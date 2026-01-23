Trump pokreće tužbu protiv JPMorgana. Traži najmanje pet milijardi dolara odštete

Američki predsjednik tvrdi da mu je banka iz političkih razloga ukinula račune nakon 6. siječnja 2021. te da je njega i članove obitelji stavila na crnu listu.

Donald Trump u četvrtak je tužio JPMorgan Chase i njegova direktora Jamieja Dimona zbog tvrdnji da je banka ukinula njegove bankovne račune nakon napada na Kapitol 6. siječnja, prema navodima više medija, tražeći od banke najmanje pet milijardi dolara. JPMorgan je u priopćenju poručio da tužba “nema nikakvu osnovu”, dodavši da ne zatvara račune iz političkih ili vjerskih razloga, već ih zatvara “kada predstavljaju pravni ili regulatorni rizik za kompaniju”.

“Žao nam je što to moramo činiti, ali nas na to često obvezuju pravila i regulatorna očekivanja”, dodala su iz banke.

U predsjednikovoj tužbi, podnesenoj državnom sudu na Floridi, tvrdi se da je JPMorgan Trumpu uskratio bankarske usluge iz političkih razloga, pozivajući se na zakon savezne države Floride koji zabranjuje zajmodavcima prekid suradnje s osobom ili tvrtkom “na temelju njihovih političkih stavova, govora ili pripadnosti”, izvijestio je Bloomberg.

U tužbi se također navodi da su JPMorgan i Dimon “nezakonito i neopravdano” objavili Trumpovo ime, imena članova njegove obitelji i Trump Organization na crnoj listi navodno dostupnoj reguliranim bankama, a koja se sastoji od osoba i tvrtki koje ne ispunjavaju bankarska pravila, prema Fox Newsu.

Bankovni računi koje su držali Trump i njegove poslovne tvrtke zatvoreni su nekoliko mjeseci nakon napada na Kapitol 6. siječnja, za koji je Trump optužen da ga je potaknuo, što je dovelo do toga da su brojne kompanije prekinule političke donacije.

Koga je još Trump tužio?

Trump Organization i Eric Trump, predsjednikov drugi sin, prošle su godine tužili Capital One zbog “debankinga”, optužujući tu banku da im je uskratila financijske usluge zbog “političkih i društvenih motiva te neosnovanih, ‘woke’ uvjerenja Capital Onea”. Taj je slučaj još uvijek u tijeku. Trump je također optužio Bank of America za politički motivirano uskraćivanje bankarskih usluga, no protiv te banke nije podnio formalnu tužbu.



Trump je prošlog tjedna u objavi na društvenoj mreži Truth Social najavio da namjerava tužiti Dimona i JPMorgan. Odnos između predsjednika i Dimona mijenjao se od 6. siječnja 2021., kada se Dimon suprotstavio Trumpovu poricanju rezultata predsjedničkih izbora 2020. i osudio nasilje na Kapitolu. Godine 2024. Dimon je iznenađujuće pohvalio Trumpa na Svjetskom gospodarskom forumu, rekavši da je predsjednik “djelomično bio u pravu oko NATO-a, djelomično u pravu oko imigracije”, dodavši: “Gospodarstvo je prilično dobro raslo.” Nagađalo se da je Dimon jedan od Trumpovih kandidata za ministra financija, no Trump je te godine odbacio tu ideju, a učinio je to ponovno i prošlog tjedna, rekavši da ministar financija Scott Bessent “odlično obavlja posao”.

Meta i Twitter su se nagodili

JPMorgan Chase bio je jedna od nekoliko kompanija koje su prekinule veze s Trumpom nakon 6. siječnja. Google, Microsoft i Meta (tada Facebook) obustavili su političku potrošnju nakon pobune. Meta je, poput Twittera, također suspendirala Trumpa sa svoje platforme, što je kasnije dovelo do toga da su se te kompanije s američkim predsjednikom nagodile 2025. godine, u iznosima od 25 milijuna, odnosno 10 milijuna dolara. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America i Wells Fargo također su obustavili političke donacije putem svojih političkih akcijskih odbora (PAC-ova) nakon 6. siječnja.

Antonio Pegueño, novinar Forbesa