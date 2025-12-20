U kojoj se europskoj zemlji najviše troši na božićne darove – tko kupuje igračke, tko nakit, a tko kućanske aparate

Ovogodišnji božićni darovi mogli bi biti skuplji, budući da je godišnja inflacija u europodručju u studenome 2025. porasla na 2,2 posto, u odnosu na 2,1 posto mjesec ranije, prema podacima Eurostata.

Kako se Božić približava, a kupnja darova je u punom jeku, Njemačka će tijekom blagdanske sezone postati najveći potrošač u Europskoj uniji, pokazuju podaci platforme Statista. U 2025. godini očekuje se da će maloprodajna potrošnja u božićnom razdoblju u Njemačkoj dosegnuti oko 85,24 milijarde eura.

Slijedi Francuska s procijenjenih 71,65 milijardi eura, dok se u Italiji očekuje potrošnja veća od 43 milijarde eura. Na razini šire Europe prednjači Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje istraživanje PwC-a projicira rast potrošnje od 3,5 posto u odnosu na 2024., unatoč sporijem početku blagdanske kupovine, piše Euronews.

Procijenjena ukupna božićna potrošnja u maloprodaji u Europi 2025. godine (online i u fizičkim trgovinama), po zemljama

Ipak, ovogodišnji darovi mogli bi biti skuplji jer je godišnja inflacija u europodručju u studenome 2025. procijenjena na 2,2 posto, prema Eurostatu, u odnosu na 2,1 posto mjesec ranije. “Očekuje se da će blagdanska potrošnja odražavati oprezan stav, obilježen osjetljivošću na cijene i sklonošću pristupačnim oblicima uživanja”, navodi Mastercard Economics Institute u svojoj najnovijoj prognozi.

Česi vole kozmetiku, Poljaci satove

Ljepota, moda i elektronika među najpopularnijim su kategorijama darova kupljenih tijekom ove blagdanske sezone, prema podacima instituta.

U posljednjem tromjesečju 2024. građani Češke najviše su trošili na kozmetiku, dok su Poljaci prednost davali nakitu i satovima. Španjolci su, s druge strane, najviše ulagali u rabljene proizvode, dok su Talijani najviše trošili na kućanske aparate. Česi su također, u usporedbi s ostalim Europljanima, najviše potrošili na igre i igračke.

Prošle godine kozmetika i igračke bili su proizvodi koji su najčešće prijavljivani zbog sigurnosnih problema u EU, pri čemu su kemijski sastojci u gotovo polovici slučajeva identificirani kao glavni uzrok rizika.

Problematična sigurnost igračaka

Toy Industries of Europe (TIE), strukovna udruga europske industrije igračaka, istražila je i 70 igračaka s prvih stranica rezultata pretraživanja na sedam velikih internetskih platformi koje isporučuju u Belgiju i Francusku.

Čak 96 posto ispitanih proizvoda nije bilo u skladu s EU sigurnosnim zahtjevima, a 86 posto imalo je ozbiljne sigurnosne nedostatke, poput sitnih dijelova koji predstavljaju opasnost od gušenja, snažnih magneta ili lakog pristupa baterijama.

U listopadu ove godine Europsko vijeće odobrilo je nova pravila za regulaciju sigurnosti igračaka, uključujući uvođenje digitalne putovnice radi bolje sljedivosti igračaka koje se prodaju putem interneta te zabranu kemijskih tvari štetnih za djecu.