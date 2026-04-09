Zašto bi cijene nafte i plina u Europi mogle ostati visoke čak i nakon završetka rata s Iranom

Unatoč velikom padu cijena nafte nakon što su SAD i Iran potvrdili dvotjedno primirje, Europa još nije odahnula zbog dugotrajnog utjecaja opskrbe energijom o kojoj blok uvelike ovisi.

Iranski rat i zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvali su najveći poremećaj opskrbe u povijesti globalnog tržišta nafte, prema Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA). Očekuje se da će napadi na postrojenja u Zaljevu imati višegodišnji utjecaj na opskrbu plinom.

Europa je značajno pogođena, iako nabavlja samo mali dio svoje nafte i plina izravno kroz Hormuški tjesnac, koji su iranske snage učinkovito kontrolirale i uglavnom blokirale do primirja.

Otvaranje tjesnaca bio je neizostavan dio primirja, budući da je ta uska točka ključna za globalne pošiljke nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG). U 2025. godini gotovo 15 milijuna barela sirove nafte dnevno prolazilo je kroz tjesnac, navodi IEA. Od toga je oko 600.000 barela dnevno, ili samo 4%, usmjereno u Europu, u usporedbi s dnevnim potrebama EU od 13 milijuna barela.

Unatoč tome, nagli pad cijena benzina u Europi malo je vjerojatan. “Čak i ako taj mir bude ovdje sutra, ipak se nećemo vratiti u normalu u doglednoj budućnosti“, rekao je prošli tjedan povjerenik EU za energetiku Dan Jørgensen.

Kako globalne cijene utječu na europski uvoz

Prema Eurostatu, EU uvozi 80–85% svoje nafte od širokog spektra dobavljača. SAD je najveći, s 15,1% vrijednosti, a slijede ga Norveška i Kazahstan.

Većina globalne trgovine sirovom naftom određuje se u odnosu na Brent sirovu naftu, glavnu međunarodnu referentnu vrijednost.

Cijene za isporuku sljedećeg mjeseca porasle su sa 72 do 73 dolara po barelu prije rata na gotovo 120 dolara na vrhuncu, prije nego što je dogovoreno primirje. Čak i nakon primirja, cijena je u srijedu bila oko 93 dolara.

Europske cijene plina također su porasle od 28. veljače, kada je počeo rat. Terminski ugovori porasli su na 50 eura po MWh s oko 35,5 eura prije rata, dosegnuvši vrhunac od 61,93 eura/MWh 19. ožujka. Cijena se u srijedu, nakon primirja, stabilizirala na oko 44 eura/MWh.

U mnogim europskim zemljama cijene električne energije određuju se prema najskupljem izvoru, često plinu.

“Rastuće cijene plina utječu na britanske i europske račune za energiju, kako putem izravnih troškova plina, tako i putem povećanih troškova proizvodnje električne energije putem plinskih elektrana“, rekao je Ethan Tillcock, stručnjak za plin ICIS UK i Europe, koji je razgovarao s Euronews Businessom prije primirja.

Fiksni ugovori i državna potpora mogu odgoditi ili ublažiti utjecaj. U Njemačkoj veleprodajne cijene plina povezane s TTF-om utječu na cijene električne energije za oko 40%, a cijene plina za kućanstva za otprilike 50-60%, a ostatak čine porezi, mrežne naknade i troškovi politika.

Što se tiče nafte, francuska središnja banka procjenjuje da porast cijena rafiniranih goriva od 1% dovodi do porasta cijena goriva prije oporezivanja od oko 0,75% i porasta na benzinskim postajama od oko 0,3%, ovisno o porezima.

Povećanje cijene sirove nafte od 10 dolara dodaje otprilike 3-6 eurocenti po litri za europske potrošače, ovisno o nacionalnim poreznim sustavima. Tečajevi su također važni: budući da se cijena nafte određuje u američkim dolarima, slabiji euro povećava troškove čak i ako referentne cijene ostanu nepromijenjene.

Kako bi ograničili rast cijena, ministri iz Italije, Njemačke, Španjolske, Portugala i Austrije zatražili su od EU-a da razmotri porez na višak profita od energije.

Što se mora dogoditi da bi cijene pale

Europa ima neke alate za ublažavanje pritiska, uključujući strateške rezerve, dio 400 milijuna barela IEA-e – i nacionalne mjere poput smanjenja poreza i subvencija.

“Međutim, ovo može samo privremeno ublažiti situaciju“, rekao je Andrei Covatariu, viši suradnik u Globalnom energetskom centru Atlantskog vijeća, koji je razgovarao s Euronews Businessom prije primirja.

