Zašto stanovnici jedne od najbrže rastućih svjetskih ekonomija postaju sve niži?

Stručnjaci upozoravaju da snažan gospodarski rast ne znači automatski i zdravije životne uvjete za stanovništvo, dok dio istraživača problem povezuje i s rastućim promoviranjem vegetarijanske prehrane.

Indija je posljednjih desetljeća postala jedna od najbrže rastućih svjetskih ekonomija, nuklearna sila i tehnološki div s ambicijom da postane nova globalna supersila. No iza impresivnih brojki krije se problem koji sve više zabrinjava istraživače: prosječna visina stanovništva stagnira, a u pojedinim skupinama čak i pada.

Dok ljudi u većem dijelu svijeta postaju viši zahvaljujući boljoj prehrani, zdravstvenoj skrbi i životnom standardu, najnoviji podaci iz Indije pokazuju potpuno suprotan trend.

Prema Nacionalnom istraživanju o zdravlju obitelji, najvećoj indijskoj bazi podataka o zdravlju i prehrani, prosječna visina muškaraca danas iznosi oko 165 centimetara, dok žene u prosjeku dosežu 152 centimetra. Još je zabrinjavajuće što su istraživači sa Sveučilišta Jawaharlal Nehru otkrili da je između 1998. i 2015. prosječna visina muškaraca u nekim dobnim skupinama pala za više od jednog centimetra.

Promoviranje vegeterijanske prehrane

Pad je posebno izražen među siromašnima, ruralnim stanovništvom i pripadnicima nižih kasta i plemenskih zajednica. Znanstvenici upozoravaju da visina nije samo estetsko pitanje, nego jedan od najvažnijih pokazatelja kvalitete života, prehrane i zdravstvenog stanja stanovništva.

“U kontekstu globalnog rasta prosječne visine, pad visine odraslih u Indiji alarmantan je i zahtijeva hitnu istragu”, upozorili su autori studije.

Ključni problem ostaje pothranjenost.

Prema Globalnom indeksu gladi za 2025., Indija se nalazi tek na 102. mjestu od 123 države, iza većine svojih južnoazijskih susjeda. Oko 12 posto stanovništva pothranjeno je, dok gotovo trećina djece mlađe od pet godina pati od zastoja u rastu, piše Le Monde.

Istraživači posebno upozoravaju na kronični nedostatak proteina i nutrijenata. Velik dio stanovništva oslanja se na prehranu baziranu na riži i pšenici, dok je unos proteina iz mesa, mahunarki i mliječnih proizvoda često nedovoljan. Dio stručnjaka problem povezuje i s rastućim promoviranjem vegetarijanske prehrane pod vlašću hinduističkih nacionalista, koji je predstavljaju kao kulturni i vjerski ideal.

Trebat će 200 godina

Socijalne razlike dodatno produbljuju problem. Visina stanovništva u Indiji snažno je povezana s prihodima, kastom i obrazovanjem. Najbogatiji slojevi osjetno su viši od siromašnijih, dok žene u mnogim siromašnim kućanstvima često jedu posljednje i najmanje.

Paradoks je tim veći jer je Indija danas jedna od najvažnijih globalnih ekonomija i tehnoloških sila. No stručnjaci upozoravaju da gospodarski rast sam po sebi ne garantira bolji životni standard ni zdraviji razvoj stanovništva.

Dugoročno gledano, Indijci su ipak postali nešto viši nego prije sto godina. Između 1914. i 2014. prosječna visina muškaraca porasla je za oko tri centimetra, a žena za oko pet.

Ipak, jaz prema svjetskom prosjeku ostaje velik. Globalni prosjek danas iznosi oko 171 centimetar za muškarce i gotovo 160 centimetara za žene. Procjene pokazuju da bi Indiji, čak i uz poboljšanje životnih uvjeta, mogla trebati najmanje dva stoljeća da dostigne današnji svjetski prosjek visine.

A za dostizanje Nizozemaca, najviših ljudi na svijetu, trebat će još puno više vremena.