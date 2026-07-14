TikTok tuguje zbog ispadanja Erlinga Haalanda. Ovo su najbolji memovi i oproštajne poruke

Norveški napadač postao je jedno od najvećih otkrića Svjetskog prvenstva 2026. i globalna zvijezda TikToka. Nakon ispadanja Norveške, društvene mreže preplavili su memovi i oproštajne objave posvećene igraču koji je obilježio turnir.

Na TikToku se ispadanje Erlinga Haalanda sa Svjetskog prvenstva 2026. doživljava kao kraj jedne ere.

Dvadesetpetogodišnji norveški napadač prometnuo se u jedno od najvećih lica Svjetskog prvenstva 2026. Njegova popularnost na TikToku eksplodirala je, a mrežu su preplavili memovi, kreativne video montaže i ilustracije inspirirane Haalandom.

Norveška je kao autsajder osvojila simpatije publike, a Erling Haaland igrama i karizmom postao je jedno od zaštitnih lica turnira. Za mnoge je upravo on bio razlog zbog kojeg su nastavili pratiti Svjetsko prvenstvo, stvarajući pritom novu generaciju nogometnih obožavatelja.

I’m cracking up at the comments 🤣😭 pic.twitter.com/EScYEd6BvG — Kam ✨ (@PatsKam) July 13, 2026

Poraz Norveške od Engleske u četvrtfinalu izazvao je val nostalgije na TikToku, gdje korisnici žale što je završila i era viralnih objava posvećenih Erlingu Haalandu.

Haalandovi impresivni nastupi – sedam pogodaka u četiri utakmice i povijesni plasman Norveške u četvrtfinale Svjetskog prvenstva – privukli su golemu pozornost, no upravo su njegova karizma i osebujna osobnost od njega stvorili globalnu zvijezdu izvan nogometnih terena.

The viral Erling Haaland memes…..



© rudy_willingham pic.twitter.com/1OUQNKG4Y0 — Sarahh (@Sarahhuniverse) July 10, 2026

Njegova karizma nije ostala ograničena na travnjak. Haaland se pokazao kao rođena zvijezda društvenih mreža, spremno prihvaćajući memove o sebi i nerijetko ih dodatno potičući humorom i autoironijom.

I'm not into soccer but this guy is so hilarious.. i can't stand it 😂 pic.twitter.com/rdOJatVBF2 — Shayy🧃 (@shayy_lior) July 8, 2026

U čast njegova nezaboravnog nastupa na Svjetskom prvenstvu 2026., donosimo neke od najboljih memova inspiriranih Erlingom Haalandom.

Haaland i Bellingham: “Najviralnije rivalstvo” prvenstva

Prije nego što je Norveška izgubila od Engleske, Haalandovo dobro poznato prijateljstvo s engleskim veznjakom Judeom Bellinghamom postalo je nepresušan izvor memova na TikToku i drugim društvenim mrežama. Njihov odnos inspirirao je tisuće šaljivih objava, montaža pa čak i fan fiction priča, dok je među dijelom internetske zajednice zavladala prava “fujoshi” groznica – izraz koji opisuje obožavatelje izmišljenih romantičnih odnosa između muških likova.

Haaland i Bellingham bili su suigrači u Borussiji Dortmund, gdje su izgradili blizak odnos. Njihovo prijateljstvo kasnije je postalo omiljena tema navijača i društvenih mreža, koje su ga pretvorile u jedan od najviralnijih motiva ovog Svjetskog prvenstva.

Haaland and Bellingham all game https://t.co/kgDTbOnGGe — autist (@litteralyme0) July 11, 2026

Lamentation (flipped, detail), by Gerard David, 1515-23, 📸 by Roberto Schmidt pic.twitter.com/SjijyHBCkp — ArtButMakeItSports (@ArtButSports) July 12, 2026

Iako su obojica u vezama sa ženama, njihove prisne fotografije i prijateljsko ponašanje raspirili su maštu korisnika društvenih mreža. Obožavatelji su, inspirirani filmovima i internetskom kulturom poput Challengersa i popularnog mema Heated Rivalry, počeli stvarati bezbrojne šale, montaže i fan fiction priče o dvojcu.

Jude and Haaland when they see each other again pic.twitter.com/SrM5hFpZeM — sage is killing herself (@iluvhaaland) July 6, 2026

Haaland kao moderni Viking

Snimke 195 centimetara visokog Haalanda kako nezaustavljivo juri terenom i silovitim udarcima postiže pogotke inspirirale su brojne kreatore sadržaja da ga prikažu kao modernog vikinga. Na TikToku i drugim društvenim mrežama pojavili su se deseci montaža u kojima je norveški napadač prikazan kao legendarni ratnik sa sjevera – s oklopom, sjekirom i brodovima Vikinga, kao simbol snage, neustrašivosti i nordijskog nasljeđa.

AI generirana snimka zavarala milijune korisnika

Među brojnim autentičnim snimkama na kojima Haaland pokazuje smisao za humor našao se i jedan od najgledanijih videa, koji se na kraju pokazao kao djelo umjetne inteligencije.

cannot stop rewatching Erling Haaland getting spooked by his reflection

visceral, primal pic.twitter.com/FEWQNb1Jbn — sascha (@SaschaAmato) June 30, 2026

Snimka je zapravo nastala iz humorističnog skeča kineskog komičara Jina Longa na TikToku, a zatim je uz pomoć generativne umjetne inteligencije njegovo lice zamijenjeno Haalandovim.

Mnogi korisnici društvenih mreža povjerovali su da je riječ o autentičnoj snimci pa su mislili da se Haaland doista prepao vlastitog odraza, ne shvaćajući da je video u potpunosti nastao uz pomoć umjetne inteligencije.

Erling Haaland did NOT get scared of his own reflection. 😅



That viral clip is AI generated.



The rumor started on Chinese social media, where Haaland has become a fan favorite after speaking Chinese in a herbal drink advertisement.#Haaland #AI #Football #FIFAWorldCup… — Fifa World © 2026 (@Waleedahmdd) June 30, 2026

Sveukupno, Haalandova reputacija sportaša koji poštuje protivnike, pozitivan stav i karizmatična pojava učvrstili su njegov status jedne od najvećih zvijezda društvenih mreža tijekom Svjetskog prvenstva 2026.

Za njegove obožavatelje poraz Norveške od Engleske bio je veliko razočaranje. Reprezentacija je propustila nekoliko dobrih prilika, Haaland nije uspio postići pogodak, a utakmicu je završio na klupi nakon što ga je izbornik zbog iscrpljenosti zamijenio u završnici susreta.

Iako je Norveška ispala iz natjecanja, reprezentacija je dogurala znatno dalje nego što je većina analitičara i navijača očekivala.

Haalandovoj vojsci obožavatelja na TikToku sada preostaje čekati Svjetsko prvenstvo 2030., kada bi norveški napadač mogao dobiti novu priliku za još jedan veliki sportski, ali i internetski uzlet.

Dani DI Placido, suradnik Forbesa (link na originalan članak)