Zašto je 2025. bila najbolja godina u povijesti za milijardere

Rast dionica umjetne inteligencije, velike inicijalne javne ponude i Elon Musk potaknuli su procvat milijardera prošle godine.

Matična tvrtka njujorške burze otkrila je početkom listopada da ulaže 2 milijarde dolara u startup Polymarket, tvrtku za predviđanja, po procjeni od 9 milijardi dolara. Posao je označio veliku pobjedu za pet godina staru tvrtku i njezinog 27-godišnjeg osnivača, Shaynea Coplana, koji je odmah postao najmlađi milijarder na svijetu koji je sam stekao bogatstvo, no njegova vladavina nije trajala ni tri tjedna.

To je zato što je 27. listopada startup za zapošljavanje Mercor, pokretan umjetnom inteligencijom, objavio da je prikupio financiranje od nekolicine vodećih investitora po procjeni od 10 milijardi dolara – dovoljno da njegova tri suosnivača, s 22 godine, postanu najmlađi milijarderi svih vremena koji su sami stekli bogatstvo , nadmašivši Coplan za pola desetljeća, pa čak i oborivši rekord Marka Zuckerberga, koji je postao milijarder 2008. u dobi od 23 godine.

Slična bitka vodila se i za titulu najmlađe milijarderke koja je sama stekla bogatstvo. Taylor Swift, 36, držala je vodeću poziciju od 2023. Zatim je došla suosnivačica Scale AI-a, Lucy Guo, tada 30-godišnjakinja, kada je Scale u travnju otkrio prodaju dionica. Zatim je došla 29-godišnja Luana Lopes Lara, bivša balerina iz Brazila, koja je preuzela titulu kada su privatni investitori ranije ovog mjeseca procijenili njezin startup Kalshi na 11 milijardi dolara.

Takav je tempo stvaranja bogatstva u 2025. Tijekom protekle godine, svijet je dobio 340 novih milijardera – diljem SAD-a, Kine, Indije, Rusije i mjesta čak od St. Kittsa i Nevisa do Albanije. Sada ima više milijardera nego ikad prije: rekordnih 3148, što je porast od gotovo 50% u posljednjih pet godina. Godine 1987., kada je Forbes objavio prvu međunarodnu ljestvicu, Forbes je pronašao samo 140 milijardera diljem svijeta. A populacija milijardera bogatija je nego ikad prije – i ukupno (18,7 bilijuna dolara, što je porast od 10 bilijuna dolara od 2020.) i u prosjeku (5,9 milijardi dolara, u odnosu na 4 milijarde dolara tada). Rekordnih 19 ljudi sada su stomilijarderi, koji su stekli bogatstvo od najmanje 100 milijardi dolara; samo je jedan, Jeff Bezos iz Amazona, bio toliko bogat prije šest godina.

Oko 135 milijardera uložilo je novac u američke predsjedničke izbore 2024. godine, a mnogi od njih proveli su proteklu godinu stojeći iza američkog predsjednika milijardera. Donirali su milijune za njegovu inauguraciju – gdje su milijarderi poput Bezosa, Zuckerberga, Tima Cooka i Sundara Pichaija osvojili istaknuta mjesta koja su obično rezervirana za članove predsjednikove obitelji, bivše predsjednike i druge visoke vladine dužnosnike. Donirali su još milijune za njegov projekt plesne dvorane u Bijeloj kući. Neki od njih su se čak pridružili njegovom kabinetu, najbogatijem u povijesti SAD-a.

Prošli tjedan, milijarder Jared Isaacman potvrđen je kao šef NASA-e, dan nakon što je milijarderska megadonatorica Miriam Adelson našalila da će Trumpu dati još 250 milijuna dolara da se kandidira za treći mandat. Tjedan dana ranije, poljoprivredni milijarder Andrej Babiš položio je prisegu kao premijer Češke Republike – najnoviji znak da je cijeli svijet, sada više nego ikad, u svojoj eri milijardera.

Musk srušio niz rekorda

Elon Musk godinu je započeo već s bogatstvom od 421 milijarde dolara, a zatim je srušio niz rekorda -prva osoba na 500 milijardi dolara u listopadu; na 600 milijardi dolara 15. prosinca; zatim prvo na 700 milijardi dolara 19. prosinca, dok su dionice njegova proizvođača električnih automobila porasle za gotovo 30%, a vrijednost njegove raketne tvrtke SpaceX više se nego udvostručila, na 800 milijardi dolara.

