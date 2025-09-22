Zračna luka Gatwick dobila zeleno svjetlo za projekt vrijedan 2,2 milijarde funti

Očekuje se da će izgradnja druge piste osigurati 14.000 novih radnih mjesta.

Plan za izgradnju druge piste zračne luke Gatwick vrijedan 2,2 milijarde funti dobio je zeleno svjetlo od ministrice prometa Heidi Alexander.

S privatno financiranim projektom, proširenje zračne luke će omogućiti 100.000 letova godišnje, prenosi Guardian.

Gatwick će premjestiti svoju hitnu pistu 12 metara sjevernije. Očekuje se da će nova pista osigurati 14.000 radnih mjesta i čak milijardu funti prihoda.

Alexander je rekla da bi pista mogla biti gotova do 2029. godine.

Ministrica je zadovoljna napravljenim prilagodbama, koje obuhvaćaju pitanja poput ublažavanja buke i udjela putnika koji bi putovali do i od zračne luke javnim prijevozom.

Inspektorat je prvo odbio zahtjev zračne luke, a ranije ove godine preporučio je da Alexander odobri projekt ako se naprave promjene.

Financijska potpora stanovnicima pogođenima bukom

Vladin izvor rekao je da će Gatwick ponuditi lokalnim stanovnicima pogođenima dodatnom bukom financijsku potporu.

“Ministar prometa odobrio je proširenje Gatwicka. S obzirom na ograničenja kapaciteta koja koče poslovanje, trgovinu i turizam, ovo je očigledan potez za rast”, rekao je vladin izvor.

“Svako proširenje zračne luke mora se provesti u skladu s našim obvezama u vezi klimatskih promjena i ispunjavati stroge ekološke zahtjeve.“

Ministar prometa u sjeni Richard Holden pozdravio je odluku o odobrenju druge piste na Gatwicku.

“Ako se to učini s razumnim mjerama ublažavanja, bit će to ključan korak prema poticanju gospodarskog rasta, poboljšanju povezanosti i jačanju položaja Britanije na globalnoj sceni. Ali budimo jasni, ova je odluka trebala biti donesena prije nekoliko mjeseci”, rekao je.