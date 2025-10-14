Trumpove “tajne” carine zaustavile izvoz iz Europe: “Nitko ne zna što točno trebamo prijaviti”

Europske tvrtke moraju američkim carinskim vlastima dostavljati neviđeno detaljne podatke o podrijetlu, težini i vrijednosti čelika u svakom proizvodu — “do posljednjeg vijka i matice”.

Jedna od najvećih europskih tvrtki za proizvodnju poljoprivredne mehanizacije, Krone, bila je prisiljena zaustaviti izvoz velikih strojeva u Sjedinjene Američke Države zbog, kako tvrdi, “alarmantnih” i javnosti slabo poznatih novih carina, koje pogađaju stotine proizvoda — od igala za pletenje i sušila za kosu do kombajna.

Među proizvodima na popisu čeličnih derivata koji je izrađen u suradnji s američkim proizvođačima, Donald Trump uvodi carine na 407 konkretnih proizvoda, koji obuhvaćaju sve od malih igala za vez, napa i roštilja, do frižidera, perilica posuđa, sušila za kosu, dizala, mostovnih konstrukcija, poljoprivredne opreme i vjetroturbina, piše The Guardian.

To znači da od 18. kolovoza tvrtke poput Kronea i njemačkog građevinskog diva Liebherra moraju američkim carinskim vlastima dostavljati neviđeno detaljne podatke o podrijetlu, težini i vrijednosti čelika u svakom proizvodu — “do posljednjeg vijka i matice”.

“Morate tražiti dokumente od dobavljača, pa od njegova dobavljača, pa od dobavljača njegova dobavljača. To je praktički nemoguće”, rekao je Oliver Richtberg, voditelj odjela za vanjsku trgovinu pri Njemačkom udruženju strojarske industrije (VDMA), jednoj od najutjecajnijih industrijskih organizacija u Europi.

Izvan dogovora s EU

Richtberg je opisao trgovinski sporazum između EU-a i SAD-a, potpisan u srpnju, kao ‘bezvrijedan dokument’.

“Ursula Von der Leyen govori o stabilnosti, ali za našu industriju to je potpuno netočno. Birokratske prepreke su toliko visoke da su neke tvrtke jednostavno prestale izvoziti u SAD“, dodao je.

Krone, koji ima sjedište u Donjoj Saskoj i zapošljava oko 10.000 ljudi, među prvima je osjetio posljedice. Bernard Krone, predsjednik uprave i predstavnik četvrte generacije obitelji, rekao je da su nove carine izvan dogovora s EU-om bile “veliko iznenađenje”, budući da je SAD njegovo drugo najveće tržište, vrijedno 130 milijuna dolara godišnje.

“Dogovor između EU-a i SAD-a potpisan u srpnju nije bio savršen, ali je barem nudio predvidljivost — sve dok nije objavljen popis čeličnih derivata 18. kolovoza. Taj je popis bio vrlo zabrinjavajuć. Nitko nam nije znao reći o čemu se radi — ovise li carine o težini, podrijetlu ili cijeni sirovog čelika?”, rekao je Krone.

Jedna od najvećih europskih tvrtki za proizvodnju poljoprivredne mehanizacije Krone prestala je s isporukama velikih i skupih strojeve u Sjedinjene Države zbog komplicirane carinske dokumentacije

Moguća carina od 200 posto

I dok su svjetski mediji izvještavali o 15-postotnoj carini dogovorenoj između EU-a i SAD-a, posebna lista od 407 proizvoda pretvorila se u noćnu moru za izvoznike, budući da su SAD istodobno donijele nova pravila prema kojima se popis može mijenjati više puta godišnje.

Kako bi mogli izvoziti strojeve u SAD, Krone i svi ostali izvoznici moraju dokazati vrijednost i podrijetlo svakog dijela čelika u svom proizvodu.

No, kako jedan od njihovih najvećih strojeva sadrži i do 18.000 dijelova, to je za Krone postalo golemi izazov. Naime, pogrešno ispunjena dokumentacija može imati ozbiljne financijske posljedice.



Američka logistička tvrtka Flexport navodi da carinske smjernice preporučuju primjenu carine od 200 posto na sve proizvode s popisa čeličnih derivata koji imaju “neispravnu dokumentaciju”, a povrati se zadržavaju dok se dokumenti ne usklade.

Bernard Krone je proteklih sedam tjedana posvetio rješavanju ovog problema. U kolovozu je produžio godišnje odmore radnicima za dodatna dva tjedna, zaustavio izvoz u SAD i privremeno obustavio proizvodnju na pojedinim linijama.

No, unatoč tjednima konzultacija s odvjetnicima u Europi i SAD-u, Krone priznaje da još uvijek nije siguran koje točno dokumente američke carinske vlasti traže.

Šefčovič se požalio Lutnicku

Kako ne bi riskirao slanje velikih i skupih strojeva, poput kosačica i kombajna vrijednih i do 600.000 funti, tvrtka će u narednim tjednima poslati “testni kontejner” manjih strojeva — kosilica, grablji i okretača trave — kako bi provjerila prolazi li dokumentacija.

“Ovaj ili idući tjedan poslat ćemo ih, pa ćemo četiri tjedna kasnije znati jesmo li sve ispravno ispunili. To je prava igra živaca”, rekao je Krone.

Dokumentiranje podrijetla svakog vijka, matice ili čavla kako bi se dokazalo da nije iz Kine postalo je birokratska noćna mora.

Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič izjavio je prošlog tjedna na konferenciji u Dublinu da je nova dokumentacija “iznimno zahtjevna”, te je o tome službeno pisao američkom ministru trgovine Howardu Lutnicku.