Zbog rata na Bliskom istoku sve poskupljuje. Evo kako smanjiti potražnju za fosilnim gorivima i uštedjeti

Rat na Bliskom istoku stvorio je najveći poremećaj u opskrbi u povijesti globalnog tržišta nafte, prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA). U nastavku donosimo savjete kako smanjiti potražnju za fosilnim gorivima i uštedjeti.

Od početka rata protiv Irana, kaos nestabilnih cijena plina i nafte naveo je vlade da provedu mjere uštede goriva, od zatvaranja škola u Pakistanu do ograničenja klimatizacije u Tajlandu.

Velik dio nepredvidljivosti cijena posljedica je napada Irana na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu, prolazu dugom 38 km kojim se prevozi oko petina globalnih zaliha nafte.

Posljedice otkrivaju ranjivost svijeta koji se previše oslanja na uvoz fosilnih goriva – s više samodostatnih nacija koje bolje mogu prebroditi ove poteškoće.

IEA je objavila 10 preporuka o tome kako smanjiti potražnju za fosilnim gorivima. Bilo da se radi o radu od kuće ili sporijoj vožnji, mnoge zemlje ih već primjenjuju, prenosi Euronews.

Ranije ovog mjeseca, kao odgovor na rastuće cijene goriva, Bangladeš je ranije zatvorio svoja sveučilišta, zbog Ramazanskog bajrama, kako bi uštedio energiju i smanjio potrošnju goriva u prometu.

Izvanredne mjere u Pakistanu otišle su korak dalje. Zatvorili su škole na dva tjedna i naredili sveučilištima da nastavu održavaju online.

Naknade za gorivo za vladine odjele smanjene su za 50 posto u zemlji, a javni uredi prešli su na četverodnevni radni tjedan, dok će polovica državnih službenika prijeći na rad na daljinu, što je jedna od preporuka IEA-e.

Radno vrijeme u javnom sektoru također je smanjeno za jedan dan na Filipinima kao odgovor na rastuće cijene goriva povezane sa sukobima na Bliskom istoku.

Tajlandske upute za državne službenike bile su detaljnije: koristiti stepenice umjesto lifta, podići temperaturu klima uređaja na 27°C i nositi košulje kratkih rukava umjesto odijela.

Vijetnam, koji uvelike ovisi o uvozu energije s Bliskog istoka, zatražio je od tvrtki da potiču zaposlenike na rad od kuće.

Putovanja postaju restriktivnija i skuplja

Globalna putovanja su u kaosu od početka rata u Iranu. Cijene avionskih karata brzo rastu zbog visokih troškova, dok su rasporedi letova znatno smanjeni zbog zatvaranja zračnog prostora.

Letovi koji se još uvijek održavaju moraju ići duljim rutama do svojih odredišta kako bi izbjegli zračne sukobe, što dovodi do duljeg vremena putovanja, veće potrošnje goriva i većih emisija.

Australski prijevoznik Qantas bio je prisiljen preusmjeriti svoj let iz Pertha za London, zbog čega je sada potrebno zaustavljanje radi dopune goriva u Singapuru, što produžuje putovanje za tri sata.

Očekuje se da će se poskupljenja karata nastaviti i tijekom ljeta, čak i ako se sukob smiri. IEA preporučuje izbjegavanje zračnog putovanja tamo gdje postoje alternativne mogućnosti.

Rastuće cijene benzina i dizela diljem svijeta dovele su do paničnog kupovanja na benzinskim postajama, a vlade pozivaju na smirivanje situacije. U Australiji su deseci benzinskih postaja navodno ostali bez goriva, što je navelo neke komercijalne dobavljače goriva da uvedu ograničenja po kupcu.

U Velikoj Britaniji vozačima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna putovanja. “Vozači mogu razmotriti izostavljanje nekih nebitnih putovanja i promjenu stila vožnje kako bi uštedjeli gorivo“, predložio je Edmund King, predsjednik AA, najveće automobilske organizacije u zemlji.

IEA je pozvala zemlje da potiču korištenje javnog prijevoza, dijeljenje automobila i učinkovite metode vožnje te da smanje ograničenja brzine na autocestama za najmanje 10 km/h kako bi uštedjele gorivo.

Sigurnost hrane je ugrožena

Egipat je ograničio cijene kruha zbog straha od inflacije. Očekuje se da će se visoke cijene goriva odraziti na troškove proizvodnje i prijevoza, i da će utjecati i na poljoprivrednike i na potrošače.

Kruh je osnovna namirnica u Egiptu, najvećem svjetskom uvozniku pšenice. Cijena žitarica nedavno je porasla za oko osam puta – s oko 2000 egipatskih funti (33 eura) po toni na 16.000 funti (266 eura) – rekao je anonimni izvor iz industrije žitarica novinskoj agenciji Reuters. Nadalje su upozorili da bi ograničenja cijena mogla dovesti do pada kvalitete.

Široko korištena diljem svijeta, gnojiva na bazi dušika uvelike se oslanjaju na prirodni plin kao sirovinu i izvor energije, što dodatno izlaže proizvodnju hrane šokovima fosilnih goriva.

EU je pokušala smanjiti svoju ovisnost o uvozu gnojiva na bazi dušika iz Rusije uvođenjem restriktivnih carina, ali to je neće zaštititi od naglog rasta cijena plina.

U nekim zemljama utjecaj na prehrambene sustave je izravniji: restorani u Indiji bili su prisiljeni prilagoditi svoje jelovnike ili privremeno zatvoriti zbog nedostatka plina za kuhanje.

IEA je predložila preusmjeravanje upotrebe ukapljenog naftnog plina iz prometa kako bi se sačuvao za kuhanje i druge bitne potrebe. Također preporučuje poticanje kuhanja na struju i drugih modernih opcija kako bi se smanjila ovisnost o LPG-u.

“Ovisnost o fosilnim gorivima znači da su gospodarstva, kućanski proračuni i poslovni rezultati prepušteni na milost i nemilost geopolitičkih šokova i nestabilnosti cijena u kaotičnom svijetu“, rekao je izvršni tajnik UNFCCC-a Simon Stiell na Summitu EU o zelenom rastu 16. ožujka.

“Slaba ovisnost o uvozu fosilnih goriva ostavit će Europu zauvijek u krizi, a kućanstva i industrije doslovno će plaćati cijenu. Sve dok klimatske katastrofe pustoše svijet – povećavajući troškove, a smanjujući gospodarski rast, uzimajući ogroman ljudski danak.”

Subvencije za fosilna goriva koje financiraju porezni obveznici samo produbljuju ovu izloženost.

“Suradnja u području klime lijek je za kaos ovog trenutka. Obnovljivi izvori energije mijenjaju situaciju”, kaže Stiell.