Musk je ove godine, do 22. prosinca, svom bogatstvu dodao 333 milijarde dolara, više od cjelokupnog bogatstva druge najbogatije osobe na svijetu, suosnivača Googlea Larryja Pagea, koji vrijedi 255 milijardi dolara. Drugim riječima, Musk je samo u 2025. godini stekao više bogatstva nego što je bilo koja druga osoba na planetu stekla u svom životu. S neto vrijednošću od 754 milijarde dolara, Musk je bogatiji od “najsiromašnijih” 620 milijardera na svijetu zajedno.

Ipak, nije Musk imao najbolji dan u 2025. Bio je to suosnivač Oraclea Larry Ellison 10. rujna, kada su dionice softverskog diva porasle za 36%, unatoč tome što tvrtka nije ispunila ni kvartalna očekivanja prodaje ni zarade, zahvaljujući ogromnim projekcijama prihoda od cloud infrastrukture potaknutim procvatom umjetne inteligencije. Ellison, koji posjeduje oko 40% dionica Oraclea, u razdoblju prije početka godine dodao je gotovo 100 milijardi dolara svom bogatstvu – najveći jednodnevni dobitak bogatstva u svjetskoj povijesti. Dionice su se od tada ohladile za 40%, ali Ellison (koji je dio godine proveo i pomažući u organiziranju preuzimanja Paramounta i TikToka ) i dalje vrijedi procijenjenih 250 milijardi dolara, što je porast od 41 milijarde dolara od početka 2025.

Page i njegov suosnivač Googlea, Sergey Brin, ove su godine zajedno bogatiji za 185 milijardi dolara, jer je matična tvrtka tehnološkog diva, Alphabet, predstavila svoj model umjetne inteligencije Gemini 3 kako bi se natjecala s tvrtkama poput Open AI i DeepSeek. U međuvremenu, dionice proizvođača grafičkih čipova Nvidia porasle su za 33% u 2025. godini, što je povećalo neto vrijednost suosnivača Jensena Huanga za 42 milijarde dolara ove godine, a direktora i dugogodišnjeg člana uprave nakratko učinilo petim i šestim milijarderom Nvidije. Japanski tajkun Masayoshi Son, koji je usmjerio investicijskog diva Softbank da postane jedan od najvećih svjetskih investitora u umjetnu inteligenciju, bogatiji je za 25 milijardi dolara u 2025. godini.

Uloga umjetne inteligencije

Tu su i mnogi milijarderi koji se bave umjetnom inteligencijom. Neki razvijaju velike jezične modele, poput Lianga Wengfenga iz Kine, koji je pokrenuo DeepSeek 2023. i pridružio se klubu milijardera u siječnju, kada je njegov model R1 osvojio svijet, tvrdeći da može parirati performansama OpenAI-jevog ChatGPT-a po nižoj cijeni.

Sedam bivših zaposlenika OpenAI-ja koji su otišli kako bi pokrenuli AI diva Anthropic također su novi milijarderi, budući da je tvrtka koja stoji iza chatbota Claude zabilježila porast vrijednosti s 18 milijardi dolara na 61,5 milijardi dolara, a kasnije i na 183 milijarde dolara – sve u razdoblju od godinu dana.

Drugi se bogate i potiču taj procvat. Dionice ISU Petasysa, malo poznatog južnokorejskog proizvođača tiskanih pločica, porasle su ove godine za više od 360%, što predsjednika uprave Kim Sang-beoma čini novim milijarderom, dok su četiri bivša rukovoditelja američkih proizvođača čipova Nvidije i AMD-a novi kineski milijarderi kao suosnivači tvrtki za poluvodiče koje se bore za titulu kineske Nvidije i AMD-a.

Jitendra Mohan i Sanjay Gajendra su 2017. godine suosnovali tvrtku Astera Labs sa sjedištem u Kaliforniji, koja isporučuje mrežne tehnologije za podatkovne centre. Dionica je porasla za 140% otkako su tvrtku izveli na burzu 2024. godine, što je oboje svrstalo u red milijardera.

