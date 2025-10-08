WHO želi zabraniti filtere, zatvoriti trafike i zabraniti komercijalnu prodaju cigareta. I EU to podržava

Europska unija navodno podržava prijedloge stručne skupine Svjetske zdravstvene organizacije i namjerava im prilagoditi svoje planove. Ostaje za vidjeti kako će se prema tome postaviti države članice.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) razmatra radikalne ideje protiv pušenja – sve do zatvaranja trafika, zabrane filtera i uvođenja “generacije bez dima”, o čemu je izvijestila i Kronen Zeitung. Tajni dokument iz Bruxellesa pokazuje da Europska komisija te planove namjerava podržati. Sada su na potezu države članice.

WHO se odlučno posvetio borbi protiv pušenja; uostalom, cigarete uzrokuju brojne bolesti i ozbiljno štete zdravlju. Cilj je “generacija bez nikotina”, dakle potpuno ukidanje pušenja. Dokument kojim raspolaže Kronen Zeitung pokazuje da Europska komisija to želi poduprijeti, što stoji u nacrtu mandata za COP konferenciju WHO-a u Ženevi. Europska unija u njemu “podržava” prijedloge stručne skupine i želi prilagoditi vlastite planove.

Tako bi se i prodajna mjesta trebala drastično smanjiti – što su u većini slučajeva trafike. Osim toga, prodaja više ne bi smjela biti komercijalna, što znači da bi se nastojalo onemogućiti ostvarivanje dobiti. Također bi se zabranili “prodajni poticaji”, kao i oglašavanje u trafikama.

Posebno je zanimljiv predlog zabrane filtera za cigarete, što Komisija također pozdravlja. Naime, filteri štete okolišu kada završe u prirodi. Činjenica da ovisnici koji puše bez filtera time udišu otrovne tvari i katran bez ikakvog filtriranja, unatoč zdravstvenim ambicijama, pada u drugi plan. Komisija nadalje podupire i zabranu prodaje duhanskih proizvoda svima rođenima nakon određenog datuma – kao ideja “generacije bez duhana”. Dosad je to uveo samo Novi Zeland, ali je brzo povuako odluku. Kritičari k tome upozoravaju na procvat crnog tržišta.

Kako će države članice ocijeniti te planove, još je otvoreno. U četvrtak zasjeda radna skupina Vijeća u kojoj svoje stavove mogu iznijeti predstavnici svih zemalja EU-a.