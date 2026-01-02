Zašto bi sve, od telefona do računala, moglo poskupjeti u 2026.

Cijene mnogih uređaja koje svi koristimo mogla bi porasti 2026. godine jer se cijena RAM-a, nekada jedne od najjeftinijih računalnih komponenti više nego udvostručila od listopada 2025.

Tehnologija pokreće sve, od pametnih telefona do pametnih televizora. Cijene su naglo porasle zbog eksplozivnog rasta podatkovnih centara koji pokreću umjetnu inteligenciju, a kojima je također potrebna RAM memorija.

To je uzrokovalo neravnotežu između ponude i potražnje, što znači da svi moraju platiti više. Proizvođači često odlučuju prihvatiti mala povećanja troškova, ali velika se obično prebacuju na potrošače. I ta povećanja su sve samo ne mala, prenosi BBC.

RAM se koristi za pohranjivanje koda dok koristite uređaj. To je ključna komponenta gotovo svake vrste računala. Bez toga bi vam bilo nemoguće pročitati ovaj članak, na primjer.

A budući da je ta komponenta toliko sveprisutna, Danny Williams s konkurentske stranice za izradu računala PCSpecialist rekao je da očekuje da će se rast cijena nastaviti.

“Tržište je bilo vrlo živahno u 2025. i ako cijene memorije malo ne padnu, očekujem smanjenje potražnje potrošača u 2026.“, rekao je.

“Neki dobavljači imaju veće zalihe i stoga su im povećanja cijena suptilnija, možda 1,5 do 2 puta“, rekao je. Istaknuo je da druge tvrtke nisu imale veliku količinu zaliha – i da su povećale cijene i do 5 puta više.

Umjetna inteligencija uzrokuje rast cijena

Chris Miller, autor knjige Chip War, nazvao je umjetnu inteligenciju glavnim faktorom koji potiče potražnju za računalnom memorijom.

“Došlo je do porasta potražnje za memorijskim čipovima, prije svega zbog vrhunske memorije velike propusnosti koju umjetna inteligencija zahtijeva“, rekao je.

“To je dovelo do viših cijena različitih vrsta memorijskih čipova.”

Rekao je da cijene često dramatično variraju na temelju ponude i potražnje, a potražnja je trenutno znatno porasla.

Mike Howard iz Tech Insightsa rekao je za BBC da se sve svodi na to da pružatelji usluga u oblaku finaliziraju svoje zahtjeve za memorijom za 2026. i 2027. godinu.

“S obzirom na to da se jasnoća potražnje i ograničenja ponude podudaraju, dobavljači su stalno podizali cijene, u nekim slučajevima čak i vrlo agresivno“, rekao je.

“Neki dobavljači su čak i zaustavili izdavanje ponuda cijena, što je rijedak potez koji signalizira povjerenje da će buduće cijene dodatno rasti.”

Rekao je da su neki proizvođači to predvidjeli i unaprijed gomilali zalihe kako bi ublažili porast cijena, ali je te tvrtke nazvao izuzecima.

“U osobnim računalima memorija obično čini 15 do 20 posto ukupnih troškova, ali trenutne cijene su taj postotak povisile na 30 do 40 posto. Marže u većini potrošačkih kategorija nisu dovoljno velike da bi apsorbirale ta povećanja”, rekao je.

S obzirom na rastuće cijene, kupci će vjerojatno morati odlučiti hoće li platiti više ili prihvatiti manje snažan uređaj.

“Većina tržišnih informacija koje smo primili sugerira da će cijene i opskrba biti izazov diljem svijeta tijekom 2026. i 2027.“, rekao je Mason.

A neke velike tvrtke su se potpuno okrenule prema potrošačkom tržištu.

Micron, prethodno jedan od najvećih prodavača Ram memorije, u prosincu je najavio da će prestati prodavati svoj brend Crucial kako bi se usredotočio na potražnju za umjetnom inteligencijom. To uklanja jednog od najvećih igrača s tržišta“, rekao je Mason.

“S jedne strane, to je manji izbor za potrošače – s druge strane, ako se cijela njihova proizvodnja uloži u umjetnu inteligenciju, to bi trebalo osloboditi kapacitete za druge da proizvode više za potrošače, tako da bi se to moglo uravnotežiti.“

G. Howard je rekao da bi se troškovi proizvodnje tipičnog prijenosnog računala sa 16 GB RAM-a mogli povećati za 40 do 50 dolara (30 do 37 funti) u 2026. i da će se to vjerojatno prenijeti na potrošače.

“Trošak izrade tipičnog pametnog telefona mogao bi se povećati za 30 dolara, što će se vjerojatno izravno utjecati na potrošače.”

A Williams je rekao da bi moglo doći i do još jednog ishoda povećanja cijena.

“Računala su roba – svakodnevna stvar koja je ljudima potrebna u modernom svijetu“, rekao je. “S porastom cijena memorije, potrošači će se morati odlučiti hoće li platiti višu cijenu za performanse koje su im potrebne ili će prihvatiti kompromis u vidu uređaja nižih performansi.

Naravno, postoji i druga mogućnost, kaže Williams – potrošači će se možda morati snalaziti još neko vrijeme sa starom tehnologijom.

