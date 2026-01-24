Zaboravite Taylor Swift, ova korejska supergrupa potaknut će američki gospodarski procvat

Dok se bend sprema na turneju, ekonomisti upozoravaju da bi velika globalna potražnja mogla iz temelja promijeniti način na koji koncerti potiču gradska gospodarstva.

Turneja Eras Taylor Swift bila je najprofitabilnija u povijesti, potaknuvši procijenjenih pet milijardi dolara izravne potrošnje diljem SAD-a. No sada se još jedan glazbeni fenomen sprema preplaviti Sjevernu Ameriku, za koju ekonomisti očekuju da će generirati desetke milijardi dolara gospodarske aktivnosti.

Korejska K-pop senzacija BTS ove će godine krenuti na svoju dosad najveću turneju, koja će obuhvatiti 34 regije na pet kontinenata, čime završavaju gotovo četverogodišnju stanku uzrokovanu obveznim vojnim rokom, piše The Guardian.

“BTS-ova turneja bit će događaj godine”, rekao je Timothy Calkins, profesor marketinga na Sveučilištu Northwestern. “Na svakoj stanici turneje očekuje se izvanredan turistički priljev, visoka popunjenost smještaja i snažan poticaj lokalnom gospodarstvu, potencijalno i snažniji nego u slučaju Taylor Swift.” Prva američka postaja bit će Tampa na Floridi, 15. travnja. Ulaznice još nisu puštene u prodaju, no to nije spriječilo brojne obožavatelje da već rezerviraju letove i hotele.

Predani obožavatelji

Ekonomisti kažu da BTS-ovi obožavatelji, poznati kao Army, dijele slične karakteristike sa Swiftiesima: odanost, dobnu strukturu i spremnost na potrošnju. No postoji jedna ključna razlika.

“Obožavatelji BTS-a puno su strastveniji i predaniji nego obožavatelji zapadnih izvođača”, rekla je Seoyoung Kwon, ekonomska istraživačica sa Sveučilišta Yonsei. “Posebno zato što BTS tako dugo nije bio na turneji, mnogi su fanovi spremni otići korak dalje i posjećivati koncerte ne samo u svojoj zemlji, već i u drugim državama i gradovima.”

Posljednja turneja grupe iz 2021., Permission to Dance, obuhvatila je samo tri grada i ukupno 12 koncerata. Četiri večeri u Los Angelesu navodno su lokalnom gospodarstvu donijele više od 100 milijuna dolara, dok je procijenjeno da je Las Vegas ostvario 160 milijuna dolara prihoda, iznose koje bi nadolazeća turneja s 79 koncerata trebala višestruko nadmašiti.

Obožavatelji benda u redu za godišnji događaj “BTS Festa”, kojim se obilježava godišnjica debija grupe, u izložbenom centru KINTEX u Goyangu, sredinom lipnja 2025. foto: Jung Yeon-je/AFP

Prema istraživanju Bread Financiala iz 2024., gotovo tri od pet pripadnika generacije Z i milenijalaca spremno je putovati više od 80 kilometara zbog koncerata. Posjetitelji koji dolaze iz drugih mjesta troše u lokalnom gospodarstvu oko 3,4 puta više od cijene same ulaznice na putovanja i turističke troškove.

No Michael Mariano, voditelj ekonomskog razvoja u Tourism Economicsu, naglasio je da ovi prosjeci ne vrijede za BTS. “Oni će daleko nadmašiti te brojke i iskreno mislim da je teško uopće shvatiti koliko ova turneja može biti velika.”

Ova kombinacija čimbenika – masovna baza obožavatelja, velika potražnja i spremnost na putovanja – stvorila je savršene uvjete za najutjecajniju BTS-ovu turneju dosad, kažu ekonomisti.

Efekt prelijevanja

Richie Karaburun, profesor ugostiteljstva i turizma na Sveučilištu New York, kaže kako turneja donosi prijeko potrebne dobre vijesti za SAD u vrijeme kada američki turizam bilježi pad. “Riječ je o efektu prelijevanja, a upravo to proširuje potencijalni gospodarski doseg ove BTS-ove turneje.”

Calkins sa Sveučilišta Northwestern objasnio je da početna velika potrošnja na ulaznice obično stvara lančanu reakciju. Posjetitelji koncerata postaju turisti i potiču lokalno gospodarstvo.

“Ovi događaji ne dovode samo ljude u grad – oni grad predstavljaju svijetu”, rekao je. “BTS-ova turneja je za gradove prilika da ojačaju svoj brend i privuku više ljudi na način koji je teško postići tradicionalnim marketingom.”

Događanja koja organiziraju fanovi i pop-up prodavači vjerojatno će dodatno povećati gospodarski učinak BTS-ove turneje, čak i više nego što je to bio slučaj s turnejom Eras, smatra Karaburun. “Takvi su događaji vrlo specifični za K-pop fan baze”, rekao je. “Preklapanje pop-up događanja s turnejom bit će izvanredna prilika za mala poduzeća i brojne poduzetnike.”

Prilika za korejske proizvode

Mala poduzeća već se pripremaju. Cherry Benyasri i njezina sestra Neon vode modni brend inspiriran K-popom pod nazivom Ordinary Affair. BTS-ovu turneju vide kao priliku za promociju i organizaciju događanja uz koncerte u Los Angelesu.

“Hype i uzbuđenje oko BTS-ova povratka koristimo za lansiranje novog proizvoda”, rekla je Cherry. “U usporedbi s razdobljem kada BTS nije bio aktivan i sada, osjeti se uzbuđenje Armyja i dolaze snažniji nego ikad.”

Jaerim Choi, profesor ekonomije na Sveučilištu Yonsei, turneju vidi kao dio dugoročnog širenja korejskih potrošačkih proizvoda na američkom tržištu. Prošle godine SAD je uvezao više od dvije milijarde dolara korejskih kozmetičkih proizvoda, što je rast od 34 posto u odnosu na 2024., potaknut kulturnim utjecajem K-popa, prema istraživanju Kwona i Choija.

“Ovo je mnogo više od koncerata”, rekao je Choi. “Ova BTS-ova turneja samo će ubrzati korejski boom. Ne radi se samo o kratkoročnoj gospodarskoj koristi. Riječ je o dugoročnom širenju cijelog korejskog potrošačkog tržišta u SAD-u.”

Razmjeri i doseg ove turneje tek se trebaju u potpunosti utvrditi, a BTS je već nagovijestio da će biti objavljeno još datuma. “Ne moraju se brinuti oko potražnje”, rekao je Mariano. “Zajamčeno je da će se obožavatelji pojaviti.”