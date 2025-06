Zašto investitori film ‘F1’ gledaju s više pažnje nego ljubitelji holivudskih blockbustera

Iako Formuli 1, kao trkaćem natjecanju, nije važno hoće li film ostvariti dobit ili ne, ogroman uspjeh bi ipak mogao utjecati na vrijednost kompanije.

U kinima širom svijeta počeo se prikazivati dugoočekivani holivudski film ‘F1’, s Bradom Pittom u glavnoj ulozi. Prema podacima Box Office Theoryja, procjenjuje se da bi tijekom premijernog vikenda mogao zaraditi između 59 i 75 milijuna dolara.

Jedan od naskupljih svih vremena

Za automobilistički film to su jaki rezultati, jer je primjerice, ‘Ford vs. Ferrari’ iz 2019. vikend otvorio s 31,4 milijuna dolara, a ‘Gran Turismo’ iz 2023. sa 17,4 milijuna. Ipak, to ne znači da će ‘F1’ biti smatran velikim hitom. Film je producirao Apple Original Films s budžetom od oko 300 milijuna dolara, prema pisanju Matta Bellonija za Puck, čime postaje jedan od najskupljih filmova svih vremena. To često utječe na medijsku percepciju, što onda može utjecati i na uspjeh na kino blagajnama – veći budžet znači i veću ljestvicu očekivanja, piše CNBC.

Iako Formuli 1, kao trkaćem natjecanju, nije važno hoće li film ostvariti dobit ili ne, ogroman uspjeh bi ipak mogao utjecati na vrijednost kompanije. Film bi mogao privući novu publiku, slično kao što je dokumentarna serija ‘Drive to Survive’ na Netflixu prije šest godina izazvala porast popularnosti F1.

Bogatstvo za prava

TV gledanost prijenosa uživo F1 utrka u SAD-u naglo je porasla između 2019. i 2022., što je dovelo do toga da Disney plaća 85 milijuna dolara godišnje za prava na prijenos F1 od 2022. do 2025. Prije tog ugovora, Disney je plaćao u prosjeku samo pet milijuna dolara godišnje. Sky Sports, prema pisanju New York Timesa, za prava u Velikoj Britaniji plaća oko 250 milijuna dolara godišnje, sve do 2029. godine. Taj skok u vrijednosti prava na prijenos doveo je do značajnog rasta vrijednosti Formule 1, čija tržišna kapitalizacija sada premašuje 25 milijardi dolara, u usporedbi s 4,6 milijardi koliko je Liberty Media platila za natjecanje 2017. godine.

Istraživačka tvrtka Bernstein početkom ovog mjeseca počela je pokrivati Formulu 1 s preporukom “zadržati” dionicu, istaknuvši da se rast u SAD-u treba mjeriti godinama, a ne kvartalima. Značajno je da su analitičari iz Bernsteina rekli da “očekuju znatno povećanje vrijednosti F1 medijskih prava sljedeće godine.”