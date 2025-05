Zarađivali su godišnje stotine milijuna dolara od omiljene mobilne igre. Zašto su se odrekli toga?

Niantic, kompanija koja stoji iza Pokemon GO-a, odustala je od razvoja igara kako bi se u potpunosti posvetila umjetnoj inteligenciji. Prodala je gaming odjel saudijskoj tvrtki Scopely za 3,5 milijardi dolara i preimenovala se u Niantic Spatial

Dok šetate kroz sjedište Niantica u povijesnoj zgradi Ferry u San Franciscu, posjetitelje dočekuje gužva divovskih plišanih Pokemona. Na stepenicama u stilu amfiteatra golemi Snorlax drijema u kutu, dok Bulbasaur sjedi spreman za skok. Malo dalje, zbunjeni Psyduck prazno bulji u daljinu i možda u neočekivanu budućnost same tvrtke.

U ožujku je Niantic objavio pravu bombu. Tvrtka koja stoji iza Pokémon GO-a, nekoć najveće mobilne igre u SAD-u, odustaje od razvoja igara kako bi se u potpunosti posvetila umjetnoj inteligenciji (AI). Prodala je gaming odjel saudijskoj tvrtki Scopely u poslu vrijednom 3,5 milijardi dolara te se preimenovala u Niantic Spatial. Umjesto razvoja proširene stvarnosti za mobitele, sada će razvijati AI modele koji analiziraju stvarni svijet za poslovne klijente.

“Pomalo je neuobičajeno da uspješna tvrtka napravi ovu vrstu stanične diobe – formira dvije tvrtke“, rekao je suosnivač i izvršni direktor John Hanke za Forbes. “Postalo nam je jasno da je najbolji način da obje strane ostvare svoj puni potencijal tako da svaka krene svojim putem.”

Sada se Niantic u potpunosti fokusira na platformu Spatial, najavljenu u studenom, koja nudi AI alate za mapiranje koje kompanije mogu koristiti za određivanje ruta robota ili pokretanje AR naočala. Kao što veliki jezični modeli omogućuju AI-u da generira tekst, Nianticovi Veliki Geoprostorni Modeli (LGM) pomažu AI-u da razumije, navigira i interagira s fizičkim prostorima poput čovjeka. Modeli mogu rekonstruirati trodimenzionalne stvarne lokacije zahvaljujući golemoj količini podataka o lokacijama, prikupljenih tijekom 30 milijardi kilometara koje su igrači prehodali u igrama poput Pokémon GO-a i Ingressa. Kad modeli nemaju precizne podatke o svim dimenzijama, topografiji ili fizičkim strukturama nekog mjesta, koriste generativnu AI za popunjavanje praznina, procjenjujući različite kutove neke skulpture ili nedostajuće kutove prostorija.

ChatGPT je uzdrmao industriju

Zaokret Niantica naglašava ogroman utjecaj generativne AI groznice na Silicijsku dolinu otkako je ChatGPT uzdrmao industriju prije nešto više od dvije i pol godine, preoblikujući čak i etablirane tvrtke poput desetljeće starog Niantica. Prema podacima tvrtke Gartner, tržište prostornog računalstva trebalo bi dosegnuti vrijednost od 1,7 bilijuna dolara do 2033., u odnosu na 110 milijardi u 2023., a rast potiču usluge temeljene na lokaciji, poput onih iz TomToma i velikih tehnoloških tvrtki poput Googlea. “Prilika je golema”, rekao je Tuong Nguyen, analitičar iz Gartnerova tima za nove tehnologije.

Suosnivač i izvršni direktor Niantic Spatiala John Hanke tvrdi da je nova strategija zapravo povratak korijenima jer je kao pionir digitalnog mapiranja, 2001. suosnovao Keyhole, startup za satelitske snimke koji je 2004. kupio Google za oko 35 milijuna dolara foto: Jon Kopaloff/Getty Images via AFP)

No konkurencija je također snažna. Na području prostorne AI, Niantic se suočava s ozbiljnim protivnicima. Od 2021. Nvidia, proizvođač čipova vrijedan tri bilijuna dolara, nudi Omniverse, poslovnu platformu za stvaranje 3D “digitalnih blizanaca” za simulacije u tvornicama i industrijskim okruženjima. Prošle godine, pionirka računalnog vida Fei-Fei Li, poznata kao “kuma umjetne inteligencije”, osnovala je startup World Labs koji razvija AI sposoban generirati 3D fantazijske svjetove, korisne u razvoju videoigara ili simulacijama za astronaute. Tvrtka već vrijedi milijardu dolara, i to bez lansiranog proizvoda.

