Zabrana isporuke baruta ugrozila tvornicu streljiva u Konjicu. Slijedi li sad nastavak rada?

Poslovanje vojne industrije Igman bilo je ugroženo zbog zabrane uvoza baruta iz Srbije. No, čini se da će se zabrana ukloniti, a pregovaraju i s alternativnim dobavljačima.

Vojna industrija Igman iz Konjica izvijestila je u utorak da će ponovno pokrenuti proizvodnju streljiva nakon što je postignut dogovor o ukidanju zabrane izvoza baruta iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu.

Taj dogovor rezultat je angažiranja premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, koji je u razgovoru s predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem dobio obećanje o nastavku isporuke ključne sirovine za proizvodnju u Igmanu.

Zabrana isporuke baruta, koja je trajala od početka rujna, ozbiljno je ugrozila proizvodnju streljiva u toj konjičkoj tvornici. U međuvremenu, zbog obustave Igman je bio prisiljen poslati na godišnji odmor većinu svojih zaposlenika.

Premijer Nikšić je zahvalio na brzoj reakciji i posvećenosti predsjednika Vučića te istaknuo važnost tog dogovora za stabilnost poslovanja i očuvanje radnih mjesta u jednoj od najvećih vojnih industrija u Bosni i Hercegovini. Igman je u većinskom vlasništvu Federacije BiH i zapošljava 1.410 radnika.

U tvornice Igman objavili su da će nastaviti s pregovorima s alternativnim dobavljačima baruta kako bi u budućnosti izbjegli slične zastoje u proizvodnji. Igman je početkom rujna prekinuo proizvodnju nakon što je Srbija obustavila isporuku baruta u jeku izraelsko-iranskog sukoba i učestalih kritika iz Moskve zbog izvoza oružja u Ukrajinu.