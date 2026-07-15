Trump nakon višestrukih pokušaja odgode isplatio E. Jean Carroll 5,6 milijuna dolara odštete zbog klevete

Više od 5 milijuna dolara koje je predsjednik Donald Trump dugovao spisateljici E. Jean Carroll isplaćeno je u ponedjeljak, pokazuju sudski podnesci, nakon što je Trump bezuspješno i opetovano osporavao presudu porote kojom je proglašen odgovornim za klevetu i seksualni napad te pokušavao odgoditi isplatu.

Prema sudskom podnesku, Carroll i njezinim odvjetnicima u ponedjeljak je isplaćeno ukupno 5.625.005,48 dolara, nakon što je savezni sudac odbio Trumpov zahtjev za daljnjom odgodom isplate.

Porota je 2023. godine naložila Trumpu da Carroll isplati 5 milijuna dolara, uz kamate koje su se od tada obračunale, zaključivši da ju je seksualno napao tijekom 1990-ih te da ju je potom oklevetao nakon što je javno iznijela optužbe.

Isplata je godinama bila odgođena jer je Trump pokušavao osporiti presudu žalbama, no žalbeni sud je više puta odbacio njegove argumente, a Vrhovni sud SAD-a odbio je razmatrati slučaj.

Odugovlači godinama

Nakon što je Vrhovni sud odbio preuzeti predmet, Carrollini odvjetnici obavijestili su sud da Trump i dalje pokušava odgoditi isplatu, tvrdeći da predsjednik razmatra podnošenje zahtjeva Vrhovnom sudu da preispita svoju odluku – što taj sud prihvaća samo u iznimno rijetkim slučajevima.

Sudac Lewis A. Kaplan prošloga je tjedna odbio zahtjev za odgodom izvršenja presude, istaknuvši da Trump „već godinama odugovlači ovaj postupak“. Žalbeni sud također je odbacio posljednji Trumpov pokušaj da zaustavi isplatu, iako će sredstva ostati na Carrollinu računu i neće se trošiti dok Trump od Vrhovnog suda traži preispitivanje odluke.

Carrollina odvjetnica Roberta Kaplan izjavila je kako joj je „drago izvijestiti da je [Carroll] primila odštetu koju joj je dosudila porota“, dok je Trumpov pravni tim cijeli postupak nazvao „podvalom“ te poručio da će predsjednik „nastaviti pobjeđivati u borbi protiv liberalnog pravosudnog progona“. Trump i dalje može pokušati zatražiti od Vrhovnog suda da preispita svoju odluku da ne razmatra slučaj, no malo je vjerojatno da će suci promijeniti mišljenje. „Uspješni zahtjevi za preispitivanje iznimno su rijetki“, napisao je sudac Kaplan u odluci kojom je naložio isplatu sredstava.

Koliko Trump još duguje E. Jean Carroll?

Porota je u zasebnom postupku zbog klevete također naložila predsjedniku da Carroll isplati 83,3 milijuna dolara, uz pripadajuće kamate. Taj iznos još nije isplaćen jer je Trump i dalje u postupku žalbe na presudu. Njegovi odvjetnici najavili su da namjeravaju zatražiti od Vrhovnog suda da razmotri i taj drugi slučaj, nakon što je žalbeni sud odbio poništiti presudu vrijednu više od 80 milijuna dolara, no takav zahtjev još nije službeno podnesen.

Prema procjeni časopisa Forbes, Trumpovo neto bogatstvo u utorak ujutro iznosilo je 6,3 milijarde dolara, što znači da isplaćenih 5,6 milijuna dolara Carroll predstavlja tek neznatan dio njegova ukupnog bogatstva.

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link na originalni članak)