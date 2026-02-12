Zašto cijene maslinovog ulja padaju u EU?

Stručnjaci kažu da se proizvodnja sada vraća na normalnije razine nakon toplinskih valova i suša.

Potrošačke cijene maslinovog ulja naglo su porasle posljednjih godina, čak za 78% između 2022. i 2024. U 2025. pale su za 23% u cijeloj EU, što je prvi pad nakon četiri uzastopne godine rasta, prema Eurostatu. Pad je bio veći u nekoliko zemalja, uglavnom kod velikih proizvođača.

Zašto onda cijene maslinovog ulja padaju diljem Europe nakon razdoblja naglog porasta? I koje su zemlje zabilježile najveći pad cijena maslinovog ulja?

Cijene su porasle za 4,1% u 2021. godini, 14,5% u 2022. godini, 34,4% u 2023. godini i 32,2% u 2024. godini.

Promatrajući međugodišnje mjesečne promjene, inflacija cijena maslinovog ulja u EU je u nekoliko mjeseci od početka 2021. nadalje premašila 50%, prenosi Euronews.

U ožujku 2024. stopa je dosegla 52,4%. Također je bila iznad 50% u nekoliko mjeseci krajem 2023.

“Zbog nedostatka proizvodnje u prethodne dvije sezone (od 2022. do 2024.), uzrokovanog ekstremnom sušom koja je pogodila cijelu mediteransku regiju, a posebno Španjolsku, u kombinaciji s niskim zalihama, jedini način regulacije tržišta bio je povećanje cijena“, rekla je za Euronews Business Mariana Matos, glavna tajnica Casa do Azeite, portugalskog udruženja maslinovog ulja.

Oštar pad proizvodnje

Podaci Međunarodnog vijeća za masline (MOK) pokazuju nagli pad proizvodnje maslinovog ulja u EU u posljednjim sezonama. Proizvodnja je pala za 39% u sezoni 2022./23., s 2,27 milijuna tona u sezoni 2021./22. na 1,39 milijuna tona.

Proizvodnja se oporavila na 1,55 milijuna tona u sezoni 2023./2024., ali to je i dalje bilo znatno ispod prosjeka.

MOK je naglasio da je ljetni toplinski val 2022. značajno utjecao na proizvođače maslina u mediteranskoj regiji.

“Na bilo kojem tržištu, varijacije u ponudi stvaraju odgovarajuće pritiske na cijene prema dolje ili prema gore“, rekao je glasnogovornik MOK-a za Euronews Business.

Španjolska je najveći proizvođač maslinovog ulja u EU, s više od 65% proizvodnje u EU u posljednjoj sezoni.

Među 35 europskih zemalja, Španjolska je zabilježila najveći pad potrošačkih cijena maslinovog ulja u 2025. godini, od 38,9%. Grčka je slijedila s padom od 29,2%, a Portugal s 24%. To su bile jedine tri zemlje u kojima su cijene pale više od prosjeka EU.

Među “velikom četvorkom” EU-a, Francuska je zabilježila najmanji pad, dok su cijene oštrije pale u Italiji i Njemačkoj.

Nasuprot tome, najveći porast cijena zabilježen je u Albaniji, a zatim u Rumunjskoj.

Prosječna godišnja promjena cijena maslinovog ulja (2025.); Izvor: Eurostat

Turska nije uključena u podatke Eurostata. Prema turskoj statistici, cijene ostalih jestivih ulja, uključujući maslinovo ulje i suncokretovo ulje, porasle su za 31% između prosinca 2024. i prosinca 2025.

Slaba žetva i troškovi energije

“Tijekom prethodne dvije godine, kombinacija uzastopnih loših žetvi, nedostatka opskrbe i troškova energije gurnula je potrošačke cijene na povijesno visoke razine“, rekao je za Euronews Business Rafael Pico Acevedo, direktor Španjolskog udruženja izvoznika maslinovog ulja (ASOLIVA).

“Značajno poboljšanje proizvodnje u sezoni 2024./25., posebno u južnoj Europi, pomoglo je normalizirati opskrbu i ublažiti te pritiske, što je rezultiralo izraženim padom cijena.“

Acevedo je naglasio da razlike među zemljama uvelike odražavaju njihovu ulogu unutar lanca vrijednosti. U glavnim zemljama proizvođačima, poput Španjolske, Grčke i Portugala, veća dostupnost proizvoda brže se prenosi na cijene u podrijetlu, a potom i na potrošačke cijene.

“Na tim tržištima utjecaj dobre žetve je izravniji i vidljiviji, što objašnjava oštrije padove“, rekao je.

Mariana Matos rekla je da, uz veću ponudu koja se vraća na prosječne razine, i niža potražnja smanjuje cijene. Raniji porasti cijena doveli su do naglog pada potrošnje maslinovog ulja.