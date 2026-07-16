Triglav stekao 49% udjela u Arsano Medical Group od Provectus Capital Partnersa

Provectus Capital Partners potpisao je ugovor prema kojem će Zavarovalnica Triglav, matično društvo Grupe Triglav, steći 49% udjela u Arsano Medical Group Croatia. Nakon zaključenja transakcije, Provectus će ostati većinski vlasnik Grupe, a zajedno s Triglavom nastaviti podržavati njezin dugoročni rast i razvoj. Zaključenje transakcije podliježe uobičajenim uvjetima, uključujući odobrenje nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.

Triglav je jedna od vodećih osigurateljnih i financijskih grupacija u jugoistočnoj Europi, sa strateškim fokusom na razvoj zdravstvenog osiguranja. Partnerstvo Provectusa i Triglava objedinjuje komplementarna znanja i iskustva u izgradnji i razvoju zdravstvenih grupacija, zdravstvenom osiguranju i upravljanju zdravstvenom skrbi te stvara dodatne mogućnosti za daljnji razvoj Arsana. Zajednička dugoročna ambicija oba vlasnika je nastaviti ulagati u kliničku izvrsnost, inovacije i digitalizaciju, povećavati dostupnost visokokvalitetnih zdravstvenih usluga te doprinositi daljnjem razvoju privatnog zdravstva u Hrvatskoj.

Provectus je investirao u Polikliniku Aviva u rujnu 2021. godine s ambicijom izgradnje vodeće privatne zdravstvene grupacije u Hrvatskoj, u partnerstvu s vrhunskim medicinskim stručnjacima i kroz povezivanje komplementarnih zdravstvenih ustanova. Od tada je Arsano Medical Group izrastao u diverzificiranu zdravstvenu grupaciju koja danas okuplja sedam poliklinika i specijalnih bolnica iz različitih područja medicine. Tijekom Provectusova vlasništva, prihodi Grupe porasli su s 3 milijuna eura na približno 30 milijuna eura kroz kombinaciju akvizicija i organskog rasta, a Grupa danas zapošljava više od 430 stručnjaka.

“Tijekom proteklih nekoliko godina Arsano Medical Group pokazao je sposobnost uspješnog povezivanja izvrsnosti u pružanju zdravstvenih usluga s poduzetničkom dinamikom. Zadovoljstvo nam je postati suvlasnikom Grupe i zajedno s našim partnerima, investicijskim društvom Provectus Capital Partners i menadžmentom Arsano Medical Group, podržati njezin daljnji rast te doprinijeti stvaranju novih prilika za razvoj visokokvalitetnih privatnih zdravstvenih usluga na dobrobit pacijenata i osiguranika. Zajedno donosimo komplementarna znanja, iskustvo i resurse koji predstavljaju snažan temelj za ostvarenje tih ciljeva i stvaranje dodatne vrijednosti”, izjavio je Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav.

“Fragmentirano tržište privatnog zdravstva u Hrvatskoj predstavljalo je priliku za izgradnju vodeće zdravstvene grupacije kroz discipliniranu provedbu buy-and-build strategije u partnerstvu s iznimnim osnivačima, medicinskim stručnjacima i menadžmentom. Napredak ostvaren tijekom proteklih pet godina potvrdio je našu investicijsku tezu i postavio snažne temelje za nastavak rasta. Ova transakcija predstavlja važnu prekretnicu na tom putu i označava početak nove faze razvoja Arsano Medical Group. Triglav je izvrstan partner čija znanja i iskustvo nadopunjuju sposobnosti razvijene unutar Grupe i s kojim ćemo, kao većinski vlasnik, nastaviti podržavati dugoročni rast Grupe”, rekao je Igor Čičak, glavni partner i CEO Provectus Capital Partnersa.

“Tijekom proteklih pet godina Arsano Medical Group izrastao je iz jedne poliklinike u vodeću privatnu zdravstvenu grupaciju u Hrvatskoj, ostajući pritom usmjeren na ono što je najvažnije: pružanje visokokvalitetne zdravstvene skrbi našim pacijentima. Ostvareni napredak rezultat je predanosti naših medicinskih stručnjaka i zaposlenika te podrške Provectusa kao dugoročnog partnera. Zadovoljstvo nam je poželjeti dobrodošlicu Triglavu kao novom suvlasniku i vjerujemo da će iskustvo i znanja koja donosi dodatno doprinijeti razvoju Arsana. Zajedno s Provectusom i Triglavom nastavit ćemo ulagati u naše zaposlenike, medicinsku izvrsnost i kvalitetu zdravstvene skrbi koju pružamo našim pacijentima”, dodao je Boris Rivić, predsjednik Uprave Arsano Medical Group.