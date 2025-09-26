Trump najavio 100 postotne carine na brendirane lijekove, ali otkrio i kako ih jednostavno izbjeći

Američki predsjednik istaknuo je u objavi na Truth Socialu da će tvrtke koje grade ili će započeti gradnju pogona u SAD-u biti izuzete od carina.

Donald Trump izjavio je da će SAD uvesti 100-postotne carine na uvoz brendiranih ili patentiranih farmaceutskih proizvoda od 1. listopada, osim ako tvrtka nije započela gradnju pogona u Americi.

Ovu je odluku američki predsjednik objavio u četvrtak na Truth Socialu, a odnosila bi se samo na brendirane, a ne i na generičke lijekove, koji čine mali udio uvoza u SAD.

“Počevši od 1. listopada 2025., uvest ćemo carinu od 100 posto na bilo koji brendirani ili patentirani farmaceutski proizvod, osim ako tvrtka NE GRADI svoj farmaceutski proizvodni pogon u Americi”, napisao je Trump.

To će se, dodao je, “definirati kao ‘otvaranje gradilišta’ i/ili ‘gradnja u tijeku’. Dakle, neće biti carina na te farmaceutske proizvode ako je gradnja započela.

Velikani se već pripremili

Farmaceutska industrija bila je izuzeta iz takozvanih recipročnih carina koje je Trump najavio u travnju, ali je bila podložna carinama koje je Bijela kuća od tada dogovorila s pojedinim državama i EU.

EU je s Trumpom dogovorio gornju granicu američkih carina od 15 posto, uključujući klauzulu o “nekumuliranju”, koju je Bruxelles shvatio kao primjenjivu i na farmaceutski sektor. Trump nije pojasnio namjerava li prekršiti taj dogovor, piše Financial Times.

Švicarska, koja nije članica EU-a, dogovorila je u kolovozu visoku carinu od 39 posto sa SAD-om, ali su farmaceutski proizvodi bili izuzeti od te mjere.

Kako bi pridobili naklonost Bijele kuće i izbjegli potencijalne carine, nekoliko velikih farmaceutskih tvrtki – uključujući londonske AstraZenecu i GSK, kao i švicarske grupe Novartis i Roche – posljednjih su mjeseci najavile planove za ulaganja u SAD ili započele izgradnju pogona.

Umjerena reakcija na burzi

Trumpov najnoviji potez izazvao je umjerenu reakciju ulagača u petak: dionice AstraZenece pale su za 1,4 posto, a Rochea za jedan posto. Najveći “gubitnici” su Galderma (pad 1,6%), Zealand Pharma (pad 2%) i Novo Nordisk (pad 1,4%).

Međutim, stratezi JP Morgana umanjili su potencijalni utjecaj novih carina na farmaceutski sektor.

“Potencijalnu carinu od 100 posto biti će moguće izbjeći izgradnjom proizvodnih kapaciteta u SAD-u”, naveli su. “I premda i dalje postoji niz nepoznanica vezanih uz sinoćnju objavu … i dalje procjenjujemo da je ukupni utjecaj carina na sektor velikih kompanija vrlo upravljiv”, javlja CNBC.

Na meti i namještaj i teški kamioni

Trump je u četvrtak je najavio široke carine na razne kućanske proizvode, uključujući uvezene kuhinjske elemente i određene vrste namještaja – što bi moglo dodatno povećati troškove u kategoriji čije su cijene posljednjih mjeseci već snažno porasle.

„Od 1. listopada 2025. uvest ćemo 50% carinu na sve kuhinjske elemente, kupaonske ormariće i povezane proizvode. Osim toga, naplaćivat ćemo 30% carinu na tapecirani namještaj,” napisao je američki predsjednik u objavi na Truth Socialu.

Najavio je i carinu od 25 posto na teške kamione uvezene u Sjedinjene Države, trgovinsku nametninu osmišljenu kako bi se izjednačili uvjeti za američku industriju proizvodnje kamiona, koja je neprestano pogođena sve većim carinama Bijele kuće.