U međuvremenu, tri nova milijardera koji stoje iza CoreWeavea izgradila su carstvo iznajmljujući oko 250.000 GPU-ova računalne snage tvrtkama za umjetnu inteligenciju u tridesetak podatkovnih centara diljem SAD-a i Europe. Dionica se više nego udvostručila od njihove inicijalne javne ponude u ožujku.

Tu je i Fermi America, koji gradi ogroman podatkovni centar u Teksasu namijenjen zakupcima umjetne inteligencije. Fermi je izašao na burzu u listopadu s procijenjenom vrijednošću od 12,5 milijardi dolara čineći milijarderima suosnivače Tobyja Neugebauera i Griffina Perryja, te stomilijunašem Perryjevog oca, bivšeg guvernera Teksasa i američkog ministra energetike Ricka Perryja. Sve to unatoč činjenici da Fermi nije ostvario ni centa prihoda i da je barem godinu dana udaljen od završetka prve faze izgradnje. Dionice su pale za 70% od javne ponude, izbacivši Griffina Perryja iz redova milijardera, ali tvrtka i dalje vrijedi više od 5 milijardi dolara, a Neugebauer i dalje vrijedi deset znamenki.

No, balon milijardera proteže se daleko izvan umjetne inteligencije. U lipnju je Circle, tvrtka za kriptovalute koja stoji iza stablecoina USDC, postala prvi izdavatelj stablecoina koji je izašao na burzu, u inicijalnoj javnoj ponudi koja je suosnivača Jeremyja Allairea učinila milijarderom. Sljedećeg mjeseca, Dylan Field svoju je tvrtku za softver za dizajn Figma stavio na burzu, postavši pritom multimilijarder. Njegov suosnivač, Evan Wallace, također je novi milijarder.

Dionice Cadre Holdingsa, čiji proizvodi uključuju pancirke za kupce uključujući Imigracijsku i carinsku službu (ICE), porasle su zbog povećanih obrambenih izdataka u SAD-u i Europi, što je pomoglo izvršnom direktoru Warrenu Kandersu da postane milijarder. Steve Huffman zaradio je mnogo kao suosnivač društvene mreže Reddit. Holivudska legenda James Cameron gradio je svoje bogatstvo kupujući jednu kino ulaznicu po jednu. Teniska legenda Roger Federer ove se godine probio na popis.

Svijet je u proteklih 12 mjeseci dobio nove milijardere vrijedne 876 milijardi dolara, što je otprilike 5% ukupnog globalnog bogatstva milijardera. Gotovo 40% novopridošlih u 2025. godini su Amerikanci, ali slavlje milijardera obuhvatilo je ukupno 32 zemlje, uključujući 35 novih kineskih građana, 15 novih Indijaca i 15 novih Rusa.

Nijemac Clemens Fischer obogatio se gradeći i prodajući niz tvrtki za lijekove i dodatke prehrani koji se izdaju bez recepta; sada pokušava razviti lijek protiv bolova od kanabisa koji bi zamijenio opioide. U međuvremenu, Albanija je ove godine dobila svog prvog milijardera u svijetu nekretnina i maloprodaje Samira Manea, koji je pobjegao od komunističkog režima u zemlji početkom 1990-ih i preselio se u Austriju, stekao prvo bogatstvo, a zatim se vratio kako bi pokrenuo prvi trgovački centar u zemlji na periferiji glavnog grada Tirane.

Dvije trećine ove skupine novopečenih bogataša stvorili su vlastito bogatstvo, uključujući 11 novih milijardera mlađih od 30 godina koji su sami stekli bogatstvo, čime je ukupan broj svjetskih milijardera dosegao rekordnih 13. No, drugi – uključujući tri kćeri vlasnika Indianapolis Coltsa Jima Irsayja (umro u svibnju) , pet nasljednika talijanskog modnog dizajnera Giorgia Armanija (umro u rujnu) i pet članova obitelji koja stoji iza najveće inicijalne javne ponude dionica diva medicinske opreme Medline – pridružili su se popisu milijardera ove godine na staromodan način: nasljedstvom. Četiri petine milijardera ušli su u 2026. bogati ili bogatiji nego što su bili prije godinu dana – što ih ostavlja u dobroj poziciji za još jednu financijski odličnu godinu.

Chase Peterson-Withorn, novinar Forbesa