U riječkoj rafineriji završena prva faza postrojenja za proizvodnju zelenog vodika 

U Ininoj Rafineriji nafte Rijeka dovršeno je postavljanje solarnih panela u okviru izgradnje sunčane elektrane, koja će proizvoditi obnovljivu električnu energiju za potrebe prvog hrvatskog postrojenja za komercijalnu proizvodnju zelenog vodika, izvijestili su u četvrtak iz Ine.

S posljednjim danom lipnja, dovršeni su građevinski i montažni radova na sunčanoj elektrani, čime je postignuta mehanička gotovost jednog od ključnih dijelova projekta izgradnje postrojenja za proizvodnju zelenog vodika, navode u priopćenju iz te naftne i plinske kompanije.

Dodaju da su time ispunjeni i inicijalni rokovi iz ugovora o sufinanciranju izgradnje s 15 milijuna eura kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti. Instalirana snaga sunčane elektrane je 11 MW koja će generirati obnovljivu električnu energiju za napajanje elektrolizatora za proizvodnju zelenog vodika. Prije puštanja elektrane u rad, slijede završna ispitivanja i provedba svih potrebnih tehničkih aktivnosti. U tijeku su i radovi na instaliranju elektrolizatora čiji se dovršetak očekuje u do kraja 2026. godine.

Radove u Rafineriji nafte Rijeka u četvrtak obišli su članovi Uprave Ine predvođeni predsjednicom Uprave Zsuzsannom Ortutay te predstavnici Končara, koje je predvodio predsjednik Uprave Gordan Kolak. Končar je glavni izvođač radova na ovom projektu koji ima ukupnu vrijednost oko 61 milijun eura.

“Projekt proizvodnje obnovljivog vodika jedno je od naših ključnih strateških ulaganja kojim stvaramo temelje za razvoj novih održivih energetskih rješenja. Ovo je važan korak u realizaciji projekta koji će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova, jačanju održivosti rafinerijskog poslovanja te otvoriti nove prilike za razvoj tržišta zelenog vodika u Hrvatskoj. Posebno me veseli što ovaj projekt realiziramo u suradnji s domaćim partnerima”, izjavila je Ortutay.

Predviđeni kapacitet proizvodnje prvog postrojenja za proizvodnju zelenog vodika u Hrvatskoj iznosi oko 1.500 tona godišnje, a prve molekule zelenog vodika bit će proizvedene u 2027. godini. Po završetku projekta, proizvedeni zeleni vodik bit će namijenjen tržištu, ponajprije za potrebe prometa, ali i za primjenu u proizvodnom procesu Rafinerije nafte Rijeka, navode iz Ine.

“Dovršetak radova prve etape tog projekta potvrđuje stručnost i predanost svih uključenih timova te uspješnu suradnju Končara i Ine na inicijativi koja postavlja nove standarde u primjeni održivih energetskih tehnologija. Ovo je još jedna potvrda da domaće znanje, iskustvo i industrijski kapaciteti mogu uspješno odgovoriti na najsloženije zahtjeve energetske tranzicije“, istaknuo je Kolak.