IEA procjenjuje da su zemlje Perzijskog zaljeva smanjile proizvodnju nafte za najmanje 10 mb/d zbog poremećaja, što je oko 10% globalne potražnje.

Ali fizička opskrba je samo dio priče. Neizvjesnost također ima svoju ulogu.

“Postoji velik rizik uzrokovan neizvjesnošću, ali također primjećujemo velike stvarne poremećaje u tokovima i proizvodnji – dakle, ne gledamo na tržište koje je isključivo psihološki vođeno“, rekao je Covatariu.

Što uzrokuje rast cijena nafte

Osim zabrinutosti oko opskrbe, trgovci prate premije osiguranja od ratnog rizika i cijene prijevoza tankera, koje su ključne za cijenu isporučene sirove nafte.

Tijekom aktivnih štrajkova u ožujku, premije osiguranja od ratnog rizika za brodove koji plove prema Zaljevu učetverostručile su se na 1% vrijednosti broda za sedam dana pokrića, prema S&P Globalu.

Povratak na predratne razine mogao bi potrajati tjednima ili mjesecima, što bi zahtijevalo održivi mir i dokaz o sigurnom tranzitu.

Prema Covatariuu, u slučaju mirovnog sporazuma, održivi pad europskih potrošačkih cijena i dalje bi trajao mjesecima, budući da je potrebno dugo vremena za obnovu zaliha. Istodobno, opskrba je i dalje ograničena nakon što je više od 40 energetskih objekata diljem regije teško oštećeno.

Čak i nakon mirovnog sporazuma, popravci bi mogli trajati mjesecima ili godinama, što bi otežavalo opskrbu i povisivalo cijene.

Zašto bi cijene plina mogle ostati visoke

Tijekom proteklih gotovo šest tjedana, veliki dio globalne opskrbe LNG-om iz Zaljeva je ili izgubljen ili blokiran, usred poremećaja u proizvodnji i gotovo potpunog zastoja u isporukama kroz tjesnac, a sve je povezano s iranskim ratom.

Katarski Ras Laffan, najveći svjetski pogon za ukapljeni prirodni plin (LNG), oštećen je. QatarEnergy proglasio je višu silu na nekim ugovorima nakon što je isključio 17% proizvodnje, a očekuje se da će oporavak trajati do pet godina.

Prema Tillcocku, čak i nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca i nastavka tranzita svih brodova, tržišta plina i dalje bi se mogla “suočiti sa smanjenom ponudom u usporedbi s prijeratnim razinama zbog smanjene fizičke dostupnosti iz Katara”.

Europa dobiva oko 8% svog LNG-a iz Katara i trenutno ima dovoljne zalihe, ali konkurencija se zaoštrava kako se skladišta pune.

Oko 40% plina u Europi dolazi iz ukapljenog prirodnog plina (LNG), što je čini osjetljivom na globalne poremećaje.

“Europa se uvelike oslanja na LNG, koji je globalno tržište, što znači da poremećaji na drugim mjestima mogu smanjiti količinu LNG-a dostupnog Europi“, rekao je Tillcock.

Konkurencija s Azijom za preostalu ponudu mogla bi potaknuti porast cijena.

Što se događa nakon mirovnog sporazuma?

Kao što se i očekivalo, primirje je odmah snizilo referentne vrijednosti. Terminske cijene Brent i WTI nafte za isporuku sljedeći mjesec pale su za više od 14%, odnosno 16% do srijede poslijepodne u Europi. Ali ta je razina i dalje 20 dolara iznad cijene barela prije rata.

Cijene plina pale su s najviših razina tijekom krize, ali se očekuje da će ostati iznad predratnih razina.

“Donja granica je vjerojatno viša nego prije krize jer Europa mora nadopuniti niske zalihe, pa su cijene iznad 40 eura/MWh vjerojatan scenarij u bliskoj budućnosti nakon sporazuma“, dodao je Covatariu.

Tržišta pomno prate kako Iran i SAD rješavaju sukob i nastavljaju prema postizanju mirovnog sporazuma.

“Ako se potpiše sporazum, Iran bi mogao relativno brzo vratiti dodatne količine, posebno ako se ne zabilježe dodatni poremećaji u teheranskoj infrastrukturi sirove nafte dok se ne postigne sporazum“, rekao je Covatariu.

Ali mnogo toga ovisi o detaljima mirovnog sporazuma.

“Ako mirovni sporazum ostavi neizvjesnost, cijene bi mogle ostati povišene zbog stalnih rizika, uključujući troškove dostave i osiguranja, zbog čega je percipirana trajnost sukoba jednako važna kao i sam sporazum“, zaključio je Covatariu.