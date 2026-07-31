Trumpova putovnica uskoro dostupna diljem SAD-a: Što treba znati o “Patriot Passportu”

Komemorativna putovnica s Trumpovim potpisom i fotografijom bit će dostupna diljem SAD-a, objavio je State Department, koji je u početku izdavanje ovog posebnog putnog dokumenta ograničio na ured za putovnice u Washingtonu, D.C. Prema navodima Ministarstva vanjskih poslova, od 8. kolovoza bit će dostupno 250.000 komemorativnih putovnica.

Komemorativna putovnica neće zamijeniti standardnu američku putovnicu, koja će i dalje ostati u redovnoj uporabi.

Putovnicu će moći zatražiti osobe koje osobno zakažu termin u Washington Passport Agencyju u Washingtonu, D.C., ili one koje dođu na posebne događaje za podnošenje zahtjeva za komemorativnu putovnicu povodom 250. obljetnice SAD-a, koji će se održavati u odabranim uredima za putovnice.

State Department navodi da će se takvi događaji održavati u 28 ureda za putovnice u nekoliko saveznih država.

Ministarstvo je također najavilo da će biti organizirane i dodatne prilike za podnošenje zahtjeva za komemorativnu putovnicu.

U kojim će saveznim državama biti dostupna?

Uredi koji će nuditi komemorativnu putovnicu nalaze se u saveznim državama Arkansas, Arizona, Kalifornija, Colorado, Connecticut, Georgia, Havaji, Illinois, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Pennsylvania, New Hampshire, New York, Južna Karolina, Teksas, Vermont i Washington. Događaji će se održavati i u Portoriku te u Washingtonu, D.C. Popis ureda i datume događaja moguće je pronaći na službenim stranicama State Departmenta.

Nagađanja o budućnosti

Komemorativna putovnica, na kojoj je prikazan Donald Trump kako sjedi za stolom Resolute Desk u Ovalnom uredu, potaknula je nagađanja na društvenim mrežama, uključujući Reddit, da bi mogla postati nova standardna američka putovnica. Neki korisnici dijelili su savjete osobama koje podnose zahtjev u Washington Passport Agencyju, preporučujući im da zatraže putovnicu velikog formata s 52 stranice, koja i dalje koristi uobičajeni dizajn, ako ne žele da se na njihovoj putovnici nalazi predsjednikova fotografija.

Međutim, čak i nakon proširenja dostupnosti, izdavanje komemorativne putovnice ostat će relativno ograničeno.

Ova putovnica samo je jedan od nekoliko primjera u kojima je Trump nastojao uključiti svoje ime ili lik u službene državne dokumente ili simbole. Početkom godine njegov je portret dodan na propusnice za nacionalne parkove, dok su članovi njegove administracije zagovarali da se njegov lik i potpis nađu na novoj novčanici od 250 američkih dolara. Trumpovo puno ime također je bilo dodano na natpis Centra za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy, no kasnije je uklonjeno nakon što je savezni sudac presudio da se naziv te ustanove može promijeniti jedino uz odobrenje Kongresa.

Antonio Pequeño IV, novinar Forbesa (link na originalni članak)