Za financiranje nove tvrtke, Niantic se obratio postojećim investitorima, uključujući Coatue, Battery Ventures i CRV, za ulaganje od 250 milijuna dolara. Kao dio dogovora, koji je bio u pripremi godinu dana i trebao bi biti zaključen do kraja mjeseca, oko 400 zaposlenika iz gaming odjela pridružit će se Scopelyju, tvorcu popularne mobilne igre Monopoly GO!, dok će oko 200 ostati u Nianticu. Tvrtka je tijekom restrukturiranja otpustila više od 65 ljudi. Niantic ne očekuje nova “značajna” otpuštanja, iako bi jedna ili dvije osobe mogle otići u završnim fazama dogovora, rekao je Hanke za Forbes.

Igra je u 2024. imala 100 milijuna igrača

Od samog početka, Pokémon GO je bio golemi hit, s procijenjenim prihodom od oko osam milijardi dolara od svog izlaska 2016. Gotovo desetljeće kasnije, igra u kojoj igrači hvataju virtualne Pokemone po stvarnim lokacijama, dosegla je 100 milijuna igrača u 2024., tvrdi Niantic. Tvrtka je prošle godine ostvarila prihod od milijardu dolara, s 30 milijuna mjesečnih igrača u svom katalogu, koji također uključuje Pikmin Bloom (igru brojanja koraka u suradnji s Nintendom) i Monster Hunter Now (razvijenu s Capcomom). Niantic ne objavljuje pojedinačne prihode za igre, ali prema istraživačkoj tvrtki Aldora Intelligence, većina dolazi od Pokémon GO-a koji je u 2024. donio 770 milijuna dolara.

Pokémon GO bio je “uhvaćen duh u boci”, ali Nianticu je bilo teško ponoviti taj uspjeh. Harry Potter: Wizards Unite, prvi veliki projekt nakon Pokémon GO-a, lansiran je 2019., a ugašen 2022. Iste je godine tvrtka otpustila oko 90 ljudi i zaustavila nekoliko igara u razvoju, uključujući onu temeljenu na Transformersima. Godinu kasnije, Niantic je zatvorio svoj studio u Los Angelesu i otpustio 230 zaposlenika, četvrtinu tadašnje radne snage, u valu otpuštanja koji je zahvatio cijelu industriju nakon pandemije. Zatvaranje je značilo otkazivanje više velikih projekata, uključujući igre u suradnji s NBA-om i Marvelom. Čak je i Pokémon GO izgubio dio sjaja iz svojih zlatnih dana teviše nije među 100 najpreuzimanijih besplatnih igara, iako je još uvijek među 10 najpopularnijih RPG igara na Appleovom App Storeu.

Igra u kojoj igrači hvataju virtualne Pokemone po stvarnim lokacijama, samo tri dana nakon izlaska imala je više korisnika od Twittera, a nakon dva mjeseca postala je najveća mobilna igra u povijesti SAD-a, s 21 milijunom dnevnih korisnika. foto: Thomas Cytrynowicz/AP Photo via Guliver

Hanke inzistira da prodaja nije rezultat slabih rezultata igara ili problema s prihodima. “Ne radi se o napuštanju gaming poslovanja rekao je. „Pogledajte igre koje trenutno imamo na tržištu – prihodi su dobri”, dodao je, istaknuvši “uspješno” lansiranje Monster Hunter Now 2023., igre u kojoj igrači tragaju za virtualnim čudovištima i bore se protiv njih. Igra je prošle godine donijela 142 milijuna dolara prihoda, što je porast od 23 posto u odnosu na godinu prije, prema podacima Aldore. Joost van Dreunen, osnivač Aldora Intelligence koji proučava industriju već 15 godina, slaže se: “Ovo nije bila rasprodaja u očaju kako bi se spasila tvrtka.”

Najveći razlog podjele, ističu čelnici Niantica, jest fokus. Unutar tvrtke je uvijek postojalo nadmetanje između odjela za razvoj igara i tehnološkog tima, koji je razvio sve alate za proširenu stvarnost i mapiranje na kojima se igre temelje. Potonji je, primjerice, razvio Nianticov “vizualni sustav pozicioniranja”, koji može točno odrediti korisnikovu lokaciju u točno određenom trenutku (kao kad ste uhvatili Squirtlea u Grand Central Terminalu u podne). U tehnološki portfelj tvrtke ulazi i Scaniverse, aplikacija koju je Niantic preuzeo 2021., a koja korisniku omogućuje izradu 3D modela prostorije skeniranjem kamerom telefona – slično panoramskom fotografiranju.

