Zbog rata na Bliskom istoku turizam dnevno gubi oko 600 milijuna dolara 

Zbog eskalacije ratnih sukoba u Iranu i na Bliskom istoku turizam gubi najmanje 600 milijuna američkih dolara dnevno od potrošnje međunarodnih putnika, jer poremećaji u zračnom prometu i regionalnom povezivanju utječu i na potražnju, objavilo je Svjetsko vijeće za putovanje i turizam (WTTC).

Iznoseći procjene o gubicima turizma zbog rata, WTTC u srijedu naglašava važnost Bliskog istoka u globalnim putovanjima, jer ta regija ima udjel od pet posto u globalnim međunarodnim turističkim dolascima i 14 posto u globalnom međunarodnom tranzitnom prometu.

“Svaki poremećaj utječe na potražnju diljem svijeta kao i na zračne luke i letove, hotele, tvrtke za najam automobila, kruzerske linije i drugo, a glavna regionalna zrakoplovna središta važna za globalna putovanja, poput Dubaija, Abu Dhabija, Dohe i Bahreina zajedno obično usluže oko 526 tisuća putnika dnevno. Sada su zbog rata doživjela zatvaranja i operativne poremećaje, a kako sukob eskalira to dodatno snažno utječe na regionalnu i globalnu povezanost”, ocjenjuje WTTC.

Regija Bliski istok zadnjih godina ostvarivala je jako dobre turističke rezultate i poraste kojima je predvodila rast u globalnom turizmu. WTTC-ova analiza za tu regiju otprije sukoba predviđala je daljnji rast potrošnje međunarodnih turista na oko 207 milijardi američkih dolara u 2026. godini.

Unatoč trenutnim izazovima, WTTC podsjeća da su putovanja i turizam jedan od najotpornijih gospodarskih sektora na svijetu, a istraživanje o prethodnim krizama pokazuje da se potražnja turista nakon sigurnosnih incidenata i uz pravi odgovor može oporaviti za samo dva mjeseca, uz uvjet da vlade i industrija brzo djeluju kako bi vratile povjerenje putnika.

“Utjecaj potrošnje međunarodnih turista diljem Bliskog istoka i sadašnji gubitak te potrošnje zbog sukoba je značajan, ali povijest pokazuje da se sektor može brzo oporaviti, pogotovo kada vlade podržavaju putnike kroz podršku hotelima ili repatrijaciju i kada surađuju s turističkom i industrijom putovanja. Važna je i jasna komunikacija te snažna koordinacija javnog i privatnog sektora te mjere koje jačaju sigurnost i stabilnost”, poručila je predsjednica i izvršna direktorica WTTC-a Gloria Guevara.

WTTC, koji predstavlja globalni turistički privatni sektor, ističe da nastavlja pratiti razvoj događaja u ime svojih članova i da ostaje u bliskom kontaktu s vladama i vodećim ljudima u industriji, kako bi podržao sigurnost putnika i otpornost globalnog sektora putovanja i turizma.