Trump ponovno leti katarskim zrakoplovom nakon odlaska iz Turske starim Air Force Oneom

Predsjednik Donald Trump nakratko je odustao od novog VIP zrakoplova koji je SAD-u darovao Katar te je iz Ankare u Turskoj do Mildenhalla u Ujedinjenom Kraljevstvu letio starim Air Force Oneom, prije nego što se ponovno ukrcao u novi zrakoplov za povratak u Zrakoplovnu bazu Andrews. Taj je potez potaknuo pitanja o sigurnosnim značajkama letjelice usred obnovljenog sukoba s Iranom.

Trump je iz Ankare poletio starim Air Force Oneom, iako je u Tursku stigao Boeingom 747 koji je Katar prošle godine darovao Sjedinjenim Državama.

Trump je novinarima u Turskoj, kao i u objavi na društvenoj mreži Truth Social, rekao da se kući vraća starim zrakoplovom zato što je katarski Boeing bio upućen u RAF Mildenhall, američku zračnu bazu u Suffolku u Engleskoj, te u još „dvije ili tri” baze u Europi kako bi pripadnici vojske mogli razgledati letjelicu. Zaustavljanje u Engleskoj opisao je kao „kratko putovanje”.

Prema pisanju New York Timesa, Trumpov odlazak iz Ankare – gdje je sudjelovao na summitu NATO-a – organiziran je ubrzano, a putnicima je prije polijetanja naloženo da spuste zastore na prozorima.

Stari predsjednički zrakoplov sletio je u RAF Mildenhall, bazu u kojoj se nalaze i zrakoplovi američkog ratnog zrakoplovstva, nakon čega je Trump ponovno prešao u novi zrakoplov za posljednju dionicu puta prema Washingtonu.

Putovanje u Ankaru bilo je prvo međunarodno putovanje predsjednika Trumpa u katarskom zrakoplovu.

Trumpova administracija prošloga je tjedna ubrzala sigurnosne nadogradnje letjelice – postupak koji inače traje godinama – kako bi mogla početi prevoziti predsjednika, što je izazvalo zabrinutost da zrakoplov možda nema sve potrebne obrambene sustave.

Umirovljeni časnik CIA-e i sigurnosni analitičar televizije MS NOW Marc Polymeropoulos objavio je na platformi X da su „zahtjevi Tajne službe i američkog ratnog zrakoplovstva očito prevagnuli nad Trumpovim projektom taštine”, dodajući da zrakoplov „jednostavno nije spreman za međunarodne letove”.

Forbes je zatražio komentar Bijele kuće.

Što je Trump rekao o mogućim prijetnjama Air Force Oneu iz Irana?

Ranije u srijedu Trumpa je novinar upitao je li promjena zrakoplova povezana s obnovljenim sukobom s Iranom. Predsjednik je odgovorio: „Ja sam broj jedan na iranskoj listi za odstrel.”

Kasnije, tijekom leta iz Ujedinjenog Kraljevstva prema Zračnoj bazi Andrews, ponovno je upitan zna li za „bilo kakvu vjerodostojnu prijetnju Irana Air Force Oneu”. Trump je odgovorio:

„Prijetnja postoji cijelo vrijeme. Ja sam broj jedan na njihovoj listi, prije vas. Ali ako ja odem, idete i vi… Možda ćete jednog dana poželjeti promijeniti profesiju.”

Na početku razgovora s novinarima u zrakoplovu rekao je:

„Bio je dug put do vas. Otprilike tri puta duži nego što smo nekad morali hodati, zar ne? Nadam se da vam se sviđa.”

Preporuka Tajne službe

Prema New York Timesu, odluka o promjeni zrakoplova donesena je na preporuku Tajne službe. Pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa sposobnostima katarskog zrakoplova, list navodi da letjelica nema sve mogućnosti koje posjeduje stariji Air Force One. Istaknuto je da je promjena bila preventivna mjera koju je preporučila Tajna služba, a ne odgovor na neku konkretnu prijetnju iz Irana.

Godine i milijarde

Bivši ministar američkog ratnog zrakoplovstva u administraciji predsjednika Bidena, Frank Kendall, izjavio je prošloga tjedna za MS NOW kako je vjerojatno da su uobičajeni sigurnosni standardi za Air Force One u ovom slučaju ublaženi. Naglasio je da su inače potrebne godine i milijarde dolara kako bi se običan zrakoplov pretvorio u predsjednički, te izrazio sumnju posjeduje li letjelica potrebne sustave zapovijedanja i upravljanja, kao i „zaštitne mjere koje Air Force One ima protiv različitih vrsta prijetnji kojima bi zrakoplov mogao biti izložen”.

Neimenovani visoki dužnosnik Trumpove administracije izjavio je za MS NOW da „nije bilo nikakvih prečaca” u osiguravanju zrakoplova te da je „prošao iste sigurnosne protokole kao i svaki Air Force One, u skladu sa standardima Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA), te je certificiran od FAA-e”.

Glasnogovornik američkog ratnog zrakoplovstva rekao je: „Uvjereni smo da je zrakoplov siguran, zaštićen i opremljen najnaprednijim tehnologijama potrebnima za izvršavanje predsjedničke misije. Kako bismo ubrzali isporuku, prioritet smo dali ključnim operativnim zahtjevima ispred estetskih elemenata.”

Trump je izjavio da će SAD „vjerojatno” ponovno napasti Iran u srijedu navečer, nakon što je ranije tijekom dana rekao da je primirje između Irana i Sjedinjenih Država „završeno” te da su daljnji pregovori između dviju strana „gubitak vremena”.

Dar iz svibnja

Trumpova administracija prihvatila je darovani zrakoplov u svibnju prošle godine, a predsjednik je prošloga tjedna njime prvi put putovao, kada je otputovao u Sjevernu Dakotu na otvorenje Predsjedničke knjižnice Theodorea Roosevelta.

Američko ratno zrakoplovstvo navelo je da je na sigurnosne nadogradnje zrakoplova potrošeno manje od 400 milijuna dolara, iako pojedini stručnjaci procjenjuju da je stvarni trošak bliži milijardi dolara.

Zrakoplov bi trebao služiti kao privremeno rješenje dok Boeing ne dovrši izgradnju dvaju novih predsjedničkih zrakoplova, čija isporuka kasni nekoliko godina.

Dar Katara izazvao je brojne kritike zbog mogućeg sukoba interesa, no Trump tvrdi da je riječ o čistom daru za koji Katar ne očekuje nikakvu protuuslugu. Također je izjavio da namjerava zrakoplov nakon završetka predsjedničkog mandata ustupiti svojoj predsjedničkoj knjižnici u Miamiju, iako nije jasno ima li ovlasti sam odlučiti o njegovoj konačnoj sudbini.

Sara Dorn i Siladitya Ray, Forbes (link na originalni članak)