove, uz planiranih do milijardu eura ulaganja u umjetnu inteligenciju do 2030. godine.

VW će u proračunske planove uključiti ulaganja u razvoj vozila baziran na umjetnoj inteligenciji, njezinu primjenu u proizvodnji i u gradnju IT infrastrukture visokih performansi, poručili su iz tvrtke sa sjedištem u Wolfsburgu na sajmu IAA Mobility.

“Uz podršku umjetne inteligencije pokrećemo sljedeću fazu na našem putu prema poziciji svjetskog lidera u automobilskoj tehnologiji”, rekla je Hauke Stars, članica uprave za IT u Volkswagen Grupi.

“AI je naš ključ za veću brzinu, kvalitetu i konkurentnost – duž cijelog lanca vrijednosti, od razvoja vozila do proizvodnje”, dodala je Stars.

Ulaganje bi se po njezinoj procjeni trebalo isplatiti u roku od 10 godina, kroz poboljšanu efikasnost i mogućnost uštede do četiri milijarde eura do 2035.

“Cilj nam je ubrzati razvoj atraktivnih, inovativnih vozila i brže ih dovesti našim kupcima. Da bismo to postigli, koristit ćemo umjetnu inteligenciju”, rekla je Stars.

Želimo umjetnu inteligenciju u svim procesima, zaključila je.

Volkswagen već surađuje s francuskom softverskom tvrtkom Dassault Systèmes na uvođenju umjetne inteligencije u razvoj vozila, napominje novinska agencija dpa. Virtualni testovi i simulacije trebali bi pomoći inženjerima i skratiti proces sa sadašnje maksimalno četiri na tri godine.