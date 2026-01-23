U ovoj europskoj zračnoj luci više ne morate vaditi šampone, vodu i laptope iz ručne prtljage

Najprometnija europska zračna luka opremila je sve sigurnosne trake CT skenerima, što omogućuje provjeru tekućina i prijenosnih računala putem visokorezolucijskog 3D snimanja, bez vađenja iz putničkih torbi.

Putnici više neće morati kopati po ručnoj prtljazi kako bi vadili šampone, boce s vodom i prijenosna računala pri prolasku sigurnosne kontrole na londonskom Heathrowu, najprometnijoj europskoj zračnoj luci, zahvaljujući novim specijaliziranim skenerima.

Heathrow je u petak objavio da su sve sigurnosne trake u njegova četiri terminala sada opremljene CT sigurnosnim skenerima, čime je, kako navode, postao najveća zračna luka na svijetu koja je u potpunosti uvela ovu tehnologiju, piše Reuters. Ako redovi to dopuste, putnici će moći proći sigurnosnu kontrolu bez potrebe da tekućine prelijevaju u male plastične vrećice ili da iz torbi vade tablete i prijenosna računala, budući da se svi ti predmeti sada mogu provjeriti pomoću visokorezolucijskog 3D snimanja koje koriste skeneri.

Mnoge zračne luke diljem svijeta uvode ove uređaje kako bi ubrzale sigurnosne provjere, a zračne luke u New Yorku, Hong Kongu i Dubaiju već su započele s njihovom primjenom.

Ovisno o propisima pojedinih zemalja, ova tehnologija omogućuje putnicima da kroz sigurnosnu kontrolu nose spremnike zapremnine do dvije litre, čime se ukida 20 godina staro pravilo o ograničenju tekućina na 100 mililitara, koje je potaknulo tržište minijaturnih kozmetičkih proizvoda. Velika Britanija uvela je pravilo o tekućinama od 100 mililitara na zračnim lukama 2006. godine, nakon što je policija spriječila planirani teroristički napad u kojem su trebali biti korišteni tekući eksplozivi na Heathrowu.

Heathrow je naveo da ga je tehnološka nadogradnja stajala milijardu funti, a istodobno je u postupku podnošenja zahtjeva za izgradnju nove, treće piste.