Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa

George Soros, kojeg desetljećima prate brojne teorije zavjere, postao je stalna meta predsjednika Donalda Trumpa, koji je prijetio saveznom istragom.

Trump je prije dva mjeseca pozvao Georgea Sorosa i njegovog sina Alexa Sorosa da se suoče s optužbama za korupciju zbog navodnog financiranja nasilnih prosvjeda diljem SAD-a. “Soros i njegova skupina psihopata nanijeli su veliku štetu našoj zemlji!”, rekao je Trump.

Dok je okrivljavao ljevičarske skupine za koordinaciju političkog nasilja nakon atentata na Charlieja Kirka prošlog mjeseca, Trump je rekao da će pokrenuti istragu o domaćem terorizmu protiv radikalnih skupina i pojedinaca, uključujući Sorosa, iako nije predočio dokaze o bilo kakvim nepravilnostima milijardera.

Visoki dužnosnik Ministarstva pravosuđa tada je naložio nekolicini američkih odvjetničkih ureda da izrade planove za istragu Sorosove filantropije, Zaklade Otvoreno društvo, dok je dužnosnik Trumpove administracije ponovio desničarske tvrdnje o navodnim donacijama od 80 milijuna dolara od te dobrotvorne organizacije skupinama povezanim s terorizmom ili ekstremističkim nasiljem, izvijestio je New York Times (Zaklada Otvoreno društvo osudila je tvrdnje kao “politički motivirane napade na civilno društvo“).

Međutim, prilikom poticanja tužitelja da kazneno gone Sorosa, Ministarstvo pravosuđa citiralo je izvješće Capital Research Centra, konzervativne nadzorne skupine, koje ne pokazuje da su sredstva primljena od Zaklade Otvoreno društvo korištena za počinjenje nasilnih ili terorističkih djela.

No, predsjednik Centra za istraživanje kapitala Scott Walter rekao je za Times da njegova grupa nije pronašla dokaze da je Sorosova filantropija počinila zločin, napominjući da su iznenađeni što je Ministarstvo pravosuđa predložilo tužiteljima da koriste izvješće.

Što je Trump rekao o Sorosu?

Trump je dugo bio kritičar obitelji Soros i podržavao je mnoge teorije o Georgeu Sorosu tijekom posljednjeg desetljeća. U oglasu na kraju svoje prve predsjedničke kampanje, Trump je osudio “korumpirani politički establišment“ dok su se pojavljivale slike Sorosa, bivše predsjednice FED-a Janet Yellen i izvršnog direktora Goldman Sachsa Lloyda Blankfeina, koji su svi Židovi.

Godine 2023. Trump je lažno tvrdio da je okružni tužitelj Manhattana Alvin Bragg otvorio istragu o njemu zbog isplate novca za šutnju zvijezdi filmova za odrasle Stormy Daniels jer je Braggu platio Soros.

Čini se da Trumpova tvrdnja ima korijen u donaciji od milijun dolara koju je Soros dao udruzi Color of Change PAC, koja je potrošila gotovo 500.000 dolara u Braggsovoj kampanji 2021. godine. Soros je porekao zavjeru i rekao za Bragga: “Ne poznajem ga“ te da vjeruje da bi se neki s desnice radije usredotočili na nategnute teorije koje ga povezuju s Braggom nego na ozbiljne optužbe protiv bivšeg predsjednika.

Zaklada Otvoreno društvo djeluje kao globalna mreža zaklada koje dodjeljuju bespovratna sredstva. Njihovo financiranje uglavnom podupire grupe koje promiču ljudska prava, jednakost i reformu pravosuđa.

Soros je započeo svoj filantropski rad 1979. godine i počeo je financirati stipendije za studente u Južnoj Africi tijekom apartheida, a tijekom 1980-ih financirani su napori za otvorenu komunikaciju u komunističkoj Istočnoj Europi. Posljednjih godina Zaklada Otvoreno društvo obećala je milijune za borbu protiv etničke diskriminacije u Europi, unapređenje zelenog gospodarskog razvoja u Južnoj Americi i podršku grupama u SAD-u koje promiču zdravlje žena i reformu glasačkog prava, između ostalog. Alex Soros, Georgeov sin, postavljen je na čelo zaklade 2023. godine.

Teorije zavjere koje se šire društvenim mrežama tijekom posljednjeg desetljeća lažno tvrde da je Soros financirao prosvjede nakon Trumpovih izbora 2016., prosvjede pokreta Black Lives Matter 2016. i 2020. te propalestinske demonstracije na sveučilištima.

Zaklade Otvorenog društva financiraju organizacije koje često sudjeluju u takvim prosvjedima, ali nema dokaza da izravno financiraju prosvjede. Bivši zastupnik Matt Gaetz, republikanac iz Floride i senator Ted Cruz, republikanac iz Teksasa, lažno su povezali Sorosa i njegovu filantropiju s antifom više puta tijekom posljednjeg desetljeća, tvrdeći da je odgovoran za financiranje antifa prosvjeda tijekom Trumpovog prvog predsjedništva.

