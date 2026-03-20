Trump dobiva najveću zlatnu kovanicu u povijesti, otkriveno koliko će biti velika

Kovanica od 24-karatnog zlata s Trumpovim likom izazvala je kritike zbog mogućeg kršenja zakona koji zabranjuje prikaz živućih predsjednika na novcu.

Američko Povjerenstvo za likovne umjetnosti u četvrtak je odobrilo dizajn prigodne kovanice povodom 250. obljetnice Sjedinjenih Država, na kojoj se nalazi lik predsjednika Donalda Trumpa. Odluka nije iznenadila jer povjerenstvo čine isključivo članovi koje je imenovao sam predsjednik. Kritičari pritom upozoravaju na savezni zakon koji zabranjuje prikazivanje živućih predsjednika na američkom novcu.

Nakon odobrenja, Američka kovnica novca može započeti proizvodnju zlatne kovanice od 24 karata. Na jednoj strani nalazit će se motiv orla, dok će na drugoj biti prikazan Trump kako stoji za stolom, nagnut prema naprijed i oslonjen na stisnute šake.

Dizajn kovanice prihvaćen je jednoglasno. Prema pisanju The Washington Posta, više članova povjerenstva zalagalo se da kovanica bude što većih dimenzija. List pritom navodi izjave Chamberlaina Harrisa, Trumpova izvršnog asistenta, i Jamesa McCreryja II., koji je sudjelovao kao prvi arhitekt na projektu nove plesne dvorane u Bijeloj kući.

Harris je ocijenio kako Trump na prikazu izgleda “vrlo snažno i vrlo čvrsto”, dodajući da je takav motiv “prikladan” za prigodnu kovanicu.

Samo kraljevi i diktatori

S druge strane, Megan Sullivan, vršiteljica dužnosti voditeljice Ureda za upravljanje dizajnom u Američkoj kovnici novca, istaknula je da ministar financija Scott Bessent ima ovlasti odobriti kovanje i izdavanje određenih kovanica. Kako prenosi The Wall Street Journal, Sullivan je naglasila i da još nisu donesene konačne odluke o veličini ni nominalnoj vrijednosti ove zlatne kovanice.

Najglasniji kritičar projekta je Donald Scarinci, vršitelj dužnosti predsjednika Savjetodavnog odbora za kovanice građana. On je na sastanku prošlog mjeseca upozorio: “Samo države kojima vladaju kraljevi ili diktatori prikazuju lik svog aktualnog vladara na kovanicama.” Podsjetio je i da je George Washington tijekom svog predsjedničkog mandata odbio prijedloge da se njegov lik stavi na američki novac.

Na pitanje može li takva kovanica uopće biti zakonito izdana, odgovor je — može, ali uz određene kontroverze. Postoje dva zakonska okvira koji tehnički omogućuju ministru financija i Ministarstvu financija da odobre kovanje. Scarinci je to nazvao pravnom “rupom” koja omogućuje zaobilaženje Kongresa, uz upozorenje: “Oni svakako mogu izraditi kovanicu bez našeg pregleda. Ali to bi bila nezakonita kovanica.”

Triput veća od standardne kovanice

U međuvremenu, razmatra se i sama veličina kovanice. Američka kovnica razmišlja o formatu većem od standardne zlatne kovanice od jedne unce, čiji je promjer oko 3,3 centimetra. Prema navodima Associated Pressa, razmatra se dizajn veličine najveće postojeće kovanice kovnice, promjera oko 7,5 centimatara. Za usporedbu, američki četvrt dolara ima promjer od 2,4 centimetra inča, dok kovanica od jednog dolara ima promjer od 2,6 centrimetra.

Ova odluka dodatno potvrđuje Trumpovu sklonost zlatu. Nedugo nakon početka svog drugog mandata, u Ovalni ured uvedeni su brojni zlatni ukrasi i detalji. Također, vizualizacije njegove nove plesne dvorane u Bijeloj kući, procijenjene na 400 milijuna dolara, prikazuju raskošan, pozlaćen interijer s kasetiranim stropovima i velikim lučnim prozorima.

Antonio Pegueno, novinar Forbesa (link na originalan članal)