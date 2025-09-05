Trump potpisao povijesni sporazum s Japanom: niže carine na automobile i najniža moguća stopa na čipove i lijekove

Japan se obvezao uložiti u SAD najmanje 550 milijardi dolara u projekte koje će odabrati američka vlada. Već se zna da će kupiti će 100 zrakoplova od Boeinga, povećati godišnju nabavu američke obrambene opreme “za milijarde dolara” te istražiti novi sporazum o kupnji ukapljenog prirodnog plina iz Aljaske.

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u četvrtak uredbu kojom se uvode niže carine na uvoz japanskih automobila i drugih proizvoda, što je dogovoreno još u srpnju, pružajući određeno olakšanje japanskom izvoznom gospodarstvu.

Formalizacija sporazuma između SAD-a i ključnog azijskog saveznika dolazi nakon mjeseci pregovora te smanjuje neizvjesnost koja je pritiskala golemi japanski automobilski sektor još od srpanjske najave, a potvrđuje i dogovor o 550 milijardi dolara japanskih ulaganja u američke projekte. Niže carine od 15 posto na japanske automobile – umjesto dosadašnjih 27,5 posto – stupit će na snagu sedam dana nakon službene objave uredbe, piše Reuters.

Izvršna uredba također osigurava da se dogovorena 15-postotna carina na japanski uvoz ne zbraja s višim carinama na određene proizvode, poput govedine, dok se stavke koje su dosad bile oporezovane ispod 15 posto posto, prilagođavaju na tu stopu. Ovo se olakšanje primjenjuje retroaktivno od 7. kolovoza. Dodatno, zajamčeno je da nema carina na komercijalne avione i dijelove.

“Konačno”, napisao je na X-u glavni japanski pregovarač Ryosei Akazawa, u znak olakšanja nakon višemjesečnih pregovora tijekom kojih je u SAD putovao čak deset puta. U Washingtonu je izjavio da Japan pozdravlja uredbu kao “dosljednu provedbu sporazuma postignutog 22. srpnja.”

Američki ministar trgovine Howard Lutnick objavio je snimku razgovora s Akazawom u kojoj je poručio da uredba “provodi nevjerojatan, povijesni sporazum”.

Južna Koreja na čekanju

Toyota, koja je upozorila da bi carine mogle srezati njezinu dobit za gotovo 10 milijardi dolara, pohvalila je Trumpove napore u postizanju sporazuma. “Iako je gotovo 80 posto vozila koja Toyota prodaje u SAD-u proizvedeno u Sjevernoj Americi, ovaj okvir donosi prijeko potrebnu jasnoću”, priopćila je kompanija.

SAD je u srpnju pristao sniziti carine na japanske automobile, no vrijeme provedbe bilo je neizvjesno dok Trump nije potpisao uredbu. Suparnički izvoznik Južna Koreja još čeka izvršnu uredbu koja bi pokrila sličan trgovinski dogovor, uključujući spuštanje carina na vozila Hyundaija i Kije s 25 na 15 posto.

Japanski proizvođači automobila zabilježili su u petak blagi rast dionica, dok su južnokorejski lagano pali.

Trumpova uredba navodi da Japan “radi na ubrzanju provedbe povećanja kupovine američke riže za 75 posto… te kupovini američkih poljoprivrednih proizvoda, uključujući kukuruz, soju, gnojiva i bioetanol (uključujući onaj za održivo zrakoplovno gorivo)” ukupne vrijednosti osam milijardi dolara godišnje.

U zasebnoj zajedničkoj izjavi objavljenoj u četvrtak stoji da će Japan kupiti 100 zrakoplova od Boeinga, povećati godišnju nabavu američke obrambene opreme “za milijarde dolara” te istražiti novi sporazum o kupnji ukapljenog prirodnog plina iz Aljaske.

Dogovor također jamči da će Japan, peti najveći trgovinski partner SAD-a, uvijek imati najnižu carinsku stopu na čipove i farmaceutske proizvode od svih sporazuma koje Washington sklopi.

Obostrana trgovina između dviju zemalja dosegla je gotovo 230 milijardi dolara u 2024., pri čemu je Japan ostvario trgovinski suficit od gotovo 70 milijardi dolara.

Ulaganja će se dijeliti pola-pola

Trumpova uredba ujedno potvrđuje da se japanska vlada obvezala uložiti 550 milijardi dolara u SAD-u u projekte koje će odabrati američka vlada. Investicijski paket, koji uključuje kapital, zajmove i jamstva državnih japanskih banaka, dogovoren je u sklopu srpanjskog trgovinskog sporazuma. Memorandum o razumijevanju potpisan u četvrtak navodi da će ulaganja biti usmjerena u ključne sektore poput čipova, metala, farmaceutike, energije i brodogradnje, a trebala bi biti realizirana do siječnja 2029., što se poklapa s krajem Trumpova predsjedničkog mandata.

Prema aranžmanu, slobodni novčani tokovi od ulaganja dijelit će se pola-pola sve dok se ne dosegne određeni iznos, a potom će 90 posto pripasti SAD-u.

Uredba također predviđa da SAD “može izmijeniti ovaj nalog prema potrebi” ako Japan ne ispuni svoje obveze.

Sporazum dolazi uoči ključnog testa za japanskog premijera Shigerua Ishibu, čija će vladajuća stranka u ponedjeljak glasati o tome treba li održati izvanredne unutarstranačke izbore koji bi mogli rezultirati njegovim svrgavanjem. Ishiba je od dolaska na vlast prošle godine izgubio većinu u oba doma parlamenta, a nezadovoljstvo birača raste zbog visokih troškova života, slabe gospodarske aktivnosti i neizvjesnosti izazvane trgovinskim carinama.

Iako bi zaključenje trgovinskog sporazuma moglo poslužiti kao argument za njegov ostanak, analitičari procjenjuju da Ishiba teško može preživjeti otpor u vlastitoj stranci – šanse za njegov pad procjenjuju se na oko 60 posto.