Mali odjel unutar Googlea

Sada se tvrtka može u potpunosti posvetiti poslovnom segmentu, čak i ako to znači da više ne može računati na svoj glavni generator prihoda. “Morat ćemo se usredotočiti na vlastite prihode”, rekao je glavni tehnološki direktor Brian McClendon. “Nećemo više morati brinuti o tome kako rasporediti posvećenost između održavanja i unapređenja Monster Huntera i Pokémon GO-a i poslovne platforme.” Brandon Gleklen, partner u Battery Venturesu koji je prvi put uložio u Niantic tijekom runde Series C 2019., rekao je za Forbes da je ovaj potez bio neizbježan, napomenuvši da je balansiranje između razvoja igara i razvoja AI-a “bilo kao da dva tijela trče utrku s tri noge.”

Zaokret prema poslovnim rješenjima ozbiljan je i suzdržan potez za tvrtku poznatu po razigranoj kulturi. Nazvana je po brodu Niantic, olupini kitolovca koji je 1849. doveo tragače za zlatom u San Francisco, a čiji se ostaci danas nalaze ispod TransAmerica tornja. U znak počasti tom brodu, predvorje Niantica uređeno je poput palube starog broda, s antiknim topom i ronilačkim odijelom.

Hanke tvrdi da je nova strategija zapravo povratak njegovim korijenima. Kao pionir digitalnog mapiranja, Hanke je 2001. suosnovao Keyhole, startup za satelitske snimke koji je 2004. kupio Google za oko 35 milijuna dolara u dionicama, a zatim iskoristio kao osnovu za Google Maps. Nakon što je preuzeo vođenje globalnih kartografskih operacija u Googleu, Hanke je 2010. osnovao Niantic kao mali gaming odjel unutar tehnološkog diva. Dvije godine kasnije lansiran je Ingress, sci-fi igra u stilu osvajanja teritorija, koja je ubrzo postala popularna, a Niantic je 2015. izdvojen kao samostalna tvrtka. (Google je i dalje investitor u Niantic Spatial)

Niantic je lani ostvario prihod od milijardu dolara, a prema istraživačkoj tvrtki Aldora Intelligence, većina dolazi od Pokemon GO-a koji je donio 770 milijuna dolara foto: Getty Images

Zatim je stigao Pokémon GO. Igra je lansirana 2016., a smještanjem virtualnih Pokemona na stvarne lokacije potaknula je milijune ljudi da izađu van, što je tada bio rijedak fenomen u svijetu digitalne zabave. Potaknula je druženja i događaje diljem svijeta. Dok su mnogi biznisi jedva preživljavali pandemiju, Pokémon GO je cvjetao jer su ljudi tražili aktivnosti na otvorenom s društvenim distanciranjem. Tri dana nakon izlaska, igra je imala više korisnika od Twittera. Nakon samo dva mjeseca postala je najveća mobilna igra u povijesti SAD-a, s 21 milijunom dnevnih korisnika.

Bila je to zlatna koka, ali taj uspjeh donio je i puno tereta. Za održavanje megauspjeha potreban je ogroman trud i novac, a Niantic je stalno ulagao resurse u kreiranje novih značajki kako bi igrači ostali aktivni. Istovremeno, stvaranje novog hita postajalo je sve teže. “Od izlaska Pokémon GO-a, mobilno tržište postalo je prenapučeno, a promjene u app store pravilima i pejzažu mobilnog oglašavanja učinile su lansiranje novih igara u velikom obujmu sve težim”, napisao je Hanke u dopisu zaposlenicima tijekom otpuštanja 2023. godine.

Radit će i za vojsku

Niantic Spatial za sada ima samo nekoliko klijenata. Turistička zajednica Singapura koristi njegovu tehnologiju za izradu ture proširene stvarnosti kroz Flower Dome, najveći staklenik na svijetu. Pilot-projekt, koji se pokreće idućeg mjeseca, omogućit će posjetiteljima da putem naočala vide digitalne slojeve informacija o različitim vrstama cvijeća koje se pojavljuju dok šetaju vrtom, rekao je Gregory Yap, potpredsjednik za Amerike u turističkoj zajednici Singapura.