Trump je 2018. neutemeljeno optužio Sorosa za financiranje prosvjeda tijekom saslušanja za nominaciju suca Vrhovnog suda Bretta Kavanaugha, a nedavno je povezao Sorosa s navodnim “ljevičarskim terorizmom”. Zaklada Otvoreno društvo više je puta negirala tvrdnje da je plaćala prosvjednicima ili koordinirala prosvjede, dodajući da se protivi svim oblicima nasilja, uključujući nasilne prosvjede.

Političke veze

Soros je desetljećima bio široko povezan s lijevo orijentiranim i progresivnim idejama. U SAD-u je podržavao napore za istospolne brakove, zaštitu migranata, promovirao reformu kaznenog pravosuđa i bio je glasni zagovornik legalizacije medicinske marihuane, među ostalim pitanjima.

Tijekom predsjedničkih izbora 2004. godine, Soros je naznačio da je središnji fokus njegovog života svrgnuti bivšeg predsjednika Georgea W. Busha, kojeg je Soros optužio da ga vodi supremacistička ideologija, uspoređujući njegovo predsjedništvo s nacističkim režimom.

Soros je donirao otprilike 23,6 milijuna dolara demokratskim Odboru za političku akciju (PAC), uključujući 12 milijuna dolara za Zajedničku kampanju pobjede 2004. Soros je bio među istaknutim donatorima PAC-ova koji su podržavali kampanju bivšeg predsjednika Baracka Obame 2008. i njegov inauguracijski fond. Donirao je oko 6 milijuna dolara za potporu predsjedničkoj kampanji Hillary Clinton 2016. godine. Posljednjih godina Soros je kritizirao Trumpa kao prevaranta i ultimativnog narcisa, rekavši 2021. da bi svijet bio bolje mjesto da ni Trump ni kineski predsjednik Xi Jinping nisu na vlasti.

Kada su počele teorije zavjere?

Šire kritike i antisemitske tvrdnje usmjerene protiv Sorosa pojavile su se 1990-ih, kada se njegov fond Quantum kladio protiv britanske funte i valuta u Aziji. Tadašnji malezijski premijer Mahathir Mohamad tvrdio je da židovska zavjera remeti malezijsko gospodarstvo, tvrdeći da je “Židov izazvao pad valute, a slučajno je i Soros Židov”.

Mađarska vladajuća stranka optužila je Sorosa da je 1992. predvodio židovski napor za suzbijanje gospodarskog rasta zemlje nakon raspada Sovjetskog Saveza. Jedan istaknuti mađarski političar u to je vrijeme nazvao Sorosa marionetom Jeruzalema.

Desničari su počeli optuživati ​​Sorosa za manipuliranje demokratskom politikom nakon njegovog protivljenja Bushu, a zatim su financijski podržali kampanju Baracka Obame. Od 2010. nekoliko konzervativnih stručnjaka ciljalo je Sorosa: Glenn Beck s Fox Newsa optužio je Sorosa da je liberalni lutkar, Bill O’Reilly nazvao je Sorosa ekstremistom koji je nevjerojatno opasan. Rush Limbaugh tvrdio je da je Soros vukao konce tijekom Obaminog predsjedništva.

Voditelj InfoWarsa i desničarski teoretičar zavjere Alex Jones nazvao je Sorosa zlim. Tvrdio je da Soros upravlja židovskom mafijom i da je orkestrirao napore za rušenje američke vlade. Napadi stručnjaka na Sorosa široko su okarakterizirani i osuđeni kao antisemitski.

Optužen za suradnju s nacistima

Još jedna neutemeljena teorija zavjere kružila je društvenim mrežama 2018. godine, tvrdeći da je Soros, čija je obitelj preživjela nacističku okupaciju Mađarske i Holokaust, surađivao s nacistima. Pokret je dobio na zamahu nakon što je glumica Roseanne Barr, koja na društvenim mrežama proširila nekoliko teorija zavjere, napisala: “George Soros je nacist koji je predao svoje sunarodnjake Židove da budu ubijeni u njemačkim koncentracijskim logorima i ukrao im bogatstvo.“

Barrovu poruku podijelio je Donald Trump Jr., koji je kasnije porekao da je podijelio bilo što antisemitsko. Alex Jones podržao je tvrdnje Roseanne Barr i naveo da je Soros priznao suradnju s nacistima u intervjuu iz 1998., iako je Soros u emisiji “60 minuta“ rekao da je doživio ogromno zlo.

Forbes je 2011. godine Sorosa rangirao na sedmo mjesto najbogatijih osoba na svijetu s procijenjenom neto vrijednošću od 22 milijarde dolara, što je bio njegov prvi put da je među 10 najbogatijih. Ispao je iz top 10 nakon što je 2017. većinu svog bogatstva uložio u svoju filantropiju, a sada je 483. najbogatija osoba s neto vrijednošću procijenjenom na 7,5 milijardi dolara.

Ty Roush, novinar Forbesa