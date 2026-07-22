Svjetsko prvenstvo donijelo je ovom servisu rekordnih 2,8 milijuna novih pretplatnika

Prvi mjesec natjecanja na Svjetskom prvenstvu potaknuo je rekordnih 2,8 milijuna ljudi da se pretplate na FOX One, streaming servis koji ima ekskluzivna prava za prijenos turnira na engleskom jeziku, prema novim podacima tvrtke Antenna, specijalizirane za istraživanje tržišta streaminga.

Prema njihovim podacima, FOX One je samo u lipnju dobio 2,8 milijuna novih pretplatnika, pri čemu nisu uključeni korisnici koji su se prijavili tijekom posljednja tri tjedna turnira.

Samo prvog dana turnira, 11. lipnja, servis je zabilježio 400.000 novih prijava, a čak 93 % svih novih pretplata u lipnju činili su korisnici koji se prvi put pretplaćuju na FOX One.

Rast u lipnju bio je više od 2,5 puta veći od prethodnog mjesečnog rekorda FOX Onea, kada je u siječnju, zahvaljujući prijenosima utakmica NFL Wild Card doigravanja i NFC Championshipa, privukao 1,1 milijun novih pretplatnika.

Način na koji su se korisnici pretplaćivali također se značajno promijenio. 40 % novih korisnika prijavilo se izravno putem FOX-a, dok je udio Amazon Channelsa, koji je od pokretanja servisa prošlog kolovoza pa do svibnja bio glavni kanal za nove pretplate, pao na samo 19 %.

Koliko će se korisnika odjaviti?

S obzirom na to da je Svjetsko prvenstvo završilo, Antenna upozorava da bi servis mogao zabilježiti značajan pad broja pretplatnika. Vjerojatno će dio novih korisnika ostati zbog prijenosa NFL utakmica za koje FOX ima prava, no prvu utakmicu nove sezone FOX će prenositi tek 15. studenoga, kada će se u Njemačkoj sastati New England Patriotsi i Detroit Lionsi. FOX će također prenositi utakmicu Philadelphia Eaglesa i Dallas Cowboysa na Dan zahvalnosti, odabrane utakmice Wild Card runde, jednu utakmicu divizijskog doigravanja te NFC Championship.

Ključni čimbenik

Ekskluzivna prava za prijenos muškog Svjetskog prvenstva na engleskom jeziku držao je FOX, koji je za njih platio 485 milijuna dolara. Gledatelji linearne televizije utakmice su mogli pratiti putem glavne FOX televizijske mreže (besplatnog zemaljskog kanala), sportskog kabelskog kanala FS1 ili putem streaming servisa FOX One.

Utakmica otvaranja između Meksika i Južne Afrike privukla je više od 1,2 milijarde gledatelja diljem svijeta, uključujući 6,3 milijuna gledatelja na FOX-ovim kanalima, čime je postala najgledaniji prijenos utakmice otvaranja Svjetskog prvenstva u povijesti američke televizije. Procjenjuje se da je finale između Španjolske i Argentine pratilo oko 2 milijuna gledatelja, iako konačni podaci još nisu objavljeni.

Zanimljiva činjenica

Prema podacima tvrtke Nielsen, 9.722 osobe pogledale su svih 48 utakmica prve faze Svjetskog prvenstva na FOX-u i FS1. Budući da turnir ukupno sadrži 104 utakmice, Nielsen još nije objavio koliko je gledatelja uspjelo pratiti baš svaku od njih.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo izazvalo je kontroverze kao prvo na kojem su uvedene obvezne „pauze za hidrataciju”. Nakon izrazito vrućeg FIFA Svjetskog klupskog prvenstva 2025. u SAD-u, tijekom kojeg su temperature prelazile 38 °C (100 °F), FIFA je uvela obvezne trominutne stanke na polovici svakog poluvremena.

Te su pauze kritizirane jer prekidaju ritam igre za igrače i gledatelje, a tijekom prekida televizijski prijenos prelazio je na reklame. Oglasi su mogli početi 20 sekundi nakon sučevog zvižduka, a morali su završiti 30 sekundi prije nastavka igre, što je omogućilo emitiranje osam dodatnih reklamnih spotova od po 30 sekundi tijekom svake utakmice.

Prema pisanju BBC Sporta, prosječna cijena reklamnog spota od 30 sekundi tijekom Svjetskog prvenstva na FOX Sportsu iznosila je između 200.000 i 300.000 američkih dolara, dok je tijekom utakmica reprezentacije SAD-a i završnice turnira dosezala čak 750.000 dolara.

Točno, 250 milijuna dolara – toliko je, prema procjenama, u Sjedinjenim Državama ostvareno prihoda od oglasa emitiranih tijekom pauza za hidrataciju.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalni članak)