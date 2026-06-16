Zaboravite Monako: U ovom europskom gradu svaki osmi stanovnik je milijunaš, a gospodarstvo mu je veće od Armenije

Zahvaljujući povoljnom poreznom sustavu, snažnoj valuti i statusu europskog financijskog i kripto središta, kanton postaje jedan od najvećih dobitnika globalnih kriza i migracije kapitala.

Švicarski Zug već desetljećima privlači milijardere, multinacionalne kompanije i vlasnike velikog kapitala, no posljednjih mjeseci taj se trend dodatno ubrzao. Nakon što su geopolitičke napetosti na Bliskom istoku poljuljale status Dubaija kao sigurnog utočišta za bogatstvo, sve više imućnih pojedinaca okreće se malom švicarskom kantonu koji je postao sinonim za niske poreze, političku stabilnost i poslovnu predvidljivost.

Iako zauzima svega 240 četvornih kilometara i ima oko 130.000 stanovnika, Zug je najbogatiji kanton u Švicarskoj. Svaki osmi stanovnik ondje je milijunaš, a godišnji prihod od 180.000 švicarskih franaka još se smatra dijelom srednje klase. Kanton ostvaruje bruto domaći proizvod od oko 20 milijardi franaka (21,7 milijardi eura), usporediv s državama poput Armenije ili Namibije, dok je u njegovu trgovačkom registru upisano više od 40.000 tvrtki.

Središte kripto kompanija

Gospodarski uspjeh Zuga temelji se na modelu koji je počeo graditi još krajem 1950-ih, kada je tada pretežno poljoprivredni kanton uveo iznimno povoljan porezni režim za tvrtke i imućne pojedince. Danas je sjedište globalnih trgovaca sirovinama poput Glencorea, ali i brojnih tehnoloških i kripto kompanija koje su stvorile lokalno poznatu “Crypto Valley”, jedno od najvažnijih europskih središta industrije digitalne imovine, piše Le Monde.

Posebnu pozornost posljednjih godina privlači švicarski sustav paušalnog oporezivanja, dostupan u 20 od 26 švicarskih kantona,većini kantona. Umjesto oporezivanja ukupnog bogatstva ili prihoda, pojedinci mogu porez plaćati prema procijenjenim životnim troškovima. Takav model desetljećima privlači najbogatije Europljane, a nakon povećanja poreza u pojedinim državama i nestabilnosti na Bliskom istoku interes dodatno raste.

Bloomberg je Zug svrstao među najpoželjnije svjetske destinacije za mobilni kapital, uz Monaco, London i španjolsku Marbellu. No uspjeh ima i svoju cijenu. Potražnja za luksuznim nekretninama snažno je povećala cijene stanovanja, pa je ponuda postala izrazito ograničena. Cijene najma i kupnje nekretnina danas su među najvišima u Europi. Garsonijera od 26 četvornih metara u centru grada iznajmljuje se za 3100 franaka mjesečno, dok se vila od 135 četvornih metara na brežuljcima, bez pretjeranog luksuza, prodaje za 4,5 milijuna franaka.

Potiskivanje domaćeg stanovništva

Unatoč niskim poreznim stopama, kantonalne financije nalaze se u iznimno dobroj situaciji. Proračunski višak Zuga prošle je godine dosegnuo 429 milijuna švicarskih franaka (465 milijuna eura), što je lokalnim vlastima omogućilo dodatno smanjenje troškova zdravstvenog osiguranja i drugih javnih usluga. Stanovnici Zuga tako plaćaju najniže premije zdravstvenog osiguranja u cijeloj Švicarskoj.

Kritičari upozoravaju da uspjeh kantona sve više otežava život lokalnom stanovništvu. Rast cijena nekretnina i životnih troškova potiskuje dio stanovnika prema okolnim područjima, dok istodobno bogati stranci i međunarodne kompanije nastavljaju pristizati.

No iz perspektive globalnog kapitala formula ostaje jednostavna. U vremenu geopolitičkih sukoba, rastućih poreza i gospodarske neizvjesnosti, Zug nudi upravo ono što najbogatiji investitori traže: stabilnost, sigurnost, niske poreze i predvidivo poslovno okruženje. Zato ovaj mali kanton u srcu Europe danas postaje jedan od najvećih dobitnika globalnih kriza.