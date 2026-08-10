Tokio je dopustio kratke hlače na poslu. Žene tvrde da su muške dlakave noge oblik uznemiravanja

Tokijska gradska uprava zbog klimatskih promjena potiče zaposlenike na ležernije odijevanje, no nova pravila izazvala su neočekivanu društvenu raspravu.

Japan ovog ljeta ne dijele samo rekordne vrućine, nego i rasprava o fenomenu nazvanom sunehara – spoju riječi sune (potkoljenica) i hara (uznemiravanje), koji opisuje nelagodu dijela žena zbog prizora muških dlakavih nogu.

Povod je bila odluka gradske uprave Tokija da u travnju proširi program Cool Biz, kojim zaposlenike potiče na ležernije odijevanje kako bi se lakše nosili s temperaturama koje sve češće prelaze 40 Celzijevih stupnjeva.

Gradske vlasti zaposlenicima su preporučile da odustanu od klasičnih odijela, naglašavajući da žele ponuditi više mogućnosti za rad tijekom toplinskih valova, a ne propisivati način odijevanja. Tako se u uredima tokijske gradske uprave, danas više nose majice kratkih rukava, tenisice i kratke hlače.

“Jezivi su i odbojni”

Program Cool Biz nije novost. Uvela ga je još 2005. tadašnja ministrica okoliša, a današnja guvernerka Tokija Yuriko Koike, kako bi se smanjila potrošnja energije za klimatizaciju.

Takvu promjenu mnogi pozdravljaju, a maloprodajni div Uniqlo već je proširio ponudu odjeće namijenjene programu Cool Biz. Neki smatraju da je ležerniji dress code ublažio i hijerarhijske razlike u uredima.

No dio Japanki nije oduševljen. U anketi televizije Abema mnoge su izjavile da su im sredovječni muškarci u kratkim hlačama kimoi – “jezivi” ili “odbojni”.

“Ne želim gledati dlakave noge starijih muškaraca”, rekla je jedna ispitanica, dok je druga prizor opisala kao “vrlo neugodan”. Neke su ga čak nazvale oblikom vizualnog uznemiravanja, zbog čega je nastao izraz sunehara, piše Le Monde.

Isti kriteriji za sve

Istraživanje klinike Gorilla Clinic pokazalo je da se 53,5 posto ispitanika, većinom žena, protivi nošenju kratkih hlača na poslu. Posljedica je neočekivan rast potražnje za laserskim uklanjanjem dlačica.

Još je 2020. portal Goo proveo istraživanje o navikama muškaraca koje ženama najviše smetaju tijekom ljeta. Na vrhu popisa našle su se bradavice koje se naziru ispod košulje, što su neke ispitanice također usporedile sa seksualnim uznemiravanjem. Slijedili su znojne i pripijene košulje, jaki parfemi, sandale s čarapama, izraženi trbuh, potkošulje i – dlakave noge.

Dok dio muškaraca smatra da žene pretjeruju, profesorica Atsuko Tamada sa Sveučilišta Chubu upozorava da se od žena desetljećima očekuje znatno više kada je riječ o izgledu. Redovito uklanjaju dlačice, njeguju kožu, nose šminku i ulažu vrijeme i novac kako bi zadovoljile društvene standarde.

“Ako će kratke hlače i sandale postati uobičajena poslovna odjeća za muškarce, onda bi i na njih trebali vrijediti isti estetski kriteriji”, smatra Tamada.