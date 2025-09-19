Znamo koliko košta privatna večera s uglednom svjetskom bankaricom. Nije malo, ali je edukativno

Na aukciji Sotheby’sa večera s izvršnom direktoricom i članicom uprave DBS Grupe Tan Su Shan, postigla je cijenu od 15.000 dolara. Druženje uključuje šampanjac prije zakuske, privatnu večeru za šest osoba koju vodi Tan te obilazak Nacionalne galerije Singapura, muzeja umjetnosti smještenog u dvama nacionalnim spomenicima.

Večer s Tan Su Shan, izvršnom direktoricom i članicom uprave DBS Grupe, prodana je u subotu na dražbi aukcijske kuće Sotheby’s za 18.900 singapurskih dolara (14.790 američkih dolara) pobjedničkom ponuđaču — više nego dvostruko od procijenjene preddražbene vrijednosti od oko 6000 do 8000 singapurskih dolara.

Večer uključuje šampanjac prije večere, privatnu večeru za šest osoba koju vodi Tan te obilazak Nacionalne galerije Singapura, muzeja umjetnosti smještenog u dvama nacionalnim spomenicima, navodi Sotheby’s.

“U elegantnom i intimnom okruženju, ova večera obećava poticajan razgovor i iznimno društvo – idealno za zahtjevnog ponuđača koji traži inspiraciju, povezivanje i mjesto za stolom s jednom od najuglednijih figura Singapura”, priopćila je aukcijska kuća.

Tan, koja je u ožujku ove godine preuzela vodstvo najveće banke jugoistočne Azije, ima više od 35 godina iskustva u bankarstvu i upravljanju imovinom. Prije toga radila je na višim pozicijama u Morgan Stanleyju i Citiju, a DBS Banci pridružila se 2010. godine kao voditeljica odjela za potrošačko bankarstvo i upravljanje imovinom, piše CNBC.

Dionice DBS Banke porasle su više od 10 posto otkako je Tan postala prva žena na čelu banke sa sjedištem u Singapuru foto: Roslan Rahman/AFP

Kada je riječ o dobrotvornim aukcijama, nudenje obroka s poznatim osobama i vrhunskim poslovnim liderima već je odavno uobičajena praksa — posebno kada je prisutan onaj najbogatiji sloj od jedan posto.

Tako je 2022. jedan ponuđač platio više od 19 milijuna dolara za večeru s američkim investitorom i izvršnim direktorom Berkshire Hathawaya Warrenom Buffettom, u korist jedne dobrotvorne organizacije iz San Francisca. Singapuranin je 2014. također platio više od dva milijuna dolara za ručak s Buffettom.

Ova iskustvena aukcija s Tan bila je dio proslave 10. godišnjice Nacionalne galerije Singapura. Na dobrotvornoj večeri održanoj u subotu, 13. rujna, prikupljeno je više od 2,8 milijuna singapurskih dolara.

Prikupljena sredstva iskoristit će se za “unapređenje misije Galerije da umjetnost učini dostupnom svima – od omogućavanja novih izložbi, produbljivanja kustoskih istraživanja do širenja programa koji uključuju djecu, starije osobe i marginalizirane zajednice”, navodi se u priopćenju muzeja.

Aukcija, kojom je upravljao Sotheby’s, održana je na svečanoj večeri i obuhvatila gotovo 90 “rijetkih umjetnina i luksuznih iskustava”, uključujući i djelo kineskog suvremenog umjetnika tinte Li Huayija, koje je prodano za 517.000 singapurskih dolara — što je rekord za predmet prodan na aukciji u Galeriji.