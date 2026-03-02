Zapelo uvođenje digitalnog eura zbog nesuglasica unutar Europske pučke stranke

Uvođenje digitalnog eura suočava se s novim kašnjenjima u Europskom parlamentu nakon što je glavni izvjestitelj, španjolski zastupnik Fernando Navarrete Rojas iz Europske pučke stranke (EPP), formirao manjinski blok s krajnje desnim skupinama.

Bruxelles je predložio digitalni oblik gotovine koji bi se mogao koristiti i online i offline. Navarrete se, nasuprot tome, zalaže za model koji se koristi isključivo offline.

Parlament je već signalizirao široku podršku digitalnom euru.

Zastupnici su 10. veljače usvojili godišnje izvješće Europske središnje banke i podržali dva amandmana za digitalni euro, a protivljenje je uglavnom dolazilo od nekih centrističkih i krajnje desničarskih zastupnika u Europskom parlamentu.

Njemačka delegacija ga snažno podržava, usred pritiska iz Berlina. Sredinom veljače, vicekancelar Lars Klingbeil rekao je novinarima da oni koji se protive digitalnom euru štete Europi.

Dva izvora upoznata s razgovorima rekla su za Euronews da amandmani koje je Navarrete podnio u najnovijem kompromisnom tekstu nisu idealni za skupine koje podržavaju plan Komisije, gurajući dosje u zakonodavnu blokadu.

Zastoj se ponovno pojavio na sastanku u četvrtak, kada su zastupnici pokušali premostiti razlike nakon žustre rasprave, tvrdeći da tekst ne vodi nikamo.

Još jedan sastanak zakazan je za 10. ožujka, ali izvori očekuju da će glasovanje koje je trenutno planirano za svibanj propasti.

Što je digitalni euro?

Projekt digitalnog eura dobio je na političkoj važnosti jer ekonomske napetosti između EU-a i SAD-a zaoštravaju raspravu o ovisnosti Europe o američkim platnim divovima.

Visa i Mastercard, obje sa sjedištem u SAD-u, temelj su velikog dijela svakodnevne potrošnje karticama u Europi. Podaci ECB-a za 2025. pokazuju da te dvije mreže čine 61% plaćanja karticama u EU i gotovo sva prekogranična plaćanja karticama.

Projekt bi stvorio elektronički oblik gotovine koji izdaje Europska središnja banka, a koji bi postojao usporedno s novčanicama i platnim uslugama komercijalnih banaka.

Zagovornici tvrde da bi to građanima omogućilo izravan pristup digitalnom “javnom” novcu, nečemu što zasad uglavnom postoji samo u obliku gotovine.

Prema prijedlogu Komisije, korisnici bi imali digitalni novčanik za online i offline plaćanja, a transakcije bi bile osmišljene tako da im se ne može ući u trag.

Kritičari kažu da bi najnoviji kompromisni tekst u parlamentu, koji je predstavio Navarrete, suzio doseg tog projekta.

“Nažalost, ovaj prvi kompromisni prijedlog gospodina Navarretea ne ukazuje na značajniji zaokret u njegovim stajalištima o digitalnom euru”, izjavila je za Euronews Laura Casonato, voditeljica politike u organizaciji Positive Money Europe.

Casonato je rekla da nacrt sadrži neke dobrodošle elemente, uključujući formulaciju kojom se priznaje da digitalni euro “treba biti suvereno i sigurno digitalno sredstvo plaćanja koje štiti javni pristup novcu središnje banke” uz jasnije odredbe o privatnosti i sigurnosti podataka.