Sporazum s vladinim ugovaračem Booz Allen Hamiltonom daje pristup Nianticovim logističkim i kartografskim alatima, poput tehnologije skeniranja i vizualnog pozicioniranja, koja omogućuje precizno lociranje do centimetra, svim korporativnim klijentima tvrtke. Hanke je otkrio i da jedan još nenajavljeni klijent radi na projektu koji je “djelomično tematski park, djelomično poslovni kompleks, a djelomično stambeni prostor”. Niantic također ne isključuje suradnju s vojskom. “Imat ćemo klijente iz državnog i javnog sektora, što može uključivati i vojsku”, rekao je Hanke, ali je povukao jednu granicu: “Ne bavimo se razvojem oružanih sustava.”

Ključni resurs za AI modele su podaci, a Pokémon GO ih je prikupio u golemim količinama. Međutim, izdvajanje gaming odjela ne znači da se Niantic odriče tog izvora podataka, kažu iz tvrtke. Niantic će i dalje pružati AR karte za igru Scopelyju, sada kao dobavljač, a ne vlasnik. To znači da Niantic Spatial i dalje ima pristup lokacijskim podacima na temelju kojih su izgrađeni AI modeli, objasnio je Tory Smith, direktor upravljanja proizvodom za kartografsku platformu. “Nije kao da se slavina zatvara”, rekao je. “Samo što više ne možemo kontrolirati kako će se to razvijati.”

Suradnja sa Saudijskom Arabijom

Ne mogu nadzirati niti tko će imati pristup tim podacima. Kada je Niantic u ožujku objavio prodaju Scopelyju, tvrtki iz Culver Cityja u Kaliforniji, izazvali su kritike jer su prodali svoj popularni gaming portfelj i korisničke podatke poduzeću u vlasništvu Suverenog fonda Saudijske Arabije. Hanke odbacuje te zabrinutosti. “Pravila su tu prilično jasna, Niantic i Scopely su čuvari tih podataka”, rekao je. “Dakle, nema nikakvog pristupa niti korištenja tih podataka izvan tih tvrtki.” U priopćenju za medije, glasnogovornik Scopelyja rekao je kako tvrtka “održava autonomno i neovisno poslovanje”. “Korisnički podaci su uvijek bili i nastavit će biti obrađivani u skladu sa strogim zakonima i propisima o privatnosti podataka, i pohranjeni isključivo na poslužiteljima u SAD-u”, stoji u priopćenju.

Kad je Niantic objavio da je razvio AI modele temeljene na lokacijskim podacima prikupljenim iz svojih igara, izazvao je buru reakcija. Igrači su se osjećali prevarenima jer nisu znali da se njihovi podaci koriste za treniranje AI-ja foto: Getty Images

Neki kritičari smatraju da Saudijska Arabija ulaže u videoigre i zabavu kako bi skrenula pažnju sa svog lošeg stanja ljudskih prava. Hanke je rekao da je Niantic uzeo u obzir te aspekte pri izboru kupca. “Razmišljali smo o tome. Raspravljali smo i debatirali”, rekao je. “Iz osobnog iskustva i suradnje s ljudima iz Kraljevine, smatram da ondje postoji stvarna želja da postanu otvorenije i liberalnije društvo.”

Kad je Niantic prošlog studenog objavio da je razvio AI modele temeljene na lokacijskim podacima prikupljenim iz svojih igara, izazvao je novu buru reakcija. Neki igrači su se osjećali prevarenima jer nisu znali da se njihovi podaci koriste za treniranje AI-ja. Hanke to oštro demantira, ističući da se podaci nisu prikupljali samim hodanjem i igranjem, već samo kada su igrači obavljali određene radnje u igri, poput skeniranja PokeStopa kako bi dobili nagrade, a tada su eksplicitno davali suglasnost za unaprjeđenje sustava. (McClendon priznaje da AI tada nije bio spomenut jer modeli još nisu bili u razvoju kada je politika privatnosti pisana. I dalje se ne spominje AI, ali nakon zatvaranja ugovora, Niantic kaže da će gaming segment objaviti nove uvjete korištenja s proširenim pravilima o podacima)

Kako bi obilježili prodaju svog gaming odjela i početak AI ere, Niantic je početkom svibnja organizirao zabavu preko puta sjedišta, u restoranu Sens, otmjenom mediteranskom lokalu s pogledom na zaljev. Na zabavi su Hanke i zaposlenici dijelili priče i uspomene dok su se opraštali od tvrtke u njenom dosadašnjem obliku. No, nakon zatvaranja ugovora, gaming tim neće otići daleko, preselit će se u Scopelyjev ured na nekoliko minuta hoda. Plišani Pokemon će ih vjerojatno pratiti, rekao je Hanke.

