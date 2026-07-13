Zalihe zrakoplovnog goriva u Europi dovoljne su za manje od 30 dana. Prijeti li nestašica?

Unatoč rekordnom uvozu i većoj proizvodnji u rafinerijama, Europa ulazi u drugu polovicu ljeta s najnižim zalihama među velikim svjetskim tržištima.

Europa je povećala uvoz zrakoplovnog goriva iz SAD-a i Azije, pojačala proizvodnju u rafinerijama te posegnula za zalihama kako bi održala zračni promet. No, unatoč tim mjerama, i dalje ostaje najizloženije svjetsko tržište mogućim poremećajima u opskrbi zbog novih napetosti na Bliskom istoku.

Najranjivije su Velika Britanija, Francuska i Njemačka, koje se zbog desetljeća zatvaranja rafinerija u velikoj mjeri oslanjaju na uvoz s Bliskog istoka preko Hormuškog tjesnaca. Iako je prolaz djelomično ponovno otvoren u lipnju, novo zaoštravanje sukoba tijekom srpnja ponovno je povećalo rizik za globalne opskrbne lance.

Uvoz iz SAD-a i Nigerije

Prema procjenama konzultantske kuće Energy Aspects, Europa će u trećem tromjesečju imati manjak od gotovo 600.000 barela zrakoplovnog goriva dnevno. Istodobno se u SAD-u očekuje višak od 116.000 barela dnevno, a u azijsko-pacifičkoj regiji 425.000 barela. Dodatni problem predstavljaju ograničene zalihe – početkom lipnja iznosile su 38 milijuna barela, što je, prema Reutersovim izračunima, dovoljno za manje od 30 dana, najmanje među svim velikim svjetskim tržištima zrakoplovnog goriva.

Kako bi ublažila manjak, Europa je diverzificirala nabavu. U lipnju je uvezla 673.000 barela avionskog goriva dnevno, najviše od listopada 2025. godine – najviše iz SAD i Nigerija, dok su dodatne količine stigle iz Kanade, Indije, Kuvajta i Južne Koreje. Posebno se ističe rast uvoza iz Indije, dok bi se isporuke iz Kuvajta trebale nastaviti tijekom kolovoza nakon višemjesečnog prekida.

Cijene goriva pale

Paralelno s većim uvozom, dio europskih rafinerija povećao je proizvodnju. Talijanske rafinerije u prva su četiri mjeseca godine proizvele 10 posto višezrakoplovnog goriva nego godinu ranije, a domaća proizvodnja pokrila je gotovo 70 posto talijanske potražnje. Energetska kompanija Eni povećala je proizvodnju uvozom poluproizvoda izvan Europe.

Pad cijena zrakoplovnog goriva dodatno je ublažio pritisak na avionske kompanije. U sjeverozapadnoj Europi cijena je pala s rekordnih 215 dolara po barelu krajem ožujka na oko 133 dolara. Ipak, analitičari ne očekuju da će se to uskoro odraziti na cijene zrakoplovnih karata. Potražnja za putovanjima ostaje snažna, dok su kapaciteti ograničeni nakon što su brojni prijevoznici smanjili broj letova kako bi optimizirali potrošnju goriva. Europska komisija pritom upozorava da bi se stanje sa zalihama moglo dodatno pogoršati do kraja ljetne turističke sezone te, bude li potrebno, koordinirati korištenje nacionalnih strateških rezervi.